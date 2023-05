Was ist OLED? Selbstleuchtende Pixel, Schwarzwert und Einbrennen erklärt

OLED ist ein Begriff, der dir überall in der Technik begegnet. Egal, ob du auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist, ein Auge auf die neuesten Laptops geworfen hast oder über die Nintendo Switch OLED gelesen hast. Aber was ist OLED-Technologie? Und vor allem: Solltest du auf einen OLED-Fernseher oder einen OLED-Laptop umsteigen?

Fangen wir damit an, wofür OLED steht: Organic Light Emitting Diode. Es ist diese Technologie, die OLED TVs von anderen Bildschirmtypen abhebt. OLED TVs können ihre Pixel abschalten, wodurch sie perfekte Schwarztöne liefern können.

OLED TVs bieten dir eine bessere Bildqualität, schnellere Reaktionszeiten und einen geringeren Stromverbrauch. Wenn du also einen der besten TVs kaufen willst, solltest du mehr über OLED erfahren, damit du entscheiden kannst, ob er besser zu deinen Fernsehbedürfnissen passt als die QLED TVs von Samsung.

In diesem Guide erfährst du, wie OLED funktioniert, was einen OLED-Fernseher von anderen Panel-Typen unterscheidet und vor allem, ob diese TV-Technologie für dich geeignet ist.

OLED is a term that you see everywhere in tech. Whether you've been hunting for a new TV, eyeing up the latest laptops or reading about the Nintendo Switch OLED . But what is OLED tech? And, importantly, do you need to upgrade to an OLED TV and an OLED laptop?

Let's begin with what OLED stands for: Organic Light Emitting Diode. It’s this panel tech that makes OLED TVs stand out in comparison to other types of displays. OLED TVs can turn their pixels off, in turn allowing them to deliver perfect blacks.

OLED TVs bring you better image quality, faster response times and reduced power consumption. So if you’re looking to buy one of the best TVs , you need to learn more about OLED to help you decide whether it’s a better fit for your viewing needs than the likes of Samsung’s QLED TVs.

This guide is an OLED TV explainer, helping you to figure out how OLED works, what sets an OLED TV apart from other panel types, and most importantly, if this TV tech is right for you.

Was ist OLED?

OLED steht für Organic Light-Emitting Diode (organische Leuchtdiode), wobei sich das "organische" Teil auf die Kohlenstoffschicht bezieht, die sich im Inneren des Panels vor dem Glasbildschirm befindet.

OLED-Panels strahlen ihr eigenes Licht aus, wenn elektrischer Strom durch sie fließt, während die Zellen eines LCD-LED-Displays eine externe Lichtquelle wie eine riesige Hintergrundbeleuchtung benötigen, um hell zu sein.

Diese Hintergrundbeleuchtung unterscheidet LCD-Bildschirme von ihren LED-Varianten. Ein herkömmlicher LCD-Bildschirm hat eine Hintergrundbeleuchtung (Cold-Cathode Fluorescent Light, CCFL), die gleichmäßig über die gesamte Rückseite des Bildschirms verteilt ist.

Bei einem OLED-Fernsehbildschirm sind es die Pixel selbst, die das Licht erzeugen. Wenn sie schwarz sein müssen, können sie sich also komplett abschalten, anstatt sich auf eine Hintergrundbeleuchtung zu verlassen.

Ist OLED es wert?

Die meisten OLED TVs bieten eine außergewöhnliche Bildqualität, aber sie müssen mit einem Hochleistungsprozessor gekoppelt werden, um den Quellen wirklich gerecht zu werden (Image credit: Panasonic)

Wenn du dir einen OLED anschaust und ihn mit anderen Arten von TV-Panels vergleichst, wirst du feststellen, dass die Schwarztöne genau das sind: wirklich schwarz. Verglichen mit den matschigen Grautönen der meisten LEDs gibt es keinen Vergleich. Wenn du dir regelmäßig Inhalte in einem dunklen Raum ansiehst, ist OLED der König. Kombiniere dieses tiefe Schwarz mit dem hellen Weiß, das OLED-Panels ebenfalls erzeugen, und du erhältst ein fantastisch lebendiges Bild.

