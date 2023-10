Little Nightmares 3 – Alles, was wir bisher wissen

Seit der ursprünglichen Ankündigung im Oktober 2021 schien es so, als ob Little Nightmares 3 in der Versenkung verschwunden sei. Doch nach nunmehr gut zwei Jahren des geduldigen Wartens erlebten die Fans entlang der Gamescom Opening Night Live im August eine angenehme Überraschung: Dort wurde das Spiel nämlich erstmals mit einem Trailer vorgestellt. Und so haben wir endlich eine Fülle von Infos erhalten, die uns einen Vorgeschmack auf das geben, was uns im dritten Ableger der Indie-Serie so erwarten dürfte.

Das ursprüngliche Little Nightmares hat sich bereits als Indie-Darling wie auch eines der besten Indie-Horror-Abenteuer der letzten Jahre etablieren können. In Anbetracht der zwei hervorragenden Vorgänger sind die Erwartungen für Teil 3 nun allerdings auch entsprechend groß geraten.

Bisher bleibt allerdings noch einiges zu enthüllen, bevor das Spiel auf den Markt kommt. Sicher ist eigentlich nur, dass du als Fan der ersten beiden Teile auch dringlichst Little Nightmares 3 im Auge behalten solltest. Und damit das möglichst einfach wird, erfährst du hier alles, was wir bisher zum Titel wissen.

Doch wenn du ein Fan der ersten beiden Teile warst, dann lohnt es sich definitiv, "Little Nightmares 3" im Auge zu behalten. Hier ist ein Überblick über alles, was wir bis jetzt wissen.

Little Nightmares 3: Auf den Punkt gebracht

(Image credit: Supermassive Games)

Was ist es? Der dritte Teil der Little Nightmares-Serie (Horror-Abenteuer)

Der dritte Teil der Little Nightmares-Serie (Horror-Abenteuer) Wann kann ich es spielen? Wird noch angekündigt

Wird noch angekündigt Womit kann ich es spielen? PC, PS5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

PC, PS5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Von wem wird das Spiel entwickelt? Supermassive Games

Little Nightmares 3: Plattformen

(Image credit: Supermassive Games)

Auch wenn wir bisher lediglich einen sehr groben Zeitrahmen für die Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2024 kennen, wissen wir doch bereits, auf welchen Plattformen das Spiel erhältlich sein wird.

Die kleine Überraschung: Es wird längst nicht nur ein Current-Gen-Titel bleiben. Entsprechend kannst du Little Nighmares 3 zwar auch auf dem PC, der PS5 oder aber deiner Xbox Series X|S genießen, jedoch auch gern deine Nintendo Switch, deine PS4 oder aber Xbox One entstauben, um das Horror-Abenteuer hierauf zu spielen. Kurzum: Der Titel erscheint für alle gängigen Plattformen und damit ist die Auswahl für Fans größer denn je!

Little Nightmares 3: Trailer

(Image credit: Supermassive Games)

Der Enthüllungstrailer zu Little Nightmares 3 wurde im Rahmen der Gamescom Opening Night Live im August 2023 präsentiert und gewährte Zuschauern einige großzügige Einblicke in das neue Setting des Spiels sowie die beiden neuen Hauptfiguren. Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass Mono und Six aus den ersten beiden Teilen von Little Nightmares nicht zurückkehren, doch genau dies eröffnet eben auch die Möglichkeit, auf einem gänzlich neuen Fundament aufzubauen.

Im Trailer lernen wir die beiden neuen Hauptcharaktere kennen und werden mit einer Bandbreite neuer Feinde und unheimlicher Kreaturen konfrontiert. Dabei gewährt uns der Trailer auch einen ersten Blick auf die neuen Schurken, zu denen unter anderem ein monströses Baby und verschiedene große, menschenähnliche Wesen gehören – besonders cool, weil man demnach auch im dritten Teil den abstrusen Stil beibehält, der sein ganz eigenes Grusel-Flair erzeugt.

Zum Abschluss des Trailers wurde noch das Jahr 2024 als Veröffentlichungsdatum genannt, zusammen mit den Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar sein wird. Einen vollständigen Blick auf das Videomaterial kannst du unterhalb werfen:

Little Nightmares 3: Story und Setting

(Image credit: Supermassive Games)

Obwohl wir bisher nur einen einzigen Trailer gesehen haben und weitere Informationen noch recht spärlich sind, lässt der kurze Enthüllungstrailer bereits auf eine erhebliche Menge an Details schließen.

Little Nightmares ist traditionell ein Spiel mit einer starken narrativen Ausrichtung, weshalb wir auch im dritten Teil einmal mehr erwarten können, dass in näherer Zukunft noch weitere Informationen zur Geschichte wie auch dem Setting ans Tageslicht kommen – besonders in Anbetracht des näher rückendem Veröffentlichungstermins.

Die Handlung des dritten Ablegers folgt scheinbar den Abenteuern zweier neuer Hauptcharaktere, Low und Alone, die jeweils über ganz eigene Fähigkeiten verfügen, welche für die Progression im Spiel elementar sein dürften. Obschon wir noch nicht viel über die Hintergrundgeschichte dieser Charaktere wissen, gehen wir davon aus, dass im Laufe der Zeit auch hierzu weitere Informationen ans Licht kommen werden. Beachtenswert ist jedoch schon jetzt, dass beide Charaktere mit einzigartigen Waffen ausgerüstet sind und die Spieler erstmals die Wahl haben, welchen Charakter sie steuern möchten – eine Neuheit für das Franchise.

