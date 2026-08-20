México y AMD unen fuerzas para impulsar la inteligencia artificial y el supercómputo

México busca ampliar sus capacidades en tecnologías clave para el desarrollo científico y la innovación mediante una nueva alianza con AMD. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) firmaron un Memorando de Entendimiento que contempla acciones relacionadas con inteligencia artificial, cómputo de alto rendimiento, semiconductores, investigación científica y formación de talento especializado.

El acuerdo también contempla el impulso de actividades orientadas a promover las vocaciones científicas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales en áreas tecnológicas consideradas estratégicas para la competitividad y la investigación científica.

Esta colaboración se suma a los esfuerzos que realiza México para desarrollar sus capacidades nacionales en inteligencia artificial, supercómputo y otras tecnologías que se han convertido en elementos fundamentales para la competitividad, la investigación científica y la innovación de las principales economías del mundo.

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El acuerdo fue firmado por Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti, y Keith Strier, vicepresidente senior de Mercados Globales de Inteligencia Artificial de AMD. El memorando permitirá que ambas partes coordinen actividades académicas, talleres, seminarios e iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país.

AMD es una empresa especializada en tecnología de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial, cuya tecnología impulsa algunos de los sistemas de supercómputo más avanzados del mundo, como Frontier y El Capitán.

En representación de la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Celina Peña Guzmán subrayó que el acuerdo busca aprovechar las capacidades existentes en México para desarrollar soluciones y generar nuevo conocimiento.

“No buscamos únicamente incorporar herramientas creadas en otros lugares, queremos que el conocimiento, el talento y la infraestructura disponibles en nuestro país se articulen para generar soluciones nacionales, formar nuevas capacidades y contribuir al bienestar de la población”.

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Como parte de estos esfuerzos se encuentran proyectos promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria Rosaura Ruiz, entre los que destacan la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial. Estas iniciativas buscan fortalecer la soberanía científica y tecnológica de México, por lo que la colaboración con AMD representa un marco de trabajo para desarrollar capacidades duraderas.

Por su parte, Keith Strier destacó el entusiasmo de AMD por colaborar con México en un momento que consideró decisivo para el desarrollo científico y tecnológico, y señaló que existe un esfuerzo conjunto para asegurar que los próximos grandes avances en ciencia ocurran en el país.

El vicepresidente senior de Mercados Globales de Inteligencia Artificial de AMD señaló que campos del conocimiento como la investigación energética, la biología, la ciencia climática y la ciencia de materiales dependen actualmente del acceso a la computación de alto rendimiento, la cual se ha convertido en un elemento indispensable para el progreso científico.

Strier afirmó que no habrá avances significativos ni descubrimientos de gran escala sin el respaldo de la computación avanzada, por lo que consideró que esta tecnología define el presente y el futuro de la ciencia. En este contexto, destacó la importancia del Memorando de Entendimiento y señaló que la inteligencia artificial no sustituirá a las y los científicos, sino que potenciará su talento, creatividad y capacidad de innovación.

En su intervención, Marco Moreno Ibarra, director general de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la Secihti, señaló que la colaboración permitirá coordinar la formación de talento especializado, compartir mejores prácticas e identificar proyectos clave en inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento.

“Nuestra meta es trazar una ruta continua: del intercambio de conocimiento a la formación experta, y de ahí a proyectos de alto impacto nacional”.

A su vez, Hiram Monroy, director de ventas para Hispanoamérica de AMD, expuso que el acuerdo impulsará el intercambio de conocimiento, la colaboración técnica, la capacitación especializada y el desarrollo de iniciativas destinadas a fortalecer el ecosistema mexicano de investigación, educación e innovación.

Durante el evento también estuvieron presentes Eduardo Guerrero Villegas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secihti, quien habló sobre el contenido del memorando, y Eduardo Guadarrama, líder del segmento de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial para México de AMD, quien acompañó a Keith Strier.