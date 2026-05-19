Apple afirma que su nueva versión de Siri con IA será "radicalmente diferente" de ChatGPT y Gemini, pero la WWDC podría ser un momento decisivo

Apple presentará una actualización de Siri basada en inteligencia artificial en su conferencia WWDC de junio

Según un nuevo informe, la empresa destacará la privacidad como su factor diferenciador en materia de IA

Sin embargo, es posible que las nuevas funciones se etiqueten como "betas", a pesar de llegar con dos años de retraso

Mientras Apple lucha por ponerse al día en la carrera de la IA, la empresa podría haber encontrado por fin una forma de hacer que Siri destaque frente a rivales como ChatGPT y Gemini: haciéndola más privada, no más potente.

Con Apple preparándose para su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) el 8 de junio, el mundo tecnológico se pregunta cómo planea el gigante de Cupertino acortar la distancia que lo separa de sus rivales en inteligencia artificial (IA). Según un nuevo informe, una forma de hacerlo es seguir apostando por algo que siempre ha ayudado a Apple a destacarse entre la multitud, pero hay un inconveniente notable en los planes.

En su último boletín Power On, el periodista de Bloomberg Mark Gurman cree que Apple impulsará la privacidad como el principal diferenciador entre ella y empresas como OpenAI y Google, que también ofrecen productos basados en IA. Y eso podría permitir a Apple argumentar que su enfoque a favor de la privacidad —uno que ha adoptado desde hace mucho tiempo— es un camino «fundamentalmente diferente» hacia la IA.

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Según Gurman, una forma en que Apple podría lograrlo sería incorporando mensajes que se borran automáticamente en su asistente virtual Siri renovado. La actualización de iOS 27, que se presentará en la WWDC, convertirá a Siri en una aplicación independiente por primera vez, y esta aplicación podría borrar automáticamente cualquier comando que le envíes a Siri. Las opciones serán conservar los mensajes durante 30 días, un año o para siempre; si seleccionas una de las dos primeras opciones, Siri eliminará tus conversaciones sin que tengas que mover un dedo. Eso podría protegerte de fugas de datos y de que tu información privada se utilice para entrenar un modelo de IA.

Apple también «impondrá límites más estrictos sobre cómo funciona la memoria [de Siri]», dice Gurman, «incluidas restricciones sobre qué información puede persistir y por cuánto tiempo puede conservarse». La postura de Apple es que configuraciones como esta deberían estar «integradas en el propio sistema», según Gurman, en lugar de ser un extra opcional como ocurre con los sistemas de IA de la competencia, como los de Meta y OpenAI.

Es posible que la nueva versión de Siri se lance con funciones "sin terminar"

(Image credit: Apple)

Los mensajes que se borran automáticamente no son la única novedad relacionada con la IA que se presentará en la WWDC. Se está preparando una renovación completa de Siri que debería llevar a los iPhone de los usuarios funciones anunciadas ya en 2024. Sin embargo, Gurman advierte que incluso ese retraso de dos años podría no ser suficiente.

En su columna Power On, Gurman explica que Apple podría presentar el Siri renovado como una versión beta en la WWDC. El reportero agrega que «hay muchas posibilidades de que este enfoque se utilice en las versiones beta para desarrolladores e incluso cuando se lance iOS 27 este otoño». Esto se debe a que las fuentes de Gurman le han informado de que las versiones de prueba de iOS 27 contienen las etiquetas de beta para Siri. Dado que faltan menos de un mes para la WWDC, esas etiquetas podrían mantenerse cuando se presente el sistema operativo en junio.

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Anunciar que la versión mejorada de Siri se encuentra en fase beta indicaría a los usuarios que las nuevas funciones aún están «sin terminar», afirma Gurman, y es difícil rebatir esa valoración. Con los competidores de Apple avanzando cada vez más en el mundo de la IA, la WWDC de este año será crucial para que Apple demuestre que tiene lo necesario para mantenerse a la altura. Si la nueva Siri con IA pasa demasiado tiempo en fase beta, será cada vez más difícil para la empresa lograrlo.

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