LG und Panasonic, die beständigsten Hersteller von OLED-Fernsehern, verwenden gerne den Begriff "unendlicher Kontrast", um zu beschreiben, wie die selbstleuchtenden Pixel bei der Wiedergabe von Schwarz vollständig abgeschaltet werden; das ergibt ein "absolutes" Schwarz statt eines "relativen" Schwarz, das nur beschreibt, wie dunkel ein Pixel im Vergleich zum hellsten Pixel auf dem Bildschirm werden kann.

Die Vorteile von OLED gehen über die einfache statische Bildqualität hinaus. OLED-Panels sind extrem reaktionsschnell, was bedeutet, dass PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)- und Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Spieler und Heimkino-Liebhaber OLED TVs absolut lieben werden.

OLED-Panels erreichen eine Bildwiederholrate von nur 0,001 ms, was etwa 1.000 Mal schneller ist als ein Standard-LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung und auch der inzwischen eingestellten Plasmatechnologie überlegen ist. Und weil die Lichtquelle, die sie verwenden, so winzig ist, ist auch die Dicke der Bildschirme im gleichen Maße geschrumpft. Das bedeutet, dass OLED TVs ein unglaublich tiefes Schwarz und ein helles, strahlendes Weiß, eine verbesserte Farbgenauigkeit und reaktionsschnelle Bewegungen bieten - und das alles in einem Formfaktor, der nur wenige Millimeter tief und leichter als viele LED TVs ist.

Nintendo Switch OLED

OLED ist nicht nur eine Fernsehtechnologie. Sie findet sich in unzähligen Premium-Smartphones und auch in der Nintendo Switch OLED (Öffnet sich in einem neuen Tab) - einer aktualisierten Version der beliebten Gaming-Konsole (Öffnet sich in einem neuen Tab), die einen OLED-Bildschirm anstelle des LCD-Displays der Switch und der Switch Lite (Öffnet sich in einem neuen Tab) besitzt (hier geht es zum Vergleich (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Lite und der OLED).

Nintendos Entscheidung für OLED spricht für die erstklassige Bildqualität dieser Technologie, und die Switch OLED bietet lebendigere Farben und einen besseren Kontrast als das ursprüngliche Modell.

Metroid Dread, das mit der Switch OLED auf den Markt kam, ist eines der besten Beispiele dafür, wie gut Spiele auf dem 7-Zoll 720p-Bildschirm des Handhelds aussehen können. Nur wenige Spiele nutzen die tiefen Schwarztöne des OLED-Bildschirms besser als das außergewöhnliche Side-Scrolling-Abenteuer von Samus Aran.

Welche OLED TVs gibt es?

Einer der besten OLED TVs, der im Jahr 2023 auf den Markt kommt, ist der LG C2 OLED. (Image credit: Future/Techradar)

OLED TVs sind seit 2012 auf dem Markt und eine Reihe von Herstellern hat sich im Laufe der Jahre mit dieser Technologie beschäftigt. LG ist seit jeher der wichtigste Hersteller von OLEDs und sein Schwesterunternehmen LG Display ist derzeit der einzige Hersteller, der OLED-Panels produziert.

In den letzten Jahren haben Samsung, Sony und Panasonic eine Reihe hochwertiger OLED TVs auf den Markt gebracht, die mit dem Besten konkurrieren, was LG zu bieten hat. Die besten OLED TVs (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Jahr 2023 sind der LG C2 OLED, der budgetfreundliche LG A2 OLED, der Sony XR-A95K und der Samsung S95B.

Die besten 8K TVs (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben ebenfalls einen OLED in ihren Reihen, und zwar den fantastischen, aber sehr teuren LG Z2 OLED, den es in den Größen 77 und 83 Zoll gibt. Für kleinere und etwas erschwinglichere Geräte gibt es den 42 Zoll großen LG C2 OLED, das erste 42 Zoll große OLED-Panel, das jemals auf den Markt gekommen ist. Und auch Panasonic macht mit seiner OLED-Produktion von sich reden, und der kommende MZ2000 (Öffnet sich in einem neuen Tab) war einer der besten TVs auf der CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab).

