Samsung Galaxy Z Flip 4 erscheint höchstwahrscheinlich am 10. August

Kürzlich erst kam das Gerücht auf, dass Samsung am 10. August die kommende Gerätewelle ankündigen wird. Nun wissen wir, dass sich diese Vermutung bewahrheitet und wir uns entlang des Samsung Unpacked Event auf neue Bilder und Eindrücke freuen dürfen.

Mittels eines ersten Teaser-Video hat das Unternehmen sowohl das Datum bekannt gegeben, als auch ein faltbares Handy offenbart, dass vertraute Ähnlichkeiten zu einem Z Flip 3 (opens in new tab) offenbarte. Weiterhin deutet der Sub-Text "Entfalte deine Welt" und der zugehörige Twitter-Post (opens in new tab) auf den anstehenden Nachfolger hin.

Infolgedessen dürfen wir im August also mit neuen Infos zu mindestens einem faltbaren Gerät rechnen - und wir sind uns relativ sicher, dass es sich hierbei um das Galaxy Z Flip 4 handeln wird.

Aug 10.2022 > TodayWatch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZJuly 19, 2022 See more

Das Smartphone könnte aber nicht die einzige Neuheit sein. Gerüchteweise dürfen wir uns am gleichen Tag auch über Infos zum Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), der Galaxy Watch 5 sowie Watch 5 Pro (opens in new tab) freuen.

Apropos Fold 4: Wir haben inzwischen geleaktes Pressematerial, welches von PriceBaba (opens in new tab) geteilt wurde und sich auf eine Branchenquelle beruft - Die Ähnlichkeit zum Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) ist dabei zumindest gegeben...

Wie gewohnt sind Bild und Gerüchte jedoch einmal mehr mit der gewohnten Vorsicht zu genießen. Bis zum 10. August ist es allerdings nicht mehr lang, sodass wir zeitnah herausfinden werden, ob es sich um (halb-) wahre Versprechungen handelt.

(Image credit: PriceBaba)

Analyse: Die Ankündigung steht bevor, aber wie ist es um die Markteinführung bestellt?

Das Samsung Galaxy Z Fold 4, Flip 4 sowie die Watch 5 (Pro) könnten am 10. August durchaus vorgestellt werden. Unklar ist nach wie vor allerdings, wann die neuesten Unternehmensvertreter den Markt erreichen werden.

Leaker Jon Prosser - der auf eine gemischte, aber respektable Erfolgsbilanz zurückblicken darf - behauptet, wir können am 26. August mit der Einführung rechnen. Folglich wäre zwischen Ankündigung (sowie Vorbestellungsmöglichkeit) und Release lediglich ein Fenster von knapp zwei Wochen zu überbrücken.

Für alle Interessenten ist also allmählich die Zeit gekommen, um sich einmal ernsthaft mit dem Kauf der kommenden Generation auseinanderzusetzen. Diesbezüglich bietet sich auch das Überfliegen bisheriger Leaks zum Flip 4 (opens in new tab) und Fold 4 (opens in new tab) an.

Alternativ kannst du aber natürlich auch auf das Nächstbessere warten. Und so wie es den Anschein macht, ist die kommenden Generation bereits in den ersten Zügen, denn kürzlich kursierten auch erste Gerüchte zum Galaxy Z Flip 5 sowie Fold 5 (opens in new tab) im Netz...