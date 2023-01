Star Wars Jedi Survivor: Alles Infos zu Gameplay, Story, Systemanforderungen und mehr

Star Wars Spiele von EA können sehr gut funktionieren. Das hat Jedi Fallen Order bewiesen. In diesem Jahr dürfen wir den Nachfolger in unsere Spielebibliothek hinzufügen und mit Cal Kestis ein neues Abenteuer erleben.

Star Wars Jedi: Survivor bietet Fans des Franchises die Möglichkeit, erneut in die Rolle von Cal Kestis zu schlüpfen und gegen das Galaktische Imperium zu kämpfen. Das Spiel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Fallen Order" an und bietet eine Mischung aus Souls-like und Metroidvania-Gameplay. Spieler können sich auf neue Spielmechaniken und die Möglichkeit, bereits besuchte Planeten des ersten Teils erneut zu erkunden, freuen.

Star Wars Jedi Survivor: Kurz und bündig

Was ist es? Der Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order

Der Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order Auf was kann ich es spielen? PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Wann kann ich es spielen? Ab dem 17. März 2023

Star Wars Jedi Survivor: Erscheinungsdatum und Plattformen

Es muss nicht mehr allzu viel zeit vergehen, bis ihr mit Cal erneut gegen das Galaktische Imperium kämpfen könnt. Denn bereits ab dem 17. März diesen Jahres könnt ihr eure Machtfähigkeiten und Lichtschwertkünste erneut unter beweis stellen. Der erste Teil des Abenteuers wurde Ende 2019 veröffentlicht, was bedeutet, dass Jedi: Survivor fast drei Jahre in Entwicklung war.

Vorbesteller des Spiels haben die Möglichkeit, besondere Boni freizuschalten, die das Spielerlebnis verbessern. Dazu gehört ein kosmetisches Outfit, welches an das Gewand von Obi-Wan Kenobi erinnert, ein kosmetischer Lichtschwert-Griff mit der gleichen Inspiration und ein Blaster namens Verbrennung, der von Gesetzlosen genutzt wird. Wir empfehlen allerdings erste Tests abzuwarten, bevor man sich für einen Kauf entscheidet, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Was die Plattformen betrifft, wird die Macht nur auf der PS5, Xbox Series X und S sowie den PC mit euch sein. Damit ist Star Wars Jedi Survivor ein weiterer Titel, der die Last Gen hinter sich lässt.

Star Wars Jedi Survivor: Trailer

Official Reveal Trailer

Der neue Trailer von "Star Wars Jedi: Survivor" war ein Höhepunkt bei den diesjährigen Game Awards. Der Nachfolger von dem erfolgreichen "Star Wars Jedi: Fallen Order" erweckt den Eindruck, dass es eine Vielzahl von neuen Spielmechaniken gibt, die mehr Abwechslung und Möglichkeiten der Anpassung ermöglichen.

Story Teaser

Der kurze Trailer gibt leider keinen Einblick ins Gameplay von Jedi: Survivor, deutet aber an, was Cal Kestis in seiner zukünftigen Reise erwartet. Es scheint, dass er sich mit dem Großinquisitor auseinandersetzen muss, der in Fallen Order lediglich erwähnt, aber nie zu sehen war. Im Trailer sehen wir eine kurze Kampfszene, in der Cal von einer verhüllten Person, die ein rotes Lichtschwert benutzt, besiegt wird. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um den Inquisitor handelt.

Das Video endet damit, dass man Cal vor einem Bacta-Tank stehen sieht, in dem sich ein geheimnisvoller Mann befindet.

Star Wars Jedi Survivor: Story und Setting

Über die Handlung von Jedi: Survivor ist bislang nur wenig bekannt, um euch nicht zu spoilern. Allerdings haben wir eine grobe Vorstellung darüber, was euch erwartet. Seit den Ereignissen von Fallen Order sind fünf Jahre vergangen und Cal Kestis ist immer noch auf der Flucht vor den Schergen des Imperiums. Es scheint, dass er jedoch nicht untätig war und dem Imperium immer wieder im Weg stand. Dies hat seine Machtposition gestärkt und er befindet sich aktuell auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Es ist auch bekannt, dass die Handlung von Jedi: Survivor zur gleichen Zeit spielt wie die Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise einen Auftritt des alten Jedi-Meisters geben wird.

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Großinquisitor eine Rolle spielt, wenngleich er wahrscheinlich nicht als Hauptantagonist auftritt. Ob Cal es in diesem Abenteuer erneut mit Darth Vader zu tun bekommen wird, ist unklar. Wir hoffen jedoch für ihn, dass er dem Sith Lord aus dem Weg geht.

Star Wars Jedi Survivor: Gameplay

Wie sein Vorgänger bleibt auch Jedi: Survivor eine leicht zugängliche Kombination aus Souls-like und Metroidvania-Gameplay. Im Nachfolger soll jedoch das Metroidvania-Element durch eine Vielzahl neuer Spielmechaniken noch stärker in den Vordergrund gestellt werden. Bei Jedi Fallen Order hat genau dieser Aspekt vielen SpielerInnen nicht gefallen und daher sieht sich der Nachfolger auch jetzt schon einiger Kritik ausgesetzt.

Star Wars Jedi Survivor: Systemanforderungen

Swipe to scroll horizontally Systemanforderungen Mindestens Empfohlen Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Prozessor 4 Core / 8 Threads| Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 4 Core / 8 Threads| Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Grafik 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM DirectX Version 12 Version 12 Speicherplatz 130 GB freier Speicherplatz 130 GB freier Speicherplatz

Star Wars Jedi Survivor: News und Gerüchte

Es wird nicht brutaler als im Vorgänger (Januar 2023)

Das ESRB, die Entertainment Software Rating Board, hat Star Wars Jedi: Survivor bewertet und die Bewertung "Teen" (T) erteilt, was uns einen Einblick in das gibt, was wir vom Spiel erwarten können. Diese Bewertung ist die gleiche wie beim Vorgängerspiel Star Wars Jedi: Fallen Order. Hier gehts zur News

Systemanforderungen sind bekannt. (Januar 2023)

Das Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order soll in etwas mehr als zwei Monaten auf den Markt kommen, sofern alles planmäßig verläuft. Doch schon jetzt sind die minimalen und empfohlenen Anforderungen für die PC-Version bekannt, damit ihr eure Hardware rechtzeitig auf die erforderliche Leistung bringen könnt. Weiter oben könnt ihr die Anforderungen finden.

Releasedatum ist bekannt. (Dezember 2022)

Gerüchte über einen Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order kursieren bereits seit geraumer Zeit. Erst kürzlich wurden allerdings offizielle Informationen bekannt, wenn auch auf ungewollte Weise. Die Shop-Seite des Nachfolgers, Star Wars Jedi: Survivor, tauchte für den 16. März 2023 zuerst auf Valves Spiele-Shop auf. Diese Neuigkeit folgte auf zahlreiche Spekulationen bezüglich eines ersten Trailers für den Titel, die sich an den Game Awards 2022 orientierten.