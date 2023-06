Die PC Gaming Show 2023 war verrückt, aber auch spannend

Selbst wenn du die etwas seltsame "KI"-Moderatorin der PC Gaming Show 2023 beiseite lässt, war das Ganze eine verrückte Veranstaltung. Beim Xbox Showcase wurden kurz zuvor noch Blockbuster-Titel wie Fable und Starfield gezeigt, was aber nicht heißt, dass die Folgeveranstaltung nicht auch die eine oder andere größere IP im Repertoire hatte.

Hier erfährst, was uns davon am besten gefallen hat, und warum du dir für 2024 schonmal Urlaub nehmen solltest.

PC Gaming Show 2023

Baldur's Gate 3

Ich bin selbst leidenschaftlicher Pen&Paper-Spieler und liebe das Universum von Dungeons & Dragons. Und ob ich mich nun selbst ins Abenteuer stürze oder den neuen, hervorragenden Film schaue - dieses Universum bietet unzählige Geschichten für unterschiedlichste Medien. An Videospielumsetzungen wie Baldur's Gate habe ich mich aber bisher noch nicht versucht.

"Noch nicht", wohlgemerkt, denn mit Baldur's Gate 3 dürfte sich das ab dem 31. August 2023 ändern. Mit dem irren Comic-Trailer fühlte ich mich direkt an The Legend of Vox Machina erinnert, eine meiner Lieblingsserien auf Prime Video, und ich war am Haken. Als dann die Entwickler von Larian Studios von der Stadt und ihren Bewohnern zu erzählen begannen, regte sich in mir gleichsam Begeisterung wie Sorge. Ich stecke gerade noch mitten in Tears of the Kingdom, in wenigen Tagen erscheint Final Fantasy XVI, dann Baldur's Gate 3, dann Starfield... Wann soll man das alles spielen?

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Und dann bin ich auch noch ein hoffnungsloser Fan von Taktik-Games wie Desperados und Shadow Tactics. Deren Macher Mimimi Games kündigten erst Anfang des Jahres ihr nächstes Spiel an und jetzt kommt Shadow Gambit: The Cursed Crew schon am 17. August!

Immerhin handelt es sich hier um ein (verglichen mit den eben genannten) eher kleineres Spiel. Nach dem wilden Westen und dem feudale Japan geht es nun mit einer Crew von Geisterpiraten in die Karibik. Was soll ich sonst noch groß sagen? Wenn du die beiden anderen Spiele kennst, weißt du genau, was dich erwartet. Und wenn nicht, dann darfst du dich auf knackige Taktik-Stealth-Gefechte aus der Iso-Perspektive freuen, die du in einer Steam-Demo vom 19. bis zum 26. Juni ausprobieren darfst. Also an Deck, ihr Landratten!

Bloomtown

Auch die folgenden Spiele dürften vom zeitlich Umfang etwas überschaubarer sein, was aber nicht heißt, dass sie nicht mindestens genauso interessant aussehen. Bloomtown entführt dich in eine Stardew Valley-ähnliche, zunächst idyllische Pixelwelt, in der jedoch irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Esseidenn Schattenwesen, vermisste Kinder und eine dunkle Spiegelrealität im Geiste von Stranger Things klingen für dich nach wie vor wie Urlaub.

Für Protagonistin Emily jedenfalls nicht, weswegen sie sich den Monstern mithilfe ihrer Kameraden und ihrem erstaunlich muskulösen Corgi entgegenstellt. Diese inkarnieren scheinbar die Ängste der Bewohner Bloomtowns, was Emily nur noch mehr ermuntern dürfte, das dämonische Gesocks in rundenbasierten Kämpfen loszuwerden. Bis 2024 dauert es allerdings noch ein wenig, bis du dich dem Kampf anschließen kannst.

Nivalis

Zum Schluss noch etwas Gemächliches, aber nicht minder Hübsches. Die Lebenssimulation Nivalis von Entwickler Ion Lands lässt dich frei entscheiden, ob du dich auf dein Geschäft, deine Beziehungen oder sogar das Fangen eines Serienkillers konzentrierst. Spannung oder gar Action verspricht der Trailer nicht, eher ein Gefühl oder eine Stimmung. Die vom Neonlicht durchflutete Cyberpunk-Stadt bietet dabei eine wunderschöne Kulisse, die für mich den idealen Kontrast zu den vielen großen AAA-Titeln bildet.

Das Spiel soll zwar erst im Laufe des Jahres 2024 erscheinen, doch solltest du dir deine Spiele-Wunschliste bis dahin noch mehr füllen wollen, kannst du dir unseren Artikel zur Eröffnungsshow des Summer Game Fest durchlesen.