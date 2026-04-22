Apple está a punto de reinventar Siri en la WWDC de este año, y puede que por fin se parezca a ChatGPT

Según se informa, Apple está rediseñando Siri para que admita conversaciones continuas en lugar de comandos puntuales

La nueva Siri se integrará en todas las aplicaciones y utilizará el contexto personal

Una interfaz renovada y una experiencia similar a un chat tienen como objetivo que Siri se parezca más a ChatGPT y otras herramientas de IA

Apple inaugurará su Conferencia Mundial de Desarrolladores el 8 de junio con una promesa ya conocida, pero que tal vez por fin se cumpla. La empresa presentará una versión renovada de Siri y responderá de una vez por todas a la pregunta que se ha planteado durante varios años: si Apple podrá por fin poner al día a su veterano asistente para que esté a la altura de ChatGPT y otras herramientas de IA más recientes, y convertirlo en algo que se sienta actual.

La empresa ha pasado años perfeccionando Siri con pequeños ajustes, pero se espera que la próxima versión, vinculada a iOS 27, suponga una renovación mucho más profunda. Los primeros detalles filtrados apuntan a una interfaz rediseñada que apoya un cambio hacia la IA conversacional y un papel más amplio para Siri, mayor que el que ha tenido, posiblemente, durante años.

Conoce a la nueva "Siri"

El cambio más importante será la forma de hablar con Siri. Hasta ahora, lo habitual eran las instrucciones breves y específicas, formuladas una por una: «Siri, ¿qué tiempo hace?», «Siri, pon un temporizador», y así sucesivamente. Cada solicitud era independiente.

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Se espera que la nueva Siri admita conversaciones continuas, lo que permitirá a los usuarios hacer preguntas de seguimiento y combinar varias solicitudes en una sola interacción. Podrá mantener el contexto a lo largo de los intercambios, lo que significa que podrás refinar una solicitud en lugar de empezar de cero cada vez.

Este es el tipo de interacción al que la gente ya se ha acostumbrado con herramientas como ChatGPT. La diferencia es que Apple lo está incorporando directamente al sistema operativo. Siri hará un seguimiento de lo que estás preguntando y se adaptará a medida que la conversación evolucione.

Los informes sugieren que Apple se está apoyando en las capacidades de los modelos de lenguaje grandes, con el respaldo de los modelos Gemini de Google. Las preguntas que antes requerían una búsqueda en la web o un chatbot independiente ahora podrían estar a su alcance. El resultado debería ser, en teoría, un asistente de IA para teléfonos inteligentes capaz de realizar una variedad mucho mayor de interacciones.

Apple parece estar sacando a Siri de su tradicional modo de pantalla completa para convertirlo en algo más integrado. En los iPhone más nuevos, se espera que el asistente resida dentro de la Dynamic Island, expandiéndose a la vista cuando se active.

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También hay indicios de que Apple está desarrollando una aplicación específica para Siri con historial de chat y un aspecto que resultará familiar a los usuarios de muchos chatbots de IA. La transformación más significativa está ocurriendo bajo la superficie.

Una IA renovada

Se está rediseñando Siri para que funcione en todas las aplicaciones y servicios, basándose en el contexto personal y en lo que se muestra actualmente en pantalla. Aquí es donde las ideas que Apple lleva tanto tiempo prometiendo sobre la «conciencia» y la integración comienzan a tomar forma. El asistente podrá consultar mensajes, correos electrónicos y otros datos para completar tareas que requieran varios pasos.

En la práctica, eso podría significar pedirle a Siri que revise una conversación, extraiga un detalle relevante y actúe en consecuencia sin necesidad de instrucciones adicionales.

La renovación de Siri llega después de un período en el que se ha visto a Apple rezagada en el ámbito de la IA. Mientras los competidores avanzaban con sistemas conversacionales y herramientas generativas, Apple se movió con más cautela. Parecía haber una brecha creciente entre lo que Siri podía hacer y lo que los usuarios esperaban basándose en lo que ChatGPT, Gemini y Claude podían hacer.

Apple quiere cerrar esa brecha, aunque el enfoque sigue siendo coherente, ya que está integrando estas nuevas capacidades directamente en Siri, en lugar de incorporarlas a su nueva marca Apple Intelligence. Por el contrario, Google pasó de Assistant a Gemini (vía Bard). Igualar esa experiencia y, al mismo tiempo, mantener el énfasis de Apple en la privacidad y el control no es una tarea sencilla, pero está claro que Apple cree que ahora es el momento de intentarlo.

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