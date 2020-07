Neue Android 10-Roadmap für Nokia-Smartphones

Juho Sarvikas, Chief Product Officer bei HMD Global, veröffentlichte auf Twitter eine neue Roadmap für die Verteilung des Updates auf Android 10 auf Nokia-Smartphones.

While we have taken all the steps to fight COVID-19, we still aim to be the fastest brand to update its portfolio to Android 10. Although our schedule changed a bit, we’re proud to announce a number of phones will be upgraded soon and excited to share our new roadmap: pic.twitter.com/nKEYSkI8OwMarch 11, 2020