OLED Preise

(Image credit: LG)

OLED TVs werden zwar immer günstiger, aber sie sind immer noch nicht wirklich erschwinglich. Uns liegen noch nicht alle aktuellen Preisangaben für die kommenden OLED TVs vor, aber der 55 Zoll LG C3 OLED wird etwa für 1.799 $ gehandelt. Die OLED-Panels von Panasonic und Sony sind in der Regel noch teurer. Der Sony XR-A95K ist einer der besten OLED TVs 2023, aber das 55-Zoll-Modell kostet dich stolze 2.799 $.

Zum Glück werden die OLED TVs immer kleiner, was bedeutet, dass einige schlafzimmerfreundliche Panels jetzt für weniger als 1.000 $ zu haben sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, ein Auge auf den Jahresendverkauf zu werfen. Am Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Cyber Monday (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es in der Regel zahlreiche gute Angebote und angesichts des normalerweise hohen Startpreises kannst du zur richtigen Zeit oft riesige Rabatte bekommen.

OLED-Einbrennen

Einbrennen sollte dich nicht beunruhigen, dank der Screen-Shift-Funktionen und verbesserter Herstellungsprozesse (Image credit: Toshiba)

Von Einbrennen oder Bildkonservierung spricht man, wenn ein Bild oder eine Sequenz so oft und kontinuierlich auf einem Fernsehgerät abgespielt wird, dass sie einen dauerhaften Abdruck auf dem Bildschirm hinterlässt. Du brauchst dir aber keine Sorgen zu machen, denn das passiert meist nur, wenn ein statisches Bild oder eine Sequenz wiederholt abgespielt wird, wie z. B. bei Ausstellungsgeräten.

TV-Hersteller wie LG arbeiten daran, dieses Risiko weiter zu minimieren, indem sie Bildschirmschoner, eine Screen Shift-Funktion, die "den Bildschirm in regelmäßigen Abständen leicht verschiebt, um die Bildqualität zu erhalten", und einer Logo Luminance Adjustment einbauen. Letztere kann "statische Logos auf dem Bildschirm erkennen und die Helligkeit reduzieren, um dauerhafte Bildeinbußen zu verringern" (via LG.com (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Wenn du aber vorhast, deinen Fernseher für unzählige Stunden stehen zu lassen - zum Beispiel, um die Kinder in deiner Abwesenheit zu erziehen oder um das gleiche Video in Endlosschleife abzuspielen - dann ist OLED vielleicht nicht die richtige Panel-Technologie für dich. Im Vergleich zu früheren Modellen sind OLED TVs im Jahr 2023 jedoch viel weniger anfällig für Einbrennungen als in der Vergangenheit.

Was kommt als Nächstes?

Der kommende LG G3 OLED-Fernseher hat "META" eingebaut, eine Lösung, die eine Form von MLA mit einem Algorithmus zur Steigerung der Helligkeit kombiniert. (Image credit: LG)

OLED hat es in den letzten Jahren endlich geschafft, sich auf dem Markt durchzusetzen. Doch was bringt die Zukunft? Hol lieber die Sonnenbrille raus: OLED wird bald noch viel heller.

Vor etwa einem Jahr hat Samsung mit seinen QD-OLED TVs für Furore gesorgt. Die Technologie nutzt Quantum-Dots, um die Helligkeit zu erhöhen, und kombiniert das mit den perfekten Schwarztönen eines. Das Ergebnis ist sowohl heller als auch brillanter.

Samsung ist aber nicht das einzige Unternehmen, das sich um hellere OLED-Panels bemüht. Der kommende Panasonic MZ2000 (Öffnet sich in einem neuen Tab) nutzt eine Technologie namens Micro Lens Array, um die Helligkeit im Vergleich zu früheren Modellen um 150 % zu steigern. Erreicht wird dies durch Milliarden winziger konvexer Linsen, die über den Pixeln eines OLED-Panels angebracht sind.

Das kommende LG G3 OLED wird eine ähnliche Technik verwenden, um hellere Bilder zu liefern. Diese "META" genannte Lösung kombiniert eine Form von MLA mit einem Algorithmus zur Steigerung der Helligkeit.

Und zu guter Letzt wird es auch kabellose OLEDs geben. Der LG Displace OLED (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde auf der CES 2023 vorgestellt und kann dank seiner kabellosen Ladestation stundenlang ohne ein einziges Kabel betrieben werden. Wir wissen nicht, wie verbreitet kabellose TVs in Zukunft sein werden, aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende technische Entwicklung.