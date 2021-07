Black Panther 2: Besetzung, Handlung und alles, was du über Wakanda Forever wissen musst

Black Panther 2, der in die Kinos kommen wird, ist nicht die Fortsetzung, die man letztes Jahr um diese Zeit machen oder sehen wollte. Obwohl der Film, der jetzt den Titel Wakanda Forever trägt, einer der am heißesten erwarteten Filme im Marvel Cinematic Universe ist, bedeutet der tragische Tod von Chadwick Boseman im August 2020, dass die Fortsetzung mit einem Anflug von Melancholie verbunden sein wird.

Doch auch ohne seinen Hauptdarsteller wird Black Panther 2 mit Sicherheit ein Hit werden. Von den 23 MCU-Filmen, die bisher veröffentlicht wurden, haben nur die vier Avengers-Filme an den weltweiten Kinokassen besser abgeschnitten als der erste Black Panther. Tatsächlich ist der erste Film der vierthöchste Kassenerfolg aller Zeiten in den USA (laut Box Office Mojo). Er war auch der erste Superheldenfilm, der bei den Oscars für den besten Film nominiert wurde.

Mit anderen Worten: Die Welt ist begierig auf eine Rückkehr in die technologisch fortschrittliche fiktive afrikanische Nation Wakanda, sodass es keine Überraschung ist, dass Marvel den Autor/Regisseur des ersten Films, Ryan Coogler, erneut engagiert hat, um die Handlung zu inszenieren.

Aber wie wird Black Panther 2 ohne seinen ikonischen König T'Challa aussehen? Wann werden wir ihn in den Kinos sehen? Wer wird im Cast sein? Was können wir von der Geschichte erwarten? Und wie fügt sich der Film in die Kontinuität des MCU ein?

Wir haben alle wichtigen Informationen Black Panther 2 zusammengetragen, der mit Sicherheit einer der größten Filme des Jahres 2022 sein wird, einschließlich eines Neuzugangs in der Besetzung, der Fans der TV-Serie I May Destroy You begeistern wird.

Black Panther 2 Erscheinungsdatum: Juli 2022

Die Dora Milaje im Original Black Panther. (Image credit: Disney)

Nur einen Monat nach der Veröffentlichung des ersten Wakanda-Films im Februar 2018 bestätigte Marvels Chief Creative Officer und Marvel Studios Präsident Kevin Feige gegenüber Entertainment Weekly, dass sie "auf jeden Fall [eine Fortsetzung] machen werden". Doch trotz des enormen Erfolgs des ersten Teils schienen Marvel und Disney es nie eilig zu haben, die Fortsetzung herauszubringen – auch nicht vor dem traurigen Ableben ihres Stars Chadwick Boseman nach einem vierjährigen Kampf gegen den Krebs.

Lange Zeit war das Erscheinungsdatum von Black Panther 2 für Mai 2022 geplant. Dann, nach einer großen Covid-19-bedingten Umstrukturierung, bei der Black Widow und nachfolgende MCU-Filme nach hinten verschoben wurden, bestätigte der große Marvel Studios Celebrates the Movies-Trailer (Teil von Hollywoods Bestreben, die Leute wieder in die Kinos zu holen) ein neues Black Panther 2-Veröffentlichungsdatum: 8. Juli 2022 (bereits am 7. Juli in den deutschen Kinos).

Während Black Widow zeitgleich mit dem Kinostart im Juli 2021 auf Disney Plus (als Teil des VIP-Zugangs Premier Access) verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten, ob Disney diese Art von Veröffentlichungsstrategie bis zum Kinostart von Black Panther 2 im Jahr 2022 weiterverfolgen wird. Das wird sowohl von der Coronavirus-Situation als auch von der Kassenleistung von Black Widow abhängen. Disney hat angekündigt, dass der kommende Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bis 45 Tage nach seinem Kinostart exklusiv in den Kinos zu sehen sein wird. Wenn die Dinge so bleiben wie sie sind, gehen wir davon aus, dass Black Panther 2 einem ähnlichen Zeitplan folgen wird.

Kurz und bündig

Was ist es? Der Nachfolger von Marvel Studios Kassenschlager Black Panther aus dem Jahr 2018, in dem das futuristische afrikanische Königreich Wakanda und sein Beschützer, König T'Challa (alias Black Panther), vorgestellt wurden.

