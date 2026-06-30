El entrenador de IA Gemini de Fitbit está dando a los usuarios consejos de fitness "descabellados"; he aquí por qué los usuarios dicen que "no ven la hora de que termine su periodo de prueba"
Sin detenerse ante nada por el ejercicio físico
- Los dispositivos Fitbit cuentan con un nuevo entrenador de fitness impulsado por la IA Gemini
- Pero la IA parece estar dando consejos sumamente cuestionables
- Los usuarios han expresado su descontento con esta función
Fitbit presentó recientemente un nuevo entrenador de fitness impulsado por la inteligencia artificial (IA) Gemini de Google, y se puede decir sin temor a equivocarse que ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios de Fitbit. Las quejas no han dejado de llegar, pero seguramente pocas han sido tan extrañas como una publicada recientemente en Reddit que incluía un consejo verdaderamente «desquiciado» de Gemini.
En su publicación en Reddit, la usuaria bitteroldladybird comenzó afirmando que "el entrenador me sugirió que me deshiciera de mi perra". Si eso no te sorprendió, lo que viene a continuación seguramente lo hará.
Continuó explicando que "he estado paseando a mi perra dos veces al día toda su vida. Incluido el último año y pico desde que tengo mi Fitbit".
Pero después de ese preámbulo, las cosas empiezan a ponerse raras: "Recientemente, el entrenador de IA me ha estado dando retroalimentación sobre mis caminatas y me preguntó por qué mi ritmo era tan lento. Le respondí que camino con mi perra. Esto me retrasa porque ella se detiene, olfatea, hace pis, etc. El entrenador dijo que lo entendía. Hoy me preguntó si podría deshacerme de la perra para acelerar mis caminatas". La usuaria luego abrió el debate y preguntó a sus compañeros de Reddit: "¿El entrenador les ha dado algún consejo raro o descabellado?".
Curiosamente, bitteroldladybird no fue la única persona en compartir una historia como esta. La usuaria KateJ95 contó: "Me dijeron que dejara a mi hijo pequeño… Apagué la aplicación del entrenador después de eso". Individual_Sun2060, por su parte, dijo: "Mi entrenador me dice sin cesar que descanse, y probablemente me ha sugerido que me tome el día libre CADA DÍA".
La usuaria vemailangah, por su parte, tuvo una sugerencia útil para la próxima actualización de Fitbit: "El entrenador envía un robot con IA para deshacerse del perro y así ayudarte a mejorar tus caminatas".
El propio Matt Evans, de TechRadar, ha tenido una experiencia igualmente extraña con el entrenador de IA de Fitbit, y explicó que este desarrolló una obsesión con un resfriado leve y no dejaba de insistir en el tema. Después de que Evans no usara su Fitbit durante un día —y, por lo tanto, no registrara ningún paso ni entrenamiento—, la IA intervino diciendo: «Ayer fue un día de recuperación total con movimiento mínimo».
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Como explicó Matt, parecía que Gemini "realmente pensaba que pasé 12 horas acostado completamente quieto, como una momia en un sarcófago".
Adaptarse a cualquier contexto
A juzgar por los comentarios de la gente en Reddit y aquí en TechRadar, parece que el entrenador de IA de Fitbit está demasiado enfocado en la eficiencia y la mejora física. Si detecta cualquier tipo de «obstáculo» que considere que te está frenando, sugiere deshacerte de él lo antes posible —incluso si eso significa deshacerte de tu querido perrito.
Evans, de TechRadar, señala que este comportamiento podría deberse a que Gemini «simplemente se aferra a cualquier contexto que le des y está diseñado para mejorar tu salud —a veces en detrimento de la sutileza y el contexto—». Como tú sabes mucho más sobre ti mismo que Gemini, el chatbot tiene que aprovechar cualquier pista que pueda para formarse una idea de tu bienestar. Y si mencionas algo tangencialmente relevante en tu vida, Gemini cuenta con algunos otros recursos para contextualizar.
Además de generar el tipo de situaciones extrañas que hemos visto aquí, este problema limita la utilidad del entrenador de fitness. En otro hilo de Reddit se preguntó: «¿Alguien usa realmente al entrenador de IA?», y se llenó de respuestas de personas que han perdido la paciencia con la función. «Cuando termine el período de prueba, me voy. El entrenador es una porquería», dijo flanga, mientras que realManTing compartió que «me encuentro gritándole por mensaje y no veo la hora de que termine mi periodo de prueba».
Como lo expresó el autor original de ese hilo, el entrenador «me envía constantemente largos bloques de texto que son obvios, obsoletos o simplemente inútiles. No quiero leer un ensayo cada vez que abro la app; solo quiero consejos breves y prácticos».
Por lo tanto, parece claro que el entrenador de IA de Gemini no es particularmente popular entre los usuarios de Fitbit y tiene una tendencia preocupante a ofrecer consejos cuestionables y a irritarlos. Esperemos que Google pueda hacer algunas mejoras rápidas antes de que le sugiera a alguien más deshacerse de su perro para registrar una caminata un poco más rápida.
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.