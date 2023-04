Jedi: Survivor - Erforschung der High-Republic-Ära als Schlüssel zum modernen Star Wars

Star Wars Jedi: Survivor setzt das Imperium in den Hintergrund und erweist sich als Meilenstein für das, was das moderne Star Wars-Universum sein kann, während Disney sich immer weiter von der Skywalker-Saga entfernt. Ein entscheidender Aspekt dabei ist die Erforschung einer der bekanntesten, aber am wenigsten erforschten Epochen der Star Wars-Geschichte: der High Republic.

Achtung! Spoileralarm!

In "Jedi: Survivor" stößt Protagonist Cal auf dem Planeten Koboh auf einen inaktiven Droiden unter Trümmern und erfährt durch seine Fähigkeit, Erinnerungen aus Objekten herauszulesen, mehr über die High-Republic-Ära. Die High Republic erstreckt sich über etwa 400 Jahre - von 500 Jahren vor den Ereignissen von "A New Hope" bis 100 Jahre vor der ursprünglichen Trilogie. Es ist eine Zeit des Friedens, der Forschung und der galaktischen Expansion, in der auch der Jedi-Orden seinen Höhepunkt erreicht.

Entwickler Respawn hat mit "Survivor" nicht die Absicht, die Hauptakteure der Republik in den Fokus zu rücken, sondern vielmehr das Publikum mit der High Republic vertraut zu machen, da diese Ära das nächste große Thema im Star Wars-Universum sein wird. Zwei hochkarätige Star Wars-Projekte, die eng mit der High Republic verbunden sind, wurden bereits bestätigt: Die Sith-fokussierte TV-Serie "The Acolyte" soll 2024 auf Disney Plus erscheinen, und das von Quantic Dream entwickelte "Star Wars Eclipse" wird voraussichtlich 2024/25 veröffentlicht.

"Jedi: Survivor" bietet eine kleine Einführung in die High-Republic-Ära und liefert Erklärungen und Kontext dazu. Respawn's Fortsetzung könnte sich als wichtiger Ausgangspunkt für ein Star Wars-Universum erweisen, das sich nicht im Schatten der Skywalker-Familie abspielt und Raum für neue Erzählungen öffnet.