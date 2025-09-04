Por fin encontré una función de Apple Intelligence sin la que no puedo vivir, y puede que te convenza para comprar un iPhone 17

Si, aunque no lo creas, he estado utilizando Apple Intelligence en mi iPhone 16 Pro Max desde el año pasado, y como era de esperarse, no he encontrado ninguna herramienta de IA que merezca la pena usar diario.

Apple quiere hacerte creer que los iPhones con Apple Intelligence tienen herramientas que revolucionan por completo tus tareas diarias, pero a pesar de intentarlo una y otra vez, no he encontrado ninguna razón para usarlas.

Eso fue hasta iOS 26 y una mejora en una función de Apple Intelligence que ha transformado por completo la forma en que uso mi dispositivo, mi calendario y priorizo mi planificación.

Añadir a mi calendario

(Image credit: Jacob Krol/Future)

A todos nos ha pasado: recibes un mensaje de texto o un correo con la información de un evento que definitivamente no deberías olvidar. Sin embargo, cuando llega el momento, lo olvidas y te pierdes la cita.

¿Te suena familiar? Si no, quizá soy el único con una mente dispersa del siglo XXI. Aunque lo dudo, y apostaría a que alguien leyendo esto prefiere intentar recordar la información importante en lugar de tomarse un minuto para ponerla en su calendario.

Si este es tu caso, Visual Intelligence en iOS 26 es la solución que estabas esperando y, siendo sincero, estoy obsesionado con ella.

Verás, en iOS 26, en un iPhone compatible, Visual Intelligence aparece cada vez que tomas una captura de pantalla y te permite buscar información relacionada con ella. Ya sea preguntándole a ChatGPT por datos (como permitía la versión anterior de Visual Intelligence con fotos) o con la nueva función de círculo para buscar, que funciona de manera similar a la característica principal de Android de Google.

Aunque tener el “círculo para buscar” en Visual Intelligence es útil, descubrí que la capacidad de Apple Intelligence para escanear tus capturas de pantalla y agregar la información directamente a tu calendario es un verdadero cambio de juego.

Imagina esto: reservaste un restaurante desde Safari y obtuviste una pantalla de confirmación. En lugar de ingresar manualmente esa información, o abrir tu correo para buscarla y luego añadirla, simplemente puedes tomar una captura de la página de confirmación y tocar “agregar al calendario”. Es sencillo e increíblemente eficiente.

¿Es todo?

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Suena tan simple que casi no valdría la pena escribir todo un artículo al respecto, ¿cierto? Bueno, tal vez solo resuelva un problema para quienes batallamos al recordar fechas y citas, pero piensa en las posibilidades una vez que Apple abra estas funciones más allá de simplemente añadirlas a tu calendario.

Usar la Inteligencia Visual para analizar mis capturas de pantalla y extraer información importante podría, en teoría, permitir una conciencia contextual impulsada por Apple Intelligence en cualquier cosa que captures en una imagen, y eso es una perspectiva muy emocionante.

Ya sea que eso signifique añadir más detalles a una entrada en el calendario, crear una nota o almacenar información en una “mente digital” como la AI DeepMind de OnePlus, esta primera mejora de la Inteligencia Visual en iOS 26 es la primera vez que la IA en iPhone se siente realmente útil.

Con el iPhone 17 a la vuelta de la esquina, muchos usuarios se preguntarán si vale la pena actualizar a un dispositivo compatible con Apple Intelligence. Aunque la capacidad de escanear capturas de pantalla y añadir esa información al calendario no justifica por sí sola el costo de un iPhone nuevo, podría ser lo suficientemente práctica como para motivar una actualización.

Sin embargo, una vez que actualizas, desbloqueas el futuro de Apple Intelligence, y aunque el historial de Apple en este tema no ha sido impecable, creo que esta función demuestra que la compañía tiene acceso a herramientas de IA sutiles que eliminarán fricciones en nuestra vida en adelante.

Solo espero que, llegado el 9 de septiembre, cuando Tim Cook presente la próxima generación de smartphones de Apple, haya mucho más en Apple Intelligence de lo que ahora parece.