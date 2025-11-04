Se rumorea que Apple se apoyará en Gemini para la gran actualización de IA de Siri: aquí hay cinco razones por las que todos los usuarios de iPhone deberían desearlo
Siri con tecnología de Google Gemini
De acuerdo con nueva información, Apple eligió Google Gemini para impulsar la versión mejorada de Siri con inteligencia artificial, cuyo lanzamiento está previsto para el primer cuatrimestre (marzo/abril) del próximo año.
La noticia proviene del destacado experto Mark Gurman, quien afirmó: "Apple está apostando fuerte por la nueva Siri, que se basará en el modelo Gemini de Google e introducirá funciones como la búsqueda web con inteligencia artificial".
Gurman añadió: «Apple está pagando a Google para que cree un modelo personalizado basado en Gemini que pueda ejecutarse en sus servidores privados en la nube y ayudar a impulsar Siri. Apple celebró este año una competición entre Anthropic y Google, y finalmente determinó que la primera ofrecía un modelo mejor, pero que Google tenía más sentido desde el punto de vista financiero (en parte debido a la relación preexistente entre los gigantes tecnológicos en materia de búsquedas)».
Es una noticia increíblemente emocionante para el futuro de Siri en el iPhone y, aunque Gurman no cree que ninguna de las dos empresas «vaya a hablar públicamente de esta asociación» ni que Siri se vea inundado de servicios de Google y funciones de Gemini, sí significa que «Siri funcionará con un modelo que realmente puede proporcionar las funciones de IA que esperan los usuarios, todo ello con una interfaz de usuario de Apple».
Como redactor sénior de IA de TechRadar, pruebo todos los mejores modelos de IA, y Google Gemini está a la altura de mis chatbots favoritos del mercado.
La estrategia de IA de Apple ha sido decepcionante, por decirlo suavemente, pero los informes de que la empresa con sede en Cupertino va a incorporar a Google para potenciar Apple Intelligence podrían ser lo mejor que le ha pasado al iPhone en años.
Aquí hay cinco razones por las que realmente espero que estos rumores sean ciertos y que Apple añada Google Gemini a Siri.
1. Gemini Live es el mejor de su clase
Hoy en día, los asistentes de voz con IA están por todas partes, pero seguimos esperando a que Apple potencie realmente a Siri con Apple Intelligence.
Aunque el modo de voz avanzado de ChatGPT de OpenAI es bueno, no está a la altura de Gemini Live de Google, que en mi opinión es el mejor asistente de voz con IA para smartphones en este momento.
De hecho, me gusta tanto Gemini Live que he asignado el asistente de voz al botón de acción de mi iPhone Air y lo uso con frecuencia en lugar de activar Siri en mi dispositivo.
Si Apple quiere potenciar Siri mediante un modelo de IA de otro gigante tecnológico, Gemini Live es la prueba de que Google es el socio perfecto para hacerlo.
Apple tiene ante sus narices un sustituto de Siri ya preparado, y lo único que necesita es una marca elegante y el cumplimiento de la estricta visión de privacidad de Apple.
2. Gemini ya lee tu correo electrónico y tu calendario
Una de las mejores formas de utilizar Gemini en este momento es haciéndole preguntas basadas en otros servicios de Google, como Gmail y Google Calendar.
Añadir Gemini a Siri permitiría a los usuarios de iPhone hacer preguntas sobre estos servicios tan populares, lo que nos acercaría un paso más al asistente personal con IA que todos esperamos.
Teniendo en cuenta que el modelo de IA ya es capaz de acceder a los servicios de Google, cabría esperar que fuera relativamente fácil para Apple y Google ofrecer capacidades similares con las aplicaciones más populares de Apple, como Mail, Notas y Calendario.
Cuando Apple presentó Apple Intelligence el año pasado, Siri era capaz de escuchar tus solicitudes y aplicarlas en todo el sistema iOS. Gemini ya hace básicamente eso en Android, así que ¿por qué no permitirle hacer lo mismo en el iPhone?
3. Una transición fluida
Las opciones de IA disponibles son infinitas, por lo que tener cierta paridad entre iPhone y Android sería realmente algo fantástico para los usuarios de teléfonos inteligentes.
Piénsalo: Gemini impulsa la IA en los mejores dispositivos Android insignia, como el Samsung S25 y el Google Pixel 10. Pero, ¿y si se incluyera una experiencia similar en todos los iPhone, solo que con un poco más del toque característico de Apple?
Me encantaría utilizar Gemini como mi asistente de IA de referencia en mi iPhone y, sinceramente, ya lo hago. Sin embargo, tenerlo integrado en Siri lo haría sentir aún más como en casa en el iPhone y, lo que es mejor, para los consumidores, significaría que el cambio a Android o viceversa, desde el punto de vista de la IA, sería increíblemente fluido.
4. Está listo para funcionar
No sé ustedes, pero yo estoy cansado de esperar una nueva versión de Siri que sea capaz de hacer lo que quiero de un asistente de voz.
Gemini funciona y ya está listo para usar, por lo que añadir su implementación a Siri y potenciar el asistente de voz de Apple con el arduo trabajo de Google significaría tener un Siri inteligente más pronto que tarde.
Actualmente, no tengo esperanzas de que Siri cuente con IA para finales de año y, sinceramente, es una verdadera decepción, teniendo en cuenta que el año pasado compré el iPhone 16 Pro Max con la promesa de «IA para todos».
Si Apple optara por utilizar Gemini, podríamos tener muy pronto la Siri con IA que llevamos esperando lo que parece una eternidad, y eso solo puede ser bueno para los usuarios de Apple que se están impacientando esperando un asistente de voz que sepa en qué año estamos.
5. Ya existe una fructífera colaboración
Google y Apple llevan mucho tiempo colaborando, y Google Search es el motor de búsqueda predeterminado en Safari.
Y, sinceramente, aunque todavía hay escepticismo hacia la IA, creo que es más fácil seguir usando Google a diario que optar por ChatGPT de OpenAI.
Actualmente, ChatGPT está integrado en Siri, pero el uso del chatbot de OpenAI requiere enviar información a través de los servidores de la empresa, lo que ralentiza enormemente el proceso y resulta casi tan molesto como usar Siri de forma nativa.
Teniendo en cuenta lo fluida que ha sido la implementación de Google en los productos de Apple a lo largo de los años, creo que un Siri con tecnología Gemini funcionaría a la perfección y, en última instancia, daría lugar a un Siri mucho más inteligente que finalmente estaría impulsado por la IA.
