La dependencia de la nube limita el futuro de la IA en México

México se posiciona entre los diez países con mayor crecimiento en el uso de la inteligencia artificial (IA), con un aumento de 965% y 362 empresas especializadas en el sector, de acuerdo con el QS World Future Skills Index 2025. Sin embargo, este impulso enfrenta un reto clave: la excesiva dependencia de los grandes proveedores globales de nube, que limita la flexibilidad y eleva los costos de operación.

De acuerdo con Kevin Cochrane, Chief Innovation Officer de Vultr, la infraestructura en la nube de México no está evolucionando al mismo ritmo que la adopción de la IA. “El país vive un momento decisivo. La innovación está ocurriendo en todos los sectores, pero depender de unos cuantos proveedores globales crea lo que llamamos jardines amurallados: ecosistemas cerrados que restringen la interoperabilidad, encarecen los costos de salida de datos y frenan la soberanía tecnológica”, afirmó el ejecutivo.

El auge de la IA generativa y los modelos de automatización avanzada está impulsando a mas empresas mexicanas – desde fintechs hasta compañías de retail y logística- a incorporar inteligencia artificial en sus procesos. No obstante, muchos de estos proyectos dependen de plataformas en la nube que operan fuera del país, lo que reduce el control sobre los datos y afecta la agilidad de respuesta ante regulaciones locales como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Cochrane destaca que la clave para liberar el verdadero potencial de la IA mexicana radica en adoptar arquitecturas multinube y nubes alternativas, que permitan distribuir cargas de trabajo entre diferentes infraestructuras globales y locales. “Migrar hacia modelos abiertos y flexibles no solo optimiza costos y rendimiento, también impulsa la soberanía digital y la capacidad de innovación. México tiene el talento y la visión; ahora necesita la infraestructura adecuada para liderar la revolución de la IA en América Latina”, concluyó.

El desarrollo de estrategias híbridas, infraestructura como código y centros de datos regionales marcará la nueva etapa de la transformación digital mexicana. En un entorno donde la inteligencia artificial redefine la competitividad empresarial, la evolución de la nube será decisiva para que México alcance su máximo potencial tecnológico.