Der Nachfolger von Marvel Studios Kassenschlager Black Panther aus dem Jahr 2018, in dem das futuristische afrikanische Königreich Wakanda und sein Beschützer, König T'Challa (alias Black Panther), vorgestellt wurden. Wo kann ich ihn sehen? Black Panther 2 – auch bekannt als Wakanda Forever – wird in den Kinos anlaufen. Irgendwann wird der Film auch auf Disney Plus verfügbar sein, vermutlich 45 Tage nach dem Kinostart, je nachdem, wie Disney es handhabt.

Black Panther 2 – auch bekannt als Wakanda Forever – wird in den Kinos anlaufen. Irgendwann wird der Film auch auf Disney Plus verfügbar sein, vermutlich 45 Tage nach dem Kinostart, je nachdem, wie Disney es handhabt. Wann kann ich ihn sehen? Das Erscheinungsdatum von Black Panther 2 ist für den 7. Juli 2022 bestätigt. Wir würden erwarten, dass er frühestens Ende August 2022 auf Disney Plus zu sehen sein wird.

Black Panther 2 Besetzung: Wer spielt im Film mit?

Hier ist die Black Panther 2 Besetzungsliste, basierend auf den Informationen, die wir bisher haben:

Lupita Nyong’o als Nakia

Letitia Wright als Shuri

Danai Gurira als Okoye

Winston Duke als M’Baku

Angela Bassett als Ramonda

Martin Freeman als Everett Ross

Tenoch Huerta als TBC

Michaela Coel als TBC

Der Tod von Chadwick Boseman hinterlässt eine unvorstellbar große Lücke in der Besetzung von Black Panther 2. Wakanda Forever wird den Star jedoch nicht digital nachbilden, wie es Rogue One mit Peter Cushing tat.

"Es gibt nur einen Chadwick, und der ist nicht bei uns", sagte Marvel Studios Executive Vice President Victoria Alonso der argentinischen Website Clarin (via Digital Spy). "Unser König ist leider im realen Leben gestorben, nicht nur in der Fiktion und wir nehmen uns ein wenig Zeit, um zu sehen, wie wir in die Geschichte zurückkehren und was wir tun, um dieses Kapitel zu ehren, das so unerwartet, so schmerzhaft, so schrecklich war".

Die Rolle des Königs T'Challa (alias Black Panther) wird im Sequel auch nicht neu besetzt. "Ich möchte den verheerenden Verlust eines lieben Freundes und eines Mitglieds unserer Marvel Studios Familie anerkennen. Chadwick Boseman war ein immens talentierter Schauspieler und inspirierender Mensch, der unser aller Leben sowohl persönlich als auch beruflich beeinflusst hat. Seine Darstellung von T'Challa, dem Black Panther, ist ikonisch und übertrifft jede Iteration des Charakters aus jedem anderen Medium in Marvels Vergangenheit. Aus diesem Grund werden wir den Charakter nicht neu besetzen", sagte Feige auf Disneys Investorentagskonferenz im Dezember 2020.

Doch auch ohne seinen Helden wird der Cast von Black Panther 2 mit vielen bekannten MCU-Gesichtern aufwarten. Laut dem Hollywood Reporter werden Lupita Nyong'o (Spionin Nakia), Letitia Wright (T'Challas Schwester Shuri), Winston Duke (Jabari-Stammesführer M'Baku) und Angela Bassett (T'Challas Mutter Ramonda) ihre Rollen in Wakanda Forever wieder aufnehmen, während CinemaBlend berichtet, dass Danai Gurira als Okoye, Anführerin der Elitesoldaten der Dora Milaje, wieder dabei sein wird.

An anderer Stelle bestätigte Martin Freeman in der The Late Show with James Corden im Mai, dass der US-Agent Everett Ross, den er spielt, zurückkehren wird: "Ich hatte ein Zoom-Gespräch mit Ryan Coogler, dem Regisseur und Co-Autor, vor etwa sieben oder acht Wochen und er hat mich akribisch durch alle Punkte meines Charakters im Film geführt".

Es ist noch nicht bestätigt, ob Daniel Kaluuya – der gerade einen Oscar für seine Darstellung in Judas und der schwarze Messias gewonnen hat – als W'Kabi, T'Challas bester Freund, zurückkehren wird. Sogar Kaluuya selbst sagt, dass er "keine Ahnung" hat, ob er nach Wakanda zurückkehren wird. "[Es geht darum] was immer die Geschichte braucht. Ich bin ein Fan. Ich bin die Art von Person, wenn die Geschichte und das Stück ohne mich besser ist, denk ich mir: 'Yo, ich werde mir das ansehen, weil ich das wirklich sehen will.' Und wenn ich darin vorkomme und ich in der Lage bin, es zu bedienen, dann bin ich dabei", sagte er zu Jemele Hill (via ScreenRant).

