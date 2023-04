Mit Monster Hunter Now landet die Jagd bald in deinem Alltag

Capcom und Niantic haben sich zusammengetan, um Fans der Monster Hunter-Serie ein neues AR-Spiel zu bieten. Monster Hunter Now soll im September 2023 erscheinen. Wir müssen also nicht mehr lange warten, bis wir all die bedrohlichen Biester und Wyvern in unserem Alltag sehen.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Spielegiganten begann vor vier Jahren. Seitdem wurde viel Zeit und Mühe investiert, um sicherzustellen, dass Monster Hunter Now die Star-Behandlung bekommt, die es verdient. In einem Interview sagt Kei Kawai, Chief Product Officer bei Niantic: "Wir haben eng mit Capcom zusammengearbeitet, um das Erbe von Monster Hunter zu respektieren und gleichzeitig ein großartiges Erlebnis für neue Spieler zu schaffen."

Diejenigen, die es kaum erwarten können, das mit Spannung erwartete AR-Actionspiel in die Finger zu bekommen, sollten sich für die offene Beta anmelden, die für den 25. April 2023 geplant ist. Aber bis dahin gibt es noch eine Menge, worauf du dich freuen kannst.

Monster Hunter Now: Monster im echten Leben

(Image credit: Capcom)

Der größte Reiz von Monster Hunter Now scheint darin zu liegen, die spannenden Kämpfe von Titeln wie Monster Hunter Rise (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf deinem Smartphone und so auch in deinem Alltag zu erleben. Du kannst dich entweder mit Freunden und Fremden zusammentun oder alleine spielen, um Monster zu jagen und zu fangen, die in Städten und Dörfern lauern. Während du herumläufst, kannst du je nach Biom neue Monster finden und sie entweder an Ort und Stelle bekämpfen oder die hilfreiche Paintball-Funktion nutzen, um die Biester zu dir nach Hause zu schleppen und sie dort zu erledigen.

Auch die Kämpfe selbst sehen intuitiv und einfach, aber spannend aus. Anstatt virtuelle Knöpfe zu benutzen, werden die Kämpfe durch eine Reihe von Druck-, Halte- und Schnippbewegungen ausgeführt, ähnlich wie bei Pokémon Go. Sakae Osumi, Senior Producer für Monster Hunter Now, sagt: "Wir haben absichtlich auf virtuelle Knöpfe verzichtet, damit das Angreifen intuitiv und fesselnd ist."

Größer als Taschenmonster

(Image credit: Capcom)

Der offensichtliche Vergleich, den Fans anstellen können, ist der zwischen Monster Hunter Now und Pokémon GO. Nicht nur, dass sich diese beiden AR-Spiele um Monster drehen, sie werden auch vom selben Studio, Niantic, produziert. Obwohl es schwer zu sagen ist, ob Monster Hunter Now Pokémon GO in Sachen Popularität und Langlebigkeit übertreffen kann, hofft das Team, das hinter dem nächsten Teil der langjährigen Serie steht, dass Monster Hunter Now ein langlebiger Titel sein wird. "Ich will nicht spekulieren, aber ich glaube fest daran, dass wir einen Hit in der Hand haben", sagt Kawai.

Hoffentlich behält Kawai Recht und Monster Hunter Now kommt wirklich gut an. Wenn das der Fall ist, können wir sicher sein, dass uns dieses Action-AR-Spiel noch lange erhalten bleibt. Solange du auf die Betaphase von Monster Hunter Now wartest, kannst du dir ja unsere Artikel zu Pokémon GO durchlesen. Schon gewusst, dass die Preise für Fern-Raid-Pässe angehoben wurden?