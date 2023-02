Neu zu streamen (Stand 24.02.): Diese 5 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Das letzte Wochenende im Februar 2023 steht vor der Tür - und es gibt eine wahre Fülle an neuen Filmen und Serien, die du dir anschauen kannst.

Wie üblich haben wir für dich sieben der interessantesten und (potenziell) unterhaltsamsten Serien und Filme für das Wochenende herausgesucht. Es überrascht nicht, dass Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) diese Woche die Liste anführt, aber es gibt auch Angebote von Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Hier sind also die Serien und Filme, die du in den nächsten Tagen streamen musst.

Outer Banks Staffel 3 (Netflix)

Outer Banks ist eine dieser Netflix-Serien, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer schon bei ihrer Erstausstrahlung im April 2020 auf sich gezogen und seitdem nicht mehr losgelassen hat. Fans der Teenager-Mystery-Dramaserie werden sich freuen zu hören, dass sie für die lang erwartete dritte Staffel zurück ist.

Diesmal werden die Pogues von der titelgebenden Küstenstadt getrennt und auf eine neue Insel gespült, auf der andere Schätze darauf warten, gefunden zu werden. Da ihnen jedoch verschiedene Feinde auf den Fersen sind und die Spannungen innerhalb der Gruppe zunehmen, verspricht Staffel 3 von Outer Banks weitere aufregende Spektakel und dramatische Momente für die Millionen von Fans.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.

The Consultant (Prime Video)

Bürokrimis und düstere Komödien werden zu einem immer faszinierenderen Bestandteil der Streaming-Landschaft. In letzter Zeit haben Filme wie Severance und Mythic Quest die Zuschauer begeistert.

The Consultant von Prime Video möchte sich in diese Liste einreihen. In dem abgedrehten Arbeitsplatzkomödien-Thriller spielt Christoph Waltz Mr. Patoff, einen mysteriösen und exzentrischen Berater, der CompWare, ein App-basiertes Unternehmen, zu retten scheint, als eine Fusion mit einem anderen Unternehmen scheitert. Es dauert nicht lange, bis Patoff den Mitarbeitern von CompWare seinen Stempel aufdrückt und sie sich gezwungen sehen, neue Anforderungen zu erfüllen, die sie persönlich und beruflich herausfordern. Eine Neuaufnahme in unseren Guide für die besten Prime Video-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab)? Aber sicher.

Ab jetzt auf Prime Video verfügbar.

Liaison (Apple TV Plus)

Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird endlich als wichtiger Akteur auf der Streaming-Bühne anerkannt. Und wie seine Konkurrenten setzt es diesen Erfolg um, indem es mehr fremdsprachige Produktionen auf den Markt bringt.

Das neueste Projekt ist Liaison, eine französisch-englische Originalserie mit sechs Episoden, in der unter anderem Eva Green und Vincent Cassel mitspielen. Liaison ist ein moderner Spionagethriller, in dem es darum geht, "wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können. Dabei wird Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung kombiniert, in der Spionage und politische Intrigen mit einer Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe einhergehen".

Könnte es die Serie in unsere Liste der besten Apple TV Plus Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) schaffen? Das ist durchaus möglich, aber wir müssen erst alle sechs Folgen sehen, bevor wir uns ein Urteil bilden können.

Die erste Folge von Liaison ist ab sofort auf Apple TV Plus verfügbar und jeden Freitag erscheinen neue Folgen auf dem Streamer.

Fleishman is in Trouble (Disney Plus)

Nach seinem Debüt auf Hulu in den USA im letzten November ist Fleishman is in Trouble bald endlich auf Disney Plus in den internationalen Territorien zu sehen.

In der Drama-Miniserie spielt Jesse Eisenberg die Rolle von Toby Fleishman, einem 41-jährigen frisch Geschiedenen, der in den vielen Dating-Apps der Welt erfolgreich ist. Als jedoch seine Ex-Frau Rachel (Claire Danes) verschwindet, bleibt Toby mit seinen Kindern Hannah und Solly zurück, was seine Chancen auf sexuelle Freiheit und eine Beförderung im Beruf zunichte macht.

Fleishman is in Trouble wurde bei seiner Erstveröffentlichung Ende 2022 positiv aufgenommen, so dass Zuschauer außerhalb der USA viel Freude an diesem Film haben dürften.

Ab 1. März auf Disney Plus verfügbar.

We Have a Ghost (Netflix)

Es wäre keine wöchentliche TechRadar-Streamingliste ohne einen neuen Netflix-Film (Öffnet sich in einem neuen Tab), oder?

Diese Woche ist We Have a Ghost dabei, eine Familien-Horror-Komödie, die auf der Kurzgeschichte Ernest von Geoff Manaugh basiert. Als Kevin (Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Star Anthony Mackie) und seine Familie entdecken, dass ihr neues Haus von einem Geist namens Ernest (David Harbour aus Stranger Things (Öffnet sich in einem neuen Tab)) heimgesucht wird, gründen sie einen YouTube-Kanal und machen sich und Ernest über Nacht zu Stars. Als Kevin und Ernest jedoch beginnen, die Wahrheit hinter dem Tod von Ernest herauszufinden, werden sie von der CIA gejagt. Ja, wir haben auch keine Ahnung, warum.

Ob der Film in unsere Liste der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufgenommen wird, ist fraglich. Aber wir hoffen, dass er nicht wie andere Netflix-Originals bei den Zuschauern auf Ablehnung stößt.

Ab jetzt auf Netflix verfügbar.