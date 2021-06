Ratchet and Clank war brillant, aber was kommt als nächstes für die PS5?

Mit der E3 2021 fest im Rückspiegel, habe ich kürzlich Insomniac Games' schlankes Ratchet and Clank beendet: Rift Apart. Es ist ein großartiges Spiel, eines, bei dem ich mir vorstellen kann, es erneut zu spielen und das eine neue Messlatte für die Serie darstellt, die es zu halten gilt. Außerdem frage ich mich, was als Nächstes für die PS5 kommen wird.

Im Moment hat Sony drei große Titel von den PlayStation Studios angekündigt, darunter das nächste God of War-Spiel, das allgemein als God of War Ragnarok bezeichnet wird (aber noch keinen offiziellen Titel trägt), sowie Gran Turismo 7 von Polyphony Digital und Horizon Forbidden West von Guerrilla Games. Alle drei Spiele werden sowohl für die PS4 als auch für die PS5 erscheinen, mit einem geplanten Veröffentlichungszeitpunkt irgendwann im Jahr 2022.

Sony hat auch einige zeitlich begrenzte Exklusiv-Deals abgeschlossen, mit PS5-Konsolenexklusivtiteln in Form von Deathloop, Ghostwire: Tokio, Forspoken und Final Fantasy XVI, die alle für das nächste Jahr und ein paar Änderungen geplant sind.

Bevor es weitergeht, möchten wir es ganz klar sagen: Wir habe Vertrauen in die Teams von Guerrilla Games und Sony Santa Monica. Horizon Zero Dawn war ein großartiges Spiel und eine solche Abwechslung zu den vorherigen Werken des Studios, während das 2018er God of War ebenfalls großes Spielekino war.

Horizon Forbidden West wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen, könnte sich aber auf nächstes Jahr verschieben. Währenddessen wurde das nächste God of War offiziell auf 2022 verschoben. Angenommen, beide Spiele erscheinen nächstes Jahr, dann ist die PS5 weniger als zwei Jahre alt, während die PS4 über neun Jahre alt sein wird.

Ein wichtiger Bestandteil der Reise in God of War ist, wie Kratos und Atreus durch einige der ikonischen Neun Reiche aus der nordischen Mythologie navigieren, wie Muspelheim, Alfheim und zuletzt Jotunheim. Das Durchqueren dieser Reiche ist eine langsame, bedächtige Aktion, die zum Tempo der Geschichte passt.

Blickt man auf Ratchet and Clank: Rift Apart, welches die Geschwindigkeit der SSD der PS5 nutzt, um einen sofortigen Transport zwischen den Dimensionen zu ermöglichen und völlig neue Gebiete in ein oder zwei Sekunden zu laden, können wir einfach nicht anders, als uns zu fragen, was diese neuen Abenteuer hätten sein können, wenn sie nicht an die ältere Hardware gebunden gewesen wären.

Das soll nicht heißen, dass sie die Vorteile der PS5 nicht genutzt werden. Wir sind uns sicher, dass die Ladezeiten auf den Versionen der aktuellen Generation merklich geringer sein werden, während die verschiedenen Waffen wie die Leviathan-Axt und Aloys Bogen das haptische Feedback von DualSense und die adaptiven Trigger auf einzigartige Weise nutzen können.

Stell dir vor, Kratos kämpft gegen andere Götter wie Thor oder Odin, ein Kampf, der sich auf mehrere mächtige Wesen ausdehnt, die sich zwischen den Welten und über riesige Entfernungen schlagen. Das Ausmaß oder die Distanz, die in den Kämpfen zurückgelegt wird, sind kein technisches Problem mehr, so dass sich die Entwickler voll entfesseln können. Selbst auf einem viel einfacheren Level konnten die Ladezeiten von langen Gängen und dem langsamen Erklimmen von Felsen komplett entfernt werden. In der Zwischenzeit hätten wir in Horizon Forbidden West das Fliegen oder das Koop-Spiel sehen können, Features, die laut Guerrilla aufgrund von Hardwarebeschränkungen aus dem Originalspiel gestrichen wurden.

Wann also werden wir die Entwicklerteams mit der PS5 voll loslegen sehen? Die Zeit wird es zeigen, aber große, teure Spiele brauchen in der Regel mindestens drei Jahre, um entwickelt zu werden, wenn nicht sogar mehr, da die Pandemie noch nachwirkt. Selbst mit den glaubwürdigen Gerüchten über zweite Teams bei Guerrilla und Santa Monica, die an neuen Projekten arbeiten, werden wir realistischerweise wahrscheinlich bis 2024 warten müssen. Erst dann wird sich offenbaren, was renommierten Studios tun können, wenn sie nicht an die PS4 gefesselt sind. Diese Wartezeit könnte sich bis ins Jahr 2026 ausdehnen, speziell für das, was nach diesen beiden kommenden Titeln für God of War und Horizon ansteht.

Wer liefert realistischerweise den nächsten großen PS5-only-Titel? Insomniac Games hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz. Vielleicht sehen wir irgendwann 2023 Marvel's Spider-Man 2, das nur für die PS5 erscheint.

London Studio werkelt im Stillen an einem PS5-Spiel und Sucker Punch Productions wird auf jeden Fall eine Fortsetzung des Hits Ghost of Tsushima entwickeln, aber wenn die jüngsten Gerüchte stimmen, könnte letzteres Spiel weiter in der Zukunft liegen als erwartet.

Naughty Dogs nächstes Singleplayer-Abenteuer lässt noch Jahre auf sich warten, obwohl das lang erwartete Factions und das kürzlich gemunkelte Remake von The Last of Us bald erscheinen sollten.