Erste Kritiken zu Indiana Jones 5 sehen nicht gut aus

Indiana Jones und das Rad des Schicksals kommt am 30. Juni in die Kinos, aber die ersten Kritiken zum fünften und wahrscheinlich letzten Film des klassischen Abenteuer-Franchises sind nicht besonders beruhigend.

IndieWire schreibt: "Ein leerer Film, der nur dazu dient, die Beschwerden der Fans, die das Publikum des Franchise in den letzten 15 Jahren zersplittert haben, zu glätten. Das Rad des Schicksals ist ein weltumspannender Abenteuerfilm, der so sicher ist, dass selbst sein 80-jähriger Held nie in nennenswerter Gefahr zu sein scheint."

Variety bezeichnet ihn als "pflichtbewusstes, aber letztlich eher freudloses Stück nostalgischen Humbug", mit Non-Stop-Action, die moderneren Action-Franchises wie Fast & Furious hinterherläuft und dabei etwas an Identität verliert: "Wenn der Film zwischen internationalen Schauplätzen hin- und herspringt, wird die Action immer konventioneller und weniger 'Indiana Jones'-mäßig."

Einige Kritiker waren etwas gnädiger mit dem Film und verwiesen auf die Macht der Nostalgie und eine Dosis willentlich in Kauf genommene Unglaubwürdigkeit, um die Mängel zu überdecken. Zumindest ist man sich einig, dass Rad des Schicksals besser ist als der 2008 erschienene Königreich des Kristallschädels, aber man könnte sagen, dass die Messlatte dafür nicht sehr hoch liegt...

Die Zwei-Sterne-Kritik der Times beginnt mit der Behauptung: "Die gute Nachricht ist, dass der Film nicht so schlecht ist wie Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Die schlechte Nachricht ist, dass er nicht viel besser ist.

Empire (das den Film insgesamt positiv bewertete) schreibt: "Funktioniert er dennoch auf eine Art und Weise, wie es der Höhepunkt von Kristallschädel nicht tat? Irgendwie schon! Es kommt darauf an, ob du bereit bist, dich darauf einzulassen."

Deadline meint: "So viel Action an der Oberfläche dieses Films auch zu finden ist, sein Fundament besteht aus beruhigender Nostalgie. Wenn man die Filmmusik von John Williams hört, eine weitere Variante der heroischen und theatralischen Musik des Originals, hat jeder in einem gewissen Alter das Gefühl, dass die Welt für einen Moment in Ordnung ist.

(Image credit: Lucasfilm)

Harrison Ford selbst bleibt von der Kritik weitgehend verschont. The Independent lobt, dass Ford "nie seinen finsteren Blick oder seine Verbissenheit verliert. Er spielt selbst die fadenscheinigsten Szenen mit Überzeugung und trockenem Humor. Seine Leistung trägt den Film".

Der Telegraph schließt sich dieser Meinung an und schreibt: "Ford gibt alles - aber während die drei Originalfilme wie ein roter Faden durch die Handlung führten, fehlt diesem fünften Teil schmerzlich der Funke."

Unabhängig davon, ob Indiana Jones 5 einen Blick wert ist oder nicht, ist die gute Nachricht, dass die ersten drei Filme (ja, auch Teil 4) ab dem 31. Mai, also gut einen Monat vor der Veröffentlichung von Indy 5, auf Disney Plus zu sehen sein werden. Du kannst dich also an die Blütezeit des Franchise zurückbesinnen.