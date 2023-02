Ist die Nintendo Switch in 2023 noch einen Kauf wert?

Lohnt sich die Nintendo Switch im Jahr 2023? Nintendos tragbares Kraftpaket war ein riesiger Erfolg, als es im März 2017 auf den Markt kam. Es war die bis heute am schnellsten verkaufte Heimkonsole des Unternehmens, aber das war vor sechs Jahren – seitdem ist eine ganz andere Konsolengeneration erschienen.

Das bemerkenswert starke Line-up der Nintendo Switch im ersten Jahr hat ihre Anziehungskraft noch verstärkt. Mit Launch-Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und frühen Hits wie Super Mario Odyssey, Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe konnte Nintendo die gefürchtete Software-Dürre vermeiden, die die Wii U plagte. Nur zehn Monate nach der Markteinführung verkaufte sich die Switch besser als ihr Vorgänger. Bis heute hat sich die Handheld-Konsole weltweit weit über 110 Millionen Mal verkauft.

In den Jahren seither hat Nintendo die Plattform immer wieder mit fantastischen Spielen bereichert – allerdings macht sich das Alter der Switch langsam bemerkbar. Der Arbeitsspeicher des Handhelds hat beispielsweise mit großen, offenen und wenig optimierten Welten wie in Pokémon Karmesin & Purpur zu kämpfen. Es gab Überarbeitungen der Konsole, wie z. B. die Nintendo Switch Lite und die Nintendo Switch OLED, die die Verkaufszahlen des Systems aufrecht erhalten haben, aber die technischen Daten im Grunde nicht verbessert haben.

Der Nintendo Switch Online-Abonnementdienst (und sein Premium Expansion Pack) hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert und bietet jetzt eine cloudbasierte Auswahl an NES-, SNES-, N64-, Sega Genesis/Mega Drive- und nun auch Gameboy- und GBA-Titel, wie wir jüngst durch die Nintendo Direct am 08. Februar erfahren haben. Darüber hinaus wird das Sortiment dieser Titel stetig erweitert.

Auch wenn die Switch für Handheld-Gamer ein absolutes Muss zu sein scheint, hat sie doch einige Nachteile, durch die sie hinter Heimkonsolen wie der PS5, der Xbox Series X | S zurückbleibt. Wenn du Nintendos Current-Gen-Konsole noch nicht gekauft hast, es aber ernsthaft in Erwägung ziehst, lies weiter, um herauszufinden, ob sich die Nintendo Switch im Jahr 2023 lohnt.

Die Nintendo Switch ist überall erhältlich

(Image credit: Nintendo)

Bei der Markteinführung hatten alle drei Modelle der Nintendo Switch zunächst Probleme mit der Verfügbarkeit. Es war unglaublich häufig der Fall, dass die Switch sowohl im Online- als auch im Einzelhandel komplett ausverkauft war. Glücklicherweise haben sich die Lagerbestände der Nintendo Switch in den letzten Jahren normalisiert und die Konsole war nicht so stark von der anhaltenden Verknappung der Komponenten betroffen wie z. B. die PS5.

Im Moment sind die Basis-Konsolen Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch OLED – sowie einige der Sondereditionen – bei Händlern wie Amazon erhältlich.

Nintendo Switch: Eine Übersicht

Das Standardmodell der Nintendo Switch wurde 2017 auf den Markt gebracht und ist eines der drei derzeit erhältlichen Modelle. Das Basismodell der Switch kann im angedockten Modus auf einem Fernseher mit einer Auflösung von 1080p oder unterwegs im tragbaren Modus mit einer geringeren Auflösung von 720p gespielt werden.

Die Nintendo Switch unterstützt leider keine 4K-Auflösung. Das bedeutet, dass das Spielen im angedockten Modus auf einem der besten 4K-Fernseher ohne Upscaling zu einem unschärferen Bild führen kann, als du es dir wünschst. Wir empfehlen daher einen 1080p-Bildschirm als optimale Lösung, um Switch-Spiele im angedockten Modus zu genießen.

Allerdings wurde gemunkelt, dass die kommende Nintendo Switch Sports die Open-Source-Technologie FidelityFX Super Resolution von AMD implementieren wird. Diese algorithmische Technologie kann niedrigere Auflösungen auf ein scharfes 4K-Bild hochskalieren, ohne die Spielleistung zu beeinträchtigen. Nintendo könnte FidelityFX in zukünftigen Spielen verwenden, was für kommende Titel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Metroid Prime 4 fantastisch sein könnte – sofern letzteres Spiel überhaupt noch für die Switch erscheint.

Die neuesten offiziellen Screenshots von Nintendo Switch Sports zeigen eine hochskalierte 4K-Auflösung. (Image credit: Nintendo)

Wenn du deine Switch ausschließlich als tragbares System nutzen willst, ist die Nintendo Switch Lite eine gute Option. Sie ist günstiger als das Basismodell und etwas kleiner, aber im Gegensatz zum Basismodell sind die Joy-Con-Controller der Lite nicht abnehmbar und die Konsole kann nicht auf dem Fernseher gespielt werden.

