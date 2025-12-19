El Holodeck de Star Trek está cada vez más cerca: la nueva herramienta de inteligencia artificial de Apple genera escenas en 3D a partir de tus fotos en menos de un segundo para crear recuerdos en RV

Apple ha lanzado una nueva herramienta de inteligencia artificial para generar fotos en 3D.

La herramienta puede convertir una imagen en 2D en una escena en 3D en menos de un segundo.

Esto podría suponer una mejora con respecto a la herramienta de fotos espaciales existente en iOS.

¿Recuerdas cuando Apple introdujo las fotos espaciales en la pantalla de bloqueo en iOS 26? Esta función añadía un efecto estereoscópico a las imágenes planas de la pantalla de bloqueo, y es muy interesante, aunque un poco efectista. Ahora, sin embargo, Apple ha revelado un nuevo truco que lleva el efecto a un nivel completamente nuevo, y que podría ser una brillante incorporación a tu dispositivo Apple si se implementa de forma más amplia.

Esta nueva herramienta se llama SHARP y acaba de ser presentada en un artículo de investigación publicado por Apple. Titulado "Síntesis de visión monocular nítida en menos de un segundo", el artículo describe una nueva herramienta que puede convertir imágenes 2D en escenas espaciales 3D en menos de un segundo.

SHARP utiliza una red neuronal, es decir, inteligencia artificial (IA), para generar rápidamente un mapa 3D de la imagen. Esa es la parte que se realiza en menos de un segundo. Una vez completada, la imagen se puede renderizar en tiempo real.

Apple afirma que entrenó el modelo con alrededor de ocho millones de imágenes sintéticas creadas internamente y 2.65 millones de fotografías con licencia, con el resultado de que SHARP pudo aprender a discernir la profundidad y la escala y aplicar ese conocimiento a las imágenes introducidas.

Lo hace manteniendo la coherencia en aspectos como la escala y la distancia, lo que significa que no se debería ver el tipo de estiramiento y deformación que puede producirse al realizar una conversión de 2D a 3D. Eso es clave para mantener la inmersión y producir una imagen 3D que los usuarios realmente quieran conservar.

Una evolución de las fotos espaciales

En este momento, SHARP es más una prueba de concepto que una función principal, y no hay indicios de cuándo, o si, llegará a los dispositivos de Apple. Aunque se puede descargar en GitHub, aún no se ha integrado en sistemas como iOS 26 o macOS Tahoe.

Dicho esto, parece una evolución natural de la función de fotos espaciales que Apple ya ha lanzado. Si la aplicación Fotos de tu iPhone te permite explorar tus imágenes de esta manera, podría ser un atractivo punto de venta para mucha gente. Añádela a las gafas Vision Pro y será aún más inmersiva.

(Image credit: Apple)

Dicho esto, SHARP tiene algunas desventajas. Por un lado, se centra en renderizar escenas cercanas, lo que significa que no puedes alejarte demasiado del punto de vista original sin que la fidelidad se vea afectada.

Pero como punto de partida, sin duda es prometedor, sobre todo si tenemos en cuenta la rapidez con la que puede funcionar. No te sorprendas si lo ves implementado en los sistemas operativos de Apple en algún momento en el futuro.

