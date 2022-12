Epic Games zieht den Stecker von Rock Band's Online-Servern

Alle guten Dinge müssen einmal zu Ende gehen. Das gilt auch für Epic Games, denn das Unternehmen bereitet sich darauf vor, die Online-Server für einige seiner alten Titel – darunter viele Rock Band-Spiele – zu schließen und einige andere komplett zu entfernen. Fans mehrerer wichtiger Titel der Rock Band-Reihe werden im nächsten Monat ihre Online-Dienste nicht mehr nutzen können. Die meisten Spiele, die in der offiziellen Ankündigung von Epic Games aufgeführt sind, kannst du auch nach der Abschaltung der Server noch im Offline-Modus spielen.

Das heißt, wenn du dich lieber mit deinen Bandkollegen im Wohnzimmer versammelst, um ein paar lokale Multiplayer-Musikstücke zu spielen, bist du sicher. Das gilt allerdings nicht für Rock Band Blitz-Spieler, denn das Spiel wird komplett aus dem Epic Games Store entfernt.

Du hast bis zum 24. Januar 2023 Zeit, dich von deinen Online-Servern für die meisten Rock Band-Titel zu verabschieden, darunter die ursprüngliche Rock Band-Trilogie, Green Day: Rock Band und Beatles: Rock Band. Die einzige Ausnahme ist für den vierten Teil reserviert. Wenn dieser Tag kommt, wirst du vielleicht nach all der Zeit, die du damit verbracht hast, diese armen Internetfremden im Rock'n'Roll-Gaming-Kampf zu besiegen, in Erwägung ziehen, wirklich Gitarre spielen zu lernen. Obwohl fünf Titel komplett offline gehen werden, ist Rock Band nicht die einzige Spieleserie, die vom Epic Games-Team unter Druck gesetzt wird. Die vollständige Liste der Spiele, die von der Abschaltung der Online-Server betroffen sind, findest du im Folgenden:

Rock Band

Rock Band 2

Rock Band 3

The Beatles: Rock Band

Green Day: Rock Band

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3 (VR online multiplayer will remain available)

Monsters (Probably) Stole My Princess

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Außerdem hat Epic bestätigt, dass einige Titel endgültig vom Service entfernt werden. "Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion App und SingSpace werden am 24. Januar eingestellt und sind für die Spieler nicht mehr zugänglich", heißt es in der Ankündigung.

(Image credit: Harmonix Music Systems)

Willkommen bei einer neuen Art von Spannung

Jeder, der Mitte bis Ende der 2000er Jahre jemanden mit einer Spielkonsole kannte, wird die schiere, unbändige Freude (oder Scham) gekannt haben, wenn er eine gitarrenförmige Konsolenfernbedienung in die Hand nahm, um seinen inneren Herman Lee zu kanalisieren und mit seinen Freunden zu den größten Hits des Genres zu jammen. Wenn du die bunten Noten auf dem Bildschirm antippst und gleichzeitig deine Gitarre anschlägst, kann jeder im Handumdrehen zu Randy Rhoads werden. Von Judas Priest bis Paramore – Rock Band hat es geschafft, als es 2007 auf den Markt kam und Guitar Heros Singleplayer-Modus über den Haufen warf.

Rock Band wurde von den Entwicklern der ersten beiden Guitar Hero-Spiele bei Harmonix Music Systems entwickelt und kam nur einen Monat nach Guitar Hero 3: Legends of Rock heraus. So begann das Hin und Her zwischen den beiden Spielserien, wobei Activisions Guitar Hero darum kämpfte, seine Spielerbasis zu behalten.

(Image credit: Harmonix Music Systems)

Bis zur Veröffentlichung von Guitar Hero: World Tour war der konkurrierende Supergroup-Simulator Rock Band die einzige Möglichkeit, deine Band mit anderen Instrumenten als Bass-, Rhythmus- oder Leadgitarre auszustatten. Neversoft (und andere) schienen sich zu beeilen, um World Tour zu entwickeln, das ein Jahr später, 2008, herauskam und auch andere spielbare Instrumente wie Mikrofone und Schlagzeug für ein komplettes Banderlebnis bot.

Die beiden Franchises wurden 2009 auf die Nintendo DS-Familie ausgeweitet. Im Juni erschien Guitar Hero: On Tour, das mit einem innovativen Gitarrengriff aufwartete, der in den Steckplatz des Gameboy Advance eingesteckt werden konnte, und im November desselben Jahres erschien Rock Band 3, das auf Xbox 360, PS3 und DS erschien. Guitar Hero und Rock Band waren bis zu ihrem bittersüßen Ende Rivalen. Ich werde die Tage nicht vermissen, an denen ich meine schlechten Noten auf die klebrigen Tasten meines Controllers schob oder mit meinem Bruder um die Leadgitarre kämpfte.