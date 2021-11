Hawkeye verändert die Sicht einer Schlüsselszene des MCU

Warnung: Das Folgende enthält Spoiler für Hawkeye Folge 1! Komm gerne wieder, wenn du die erste Folge von Marvels neuer Serie auf Disney Plus gesehen hast!

Hawkeye, das erste Soloabenteuer von Clint Barton im Marvel Cinematic Universe, ist endlich da - und es wird die Art und Weise, wie du eine Schlüsselszene des MCU siehst, für immer verändern.

In der Serie trifft Hailee Steinfelds Kate Bishop auf ihren Helden Hawkeye und Jeremy Renner kehrt als Rächer zurück. Das erste richtige Treffen des Duos ist nicht gerade glücklich, aber wir wissen, dass Kate Hawkeye zum ersten Mal während der Schlacht von New York bei den Avengers gesehen hat - und das ändert alles.

Wie verändert Hawkeye die Schlacht um New York?

In der ersten Szene wird die junge Kate und ihre Familie vorgestellt. Obwohl Kates Eltern sich streiten, scheint alles in Ordnung zu sein - aber bald wird klar, dass draußen etwas sehr Seltsames passiert. Es stellt sich heraus, dass die Schlacht um New York ganz in der Nähe des Hauses der Bishops tobt und dass die Avengers die Chitauri-Armee praktisch vor Kates Haustür bekämpfen.

Die junge Bogenschützin sieht, wie Hawkeye eine seiner beeindruckendsten Aktionen vollführt: Er springt rückwärts von einem Gebäude und schießt gleichzeitig einen Pfeil ab. Wir sehen diesen Moment in The Avengers, aber aus einer anderen Perspektive.

Leider geht die Schlacht um New York nicht spurlos an der Familie Bishop vorbei: In dem Gemetzel wird Kates Vater getötet. Dies und ihre Bewunderung für Hawkeye inspirieren sie dazu, ein Held zu werden.

"Sie will Menschen helfen. Einer der Hauptgründe ist, dass sie in dem Moment, in dem sie Hawkeye entdeckt, [diese Tragödie] erlebt und sieht, wie diese Person im Alleingang Menschen rettet, ohne besondere Kräfte. Sie sieht diese wahrhaft menschliche Qualität in dieser Person, die in der Lage ist, diese unglaublich ehrgeizigen Dinge zu erreichen, wie Menschen und die Welt zu retten." so Steinfeld gegenüber GamesRadar+.

Wenn du dir das nächste Mal "The Avengers" ansiehst, denke daran, dass eine junge Kate Bishop die letzte epische Schlacht beobachtet - und den Gedanken hat, selbst eine Held zu werden.

Hawkeye wird wöchentlich auf Disney Plus veröffentlicht, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.