Michael B. Jordan wird wahrscheinlich nicht wieder in Black Panther 2 dabei sein – aber man "sag niemals nie". (Image credit: Marvel)

Ein Star des ersten Films, der wahrscheinlich nicht für Black Panther 2 zurückkehren wird, ist Michael B. Jordan, der den Antagonisten Erik Killmonger spielte. Abgesehen von der Tatsache, dass Killmonger im ersten Film gestorben ist – nicht, dass das jemals ein Hindernis für die Rückkehr eines Charakters im MCU gewesen wäre – hat Feige gesagt (wie CinemaBlend berichtet), dass alle Berichte über Jordans Rückkehr "reine Gerüchte und Spekulationen" sind und dass "noch nichts in irgendeiner Weise festgelegt ist".

Als er von Jess Cagle auf Sirius XM nach der Wahrscheinlichkeit eines Killmonger-Comebacks auf einer Skala von 1 (nie) bis 10 (definitiv) gefragt wurde, sagte Jordan: "Ich gehe von einer soliden 2 aus. Ich wollte nicht auf 0 gehen! Sag niemals nie. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen".

Es gibt noch keine offizielle Bestätigung über den Bösewicht von Wakanda Forever, aber eine Story des Hollywood Reporter sagte im November 2020, dass Narcos: Mexico-Star Tenoch Huerta in Gesprächen sei, um dem Black Panther 2-Cast als Antagonist beizutreten.

Schließlich hat sich Michaela Coel dem Cast von Wakanda Forever angeschlossen. Laut Variety hat die britische Schauspielerin, Autorin, Produzentin und Regisseurin für eine nicht näher genannte Rolle unterschrieben.

Die jüngste preisgekrönte Produktion von Coel (I May Destroy You) war einer der größten TV-Hits des Jahres 2020 und erntete Kritikerlob für seine Auseinandersetzung mit sexuellen Übergriffen zu einer Zeit, als die Me Too-Bewegung auf ihrem Höhepunkt war.

I May Destroy You wurde kürzlich auch für vier Emmy Awards nominiert, sodass Coels Stern nur noch heller leuchten wird, wenn ihre TV-Serie bei der Verleihung im September den einen oder anderen Gong gewinnt.

Black Panther 2 Handlung: Was wissen wir über die Story?

Bisher ist wenig über die Handlung von Black Panther 2 bekannt. Da Boseman seine Krebsdiagnose geheim gehalten hat, hatte Coogler ursprünglich an einem Drehbuch gearbeitet, in dem der Star seine Rolle als T'Challa wieder aufnehmen sollte. "Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, mich vorzubereiten, mir vorzustellen und Worte für ihn zu schreiben, die wir nicht sehen sollten. Es lässt mich gebrochen zurück, zu wissen, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, eine weitere Großaufnahme von ihm auf dem Monitor zu sehen oder auf ihn zuzugehen und um einen weiteren Take zu bitten", sagte Coogler (via The Hollywood Reporter).

Was bedeutet das alles für Wakanda Forever? In Marvels Präsentation zum Disney Investor Day im Dezember 2020 hieß es, dass die Fortsetzung "die unvergleichliche Welt von Wakanda und all die reichen und vielfältigen Charaktere, die im ersten Film eingeführt wurden, weiter erforschen wird". Eine Strategie, die Feige in einem Interview mit Deadline im Januar 2021 bekräftigte.

"Wakanda ist ein Ort, den man mit Charakteren und verschiedenen Subkulturen weiter erkunden kann. Das war immer und zunächst der primäre Fokus der nächsten Geschichte. Ryan Coogler arbeitet gerade sehr hart an dem Drehbuch mit all dem Respekt und der Liebe und dem Genie, das er hat, was uns sehr tröstet. Also ging es immer darum, die Mythologie und die Inspiration von Wakanda weiterzuentwickeln. Es geht auch darum, die fortlaufenden Lehren und Lektionen von Chad zu ehren und zu respektieren", so Feige.

Bereits im März 2018 war sich Feige des Potenzials von Black Panthers Nebendarstellern bewusst. "Es ist eine Balance zwischen dem, die Leute mehr wollen zu lassen und ihnen dann zu viel zu geben. Ich denke, Shuri ist umwerfend, und man wird noch viel mehr von ihr in unserem Universum sehen. Okoye – ich glaube, ich würde mir drei Actionfilme nur mit Okoye ansehen. Ich sage nicht, dass wir das machen, aber ich sage, dass wir von ihr fasziniert sind", sagte er gegenüber Entertainment Weekly.