Schließlich gibt es noch die Premium Nintendo Switch OLED, die dank des gestochen scharfen 720p-OLED-Panels die beste Bildqualität aller drei Modelle bietet. Es ist eine weitere fantastische Wahl, wenn du vor allem mobil spielen willst. Allerdings ist sie etwas teurer als das Basismodell der Switch und das Spielen im angedockten Modus bietet keine spürbaren Vorteile. Wenn du deine Spiele aber auch unterwegs mit einem lebendigeren Farbprofil spielen willst, ist die Nintendo Switch OLED die richtige Wahl.

Die Nintendo Switch OLED hat noch andere Vorzüge. Sie hat 64 GB internen Speicherplatz, doppelt so viel wie das Basismodell. Das ist im Großen und Ganzen immer noch nicht viel und du solltest in eine zusätzliche microSD-Karte investieren, um mehr Speicherplatz zu haben. Vor allem, wenn du vorhast, viele Spiele herunterzuladen und zu spielen. Die Switch OLED verfügt außerdem über einen verbesserten Kickstand auf der Rückseite der Konsole. Er ist jetzt viel breiter und stabiler als der des Switch-Basismodells und macht die OLED ideal für das Spielen unterwegs.

Nintendo Switch Online

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Online ist der Online-Abonnementdienst für die Switch, der kurz nach der Markteinführung der Konsole eingeführt wurde. Der kostenpflichtige Dienst wurde 2018 zur Voraussetzung für den Zugang zum Online-Multiplayer und ermöglichte außerdem den Zugriff auf Cloud-Speicher und eine Auswahl an NES- und SNES-Titeln über spezielle Apps.

Das dürftige Angebot wurde nicht gut aufgenommen und schien das Hauptproblem, nämlich Nintendos berüchtigte schlechte Verbindungsqualität, nicht zu lösen. Verbindungsabbrüche waren an der Tagesordnung und der Dienst lag weit hinter der Online-Infrastruktur von PS5, Xbox und PC zurück.

Seitdem hat sich der Dienst sprunghaft entwickelt und Nintendo hat die Qualität der Online-Verbindungen stetig verbessert. Im Jahr 2021 wurde außerdem ein Premium-Tier, das Expansion Pack, eingeführt, mit dem die Spieler/innen N64-, Sega Genesis/Mega Drive-Titel und seit kurzem auch Game Boy- und Game Boy Advance-Titel spielen können. Dazu kommt der Zugang zu DLC-Packs wie Animal Crossing: New Horizons' Happy Home Paradise und der Mario Kart 8 Deluxe-Booster-Streckenpass. Mit Nintendo Switch Online bekommst du heute definitiv mehr für dein Geld als noch vor ein paar Jahren. Es ist zwar immer noch nicht perfekt – und das Expansion Pack wird für manche zu teuer sein – aber der Service wird von Jahr zu Jahr besser und wertet das Paket immer weiter auf.

Lohnt sich die Nintendo Switch?

(Image credit: Shutterstock/Vantage_DS)

Dank ihrer umfangreichen Spielesammlung und der fortgesetzten Unterstützung von Erstanbietern ist die Nintendo Switch auch im Jahr 2023 noch eine lohnende Anschaffung. Und du läufst nicht Gefahr, eine Konsole zu kaufen, die Nintendo schon bald ersetzen wird. Das Unternehmen hat bestätigt, dass die Switch gerade mal die Hälfte ihres Lebenszyklus hinter sich hat und der Nachfolger Nintendo Switch 2 (oder Nintendo Switch Pro) noch ein paar Jahre auf sich warten lässt – obwohl wir persönlich nichts von diesen Aussagen halten.

Trotz ihrer Unzulänglichkeiten wie dem relativ geringen Speicherplatz, der fehlenden 4K-Unterstützung und der mangelhaften Online-Infrastruktur ist die Nintendo Switch immer noch ein fantastischer tragbarer Hybrid, der mit exzellenten Exklusivspielen, lohnenswerten Abo-Vorteilen und einem beeindruckend günstigen Preis aufwartet.

Auch wenn wir uns wünschen, dass Nintendo ein Modell mit aktualisierten Spezifikationen auf den Markt bringt, sind wir von der Langlebigkeit der Konsole und ihrer hochwertigen Spielesammlung beeindruckt. Deshalb glauben wir, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um eine Nintendo Switch zu kaufen – egal, welches der verfügbaren Modelle dir gefällt.

Hat dich unser Artikel von überzeugt, eine Nintendo Switch zu kaufen? Dann kannst du dir gerne unsere How-Tos durchlesen, um herauszufinden, wie man den Dark Mode des Standardmodells aktiviert, oder vom Lebhaft- zum Standard-Modus der Nintendo Switch OLED wechselt.