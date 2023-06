Starfield bringt den nervigsten Oblivion-NPC aller Zeiten zurück

Starfield hat während der Starfield Direct eine gewaltige Menge Gameplay und noch größere Ambitionen gezeigt. So dramatisch die Vorschau auf die neuen Weltraumkämpfe und die Charaktererstellung aber auch war, die vielleicht unerwartetste Enthüllung war die Rückkehr eines viel geschmähten NSC aus The Elder Scrolls: Oblivion.

In der Blütezeit von Bethesdas klassischem Fantasy-Rollenspiel war der Adoring-Fan Teil der "Belohnung" des Spielers, wenn er Grand Champion der Arena wurde. Obwohl der Gedanke, einen Schleimer zu haben, der dir folgt, auf den ersten Blick verlockend erscheinen mag, ging der Adoring-Fan selbst den stoischsten Abenteurern bald auf die Nerven.

Im Gegensatz zu anderen Gefolgsleuten im Spiel war dieser im Kampf jedoch völlig nutzlos und floh beim ersten Anzeichen von Gefahr. Die Spieler waren seiner so überdrüssig, dass sie ihm oft befahlen, in der Nähe von Klippen zu warten, nur um ihn dann in seinen erlösenden Tod zu stürzen.

Leider scheint diese Methode nicht auszureichen, denn es sieht so aus, als würde Starfield den Adoring-Fan zurückbringen, komplett mit seiner unwahrscheinlichen Frisur und seinem dämlichen Blick.

Der nervigste NPC aller Zeiten ist zurück (Image credit: Bethesda)

Wie du siehst, wollte Bethesda andeuten, dass dem Adoring-Fan wieder einmal ein grausames Ende bevorstehen könnte. Wenn die Geschichte etwas hergibt, werden nicht einmal die hochgesteckten Ideale der Toleranz und der Weltraumforschung ausreichen, um die Spieler davon abzuhalten, den nervigen Zeitgenossen rücksichtslos über den Jordan zu schicken.

Auf der Starfield Direct wurde auch ein neuer Trailer für das Rollenspiel gezeigt, der die Erkundung des Weltraums, Raumschiffkämpfe und mysteriöse außerirdische Artefakte zeigt. Der Trailer bot mehr als drei Minuten prächtige Bilder, die ferne Aussichten, retrofuturistische Technologie und sogar ein bisschen Gunplay zeigten. Es gibt eine Menge zu entdecken und es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wenn du dich auch nur ein bisschen für Bethesdas kommendes Rollenspiel interessierst.

Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit Bethesda-Spielen in der Vergangenheit wenig anfangen konnte. Starfield, das nach wie vor am 6. September für Xbox Series X|S und PC erscheinen soll, sah aber so unverschämt gut und überambitioniert aus, dass ich meine Meinung vielleicht bald ändere. Noch bin ich allerdings skeptisch. Denn trotz all des atemberaubenden Gameplays, bin ich noch immer unsicher, wie das Studio ein ganzes frei erkundbares Universum füllen will.