Lupita Nyong'o sagte in einem Interview mit Good Morning America lediglich, dass Black Panther 2 "anders" sein wird und dass man sich dafür einsetze "sein Vermächtnis in diesem neuen Black Panther neu zu interpretieren oder weiterzuführen". Martin Freeman verriet in seinem James Corden Interview: "Einiges [des Drehbuchs] ist sehr seltsam und ich denke, [Ryan Coogler] konnte an meiner Reaktion auf einige der Dinge, die er sagte, sehen... Er sagte immer wieder: 'Bleib bei mir, aber das wird funktionieren'".

Und obwohl T'Challa in Wakanda Forever nicht auftauchen wird – obwohl es vermutlich die Abwesenheit des Charakters in irgendeiner Weise thematisieren wird – ist es gut möglich, dass der Plot von Black Panther 2 seinen Nachfolger im ikonischen Vibranium-Katzenanzug vorstellen wird. In der Tat gab es zahlreiche Gerüchte, dass Shuri – Wakandas Antwort auf James Bonds Q und T'Challas Schwester – den Mantel des Black Panther erben wird. Immerhin ist es in den Comics schon passiert...

(Image credit: Disney/Marvel)

Black Panther 2 Trailer: Wann werden wir ihn sehen?

Da The Hollywood Reporter berichtet, dass die sechsmonatigen Dreharbeiten zu Black Panther 2 in Atlanta, Georgia, im Juli 2021 beginnen werden, ist es noch etwas zu früh für einen Black Panther 2 Trailer. In der Zwischenzeit kannst du diese Lücke jedoch mit dem von Stan Lee erzählten Marvel Studios Celebrates the Movies Trailer füllen, der den Titel von Black Panther 2 enthüllt: Wakanda Forever.

Wie wird Black Panther 2 in die Zeitlinie des MCU passen?

Dies ist ein großes Wenn, aber vorausgesetzt, dass der Zeitplan des Marvel Cinematic Universe nicht wieder radikal von Covid-19 geändert wird, ist Black Panther 2 der 30. Marvel Film. Auf ihn werden Black Widow (Juli 2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (September 2021), The Eternals (November 2021), Spider-Man: No Way Home (Dezember 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (März 2022) und Thor: Love and Thunder (Mai 2021) folgen.

Wie Black Panther 2 in die Zeitlinie des MCU passt, ist derzeit noch ein Rätsel. Wir vermuten aber, dass er irgendwo nach dem Finale von The Falcon and the Winter Soldier angesiedelt sein wird. Immerhin gab es eine starke wakandanische Präsenz in der Disney Plus-Serie. Es gibt sogar Gerüchte, dass Anthony Mackie in Black Panther 2 als der neue Captain auftauchen könnte. Dies wäre durchaus plausibel, da sein neuer Captain America-Anzug die hoch entwickelte Technologie der afrikanischen Nation enthält.

Mackie deutete in einem Interview mit Trevor Noah von The Daily Show an, dass er trainiert, um Wilson im April 2021 wieder zu spielen – ein Training, das normalerweise vier Monate dauert. Der Star sagte gegenüber Entertainment Tonight : "Ich habe ein Wakanda-Visum, also kann ich so oft nach Wakanda reisen, wie ich will. Ich habe einen Reisepass und ein Wakanda-Visum und ich bin geimpft, also kann ich nach Wakanda reisen". Die Timelines stimmen mit dem Produktionsplan von Black Panther 2 überein, also wären wir nicht überrascht, Mackie in Wakanda Forever zu sehen.

Obwohl wir nicht genau wissen, wie Black Panther 2 in die MCU-Zeitlinie passen wird, gehen wir stark davon aus, dass es das neue Wakanda TV-Spin-off, das Coogler für Disney Plus entwickelt, vorbereiten wird.

Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass wir nicht das letzte Mal Chadwick Bosemans Black Panther sehen werden. Feige bestätigte gegenüber dem Emmy Magazin (via CBR), dass Boseman "etwa viermal vorbeikam und zahlreiche Folgen" der animierten alternativen Realität What If...? von Disney Plus aufgenommen hat. Es wird erwartet, dass diese Serie in den nächsten Monaten auf dem Dienst debütieren wird.