Außerdem wissen wir bereits, dass die beiden Protagonisten einmal mehr zusammenarbeiten müssen, um aus ihrer düsteren Umgebung zu entkommen. Eben das erinnert an das Kooperationselement, das bereits in Little Nightmares 2, dem Vorgänger, zwischen Mono und Six vorhanden war. Und genau dieses Element sorgte mitunter dafür, dass Kämpfe wie Rätsel sich frisch genug anfühlten. Ob die Wahl des spielbaren Charakters jedoch auch einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben wird, ist derzeit noch unbekannt.

Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass Supermassive auf eine solche Art der Erzählung wert legt. Immerhin haben bereits andere Projekte wie das hervorragende Until Dawn oder aber auch The Quarry offenbart, wie das Konzept des Schmetterlingseffekts für Games funktionieren kann – ein Ansatz, der auch für die Welt von Little Nightmares äußerst faszinierend wäre.

Jenseits hiervon wissen wir derzeit eigentlich nur, dass wir uns scheinbar in einer Umgebung namens "The Spiral" begeben, die als Sammlung dystopischer Welten beschrieben wird, welche wiederum auf gestörten Wahnvorstellungen basieren. In Richtung Jahresende könnte es aber noch einmal das ein oder andere (pikante) Detail zum Setting und auch anderen Inhalten des Spiels geben. Schau demnach regelmäßig vorbei, um nichts zu Little Nightmares 3 zu verpassen!

Little Nightmares 3: Gameplay

(Image credit: Supermassive Games)

Da auch Little Nightmares 3 als Puzzle-Plattform-Horror-Adventure konzipiert ist, dürfen wir uns auf eine Fülle an gruseligem Gameplay-Inhalten gefasst machen.

Obwohl wir bisher nur einen kurzen Einblick in die Spielinhalte (entlang des Enthüllungstrailers) werfen konnten, scheint das Spiel dabei dem etablierten Stil der Vorgänger treu zu bleiben. Guten Gewissen darf man daher die Rückkehr von allerlei traditionellen Little Nightmares-Mechaniken antizipieren, hierunter auch das Vorbeischleichen an Bedrohungen, Puzzle-Einlagen in überdimensionalen Umgebungen sowie flotte wie auch packende Verfolgungsjagden mit der ein oder anderen Jump'n'Run-Sequenz.

Allerdings zeichnet sich auch schon jetzt ab, dass der Kampfaspekt in Little Nightmares 3 eine größere Rolle spielen wird, wo doch sowohl Low als auch Alone nun mit eigenen Waffen ausgestattet sind. Spieler, die sich für Low entscheiden, werden dabei einen Bogen führen, während diejenigen, die Alone bevorzugen, mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet sind. Vorsichtig darf man infolgedessen also mehr Konfrontationen als noch in den Vorgängern antizipieren und auch die Rätsel dürften durch den Einsatz der jeweiligen Waffe einen neuen Twist spendiert bekommen.

Die wohl aufregendste Neuerung in Little Nightmares 3 ist allerdings die Einführung des Koop-Modus. So müssen Spieler das Abenteuer nicht länger solo bestreiten, sondern können sich mit ihrem Partner oder Freunden hindurchschlagen. Womöglich hat Little Nightmares 3 hiermit sogar sehr gute Chancen darauf, als eines der besten Koop-Erlebnisse in Erinnerung zu bleiben – allerdings wollen wir hier noch nicht den Tag vor dem Abend loben ...

Auf Papier klingt es doch aber ungemein spaßig, dass alsbald gemeinsame Anstrengungen vonnöten sein dürften, um Rätsel zu lösen, Jump'n'Run-Passagen zu bewältigen oder gar Bosskämpfe anzugehen. Weitere Infos hierzu erwarten wir bei TechRadar jedenfalls schon sehnlichst. Und natürlich werden wir dich prompt darüber informieren, wenn es hierzu etwas Neues zu berichten gibt.

Little Nightmares 3: Die relevantesten Neuigkeiten

(Image credit: Supermassive Games)

Little Nightmares 3 bietet KEINEN Couch-Koop

Es wurde zwar bekannt gegeben, dass Little Nightmares 3 einen Koop-Modus beinhalten wird, eine Couch-Koop-Option wird es allerdings nicht bereitstellen. Grund hierfür sei die "Atmosphäre sowie Immersion", konkret die Wahrung selbiger.

Obwohl der Titel also erstmals ein Multiplayer-Erlebnis bietet, werden Spieler*Innen auch künftig gezwungen sein, auf unabhängigen Geräten zu spielen, um das Abenteuer allein oder aber gemeinsam zu genießen.

Der Wermutstropfen: Wie auch bei It Takes Two oder A Way Out braucht der jeweilige Mitspieler keine Kopie des Titels, um der Multiplayer-Erfahrung beizuwohnen – immerhin!

Little Nightmares 3-Enthüllungstrailer auf der Gamescom Opening Night Live präsentiert

Little Nightmares 3 wurde infolge eines neuen Enthüllungstrailer im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2023 angekündigt. Das war der erste Blick auf das Spiel und so offenbarte Supermassive erstmalig, was wir vom dritten Eintrag erwarten können.

Im Trailer selbst lernen wir dabei auch zwei neue Protagonisten kennen und werfen einen kurzen Blick auf das neue Setting des Spiels. Zum Abschluss gab es schließlich noch das Veröffentlichungsfenster wie auch die Vielzahl an Plattformen zu bestaunen, für die der Titel bereitgestellt wird.

Für eine spaßige Spielerfahrung muss es nicht immer der Triple-A-Titel aus dem Hause Sony, Microsoft oder Nintendo sein. Eben das beweist Supermassive Games mit Little Nightmares, aber auch andere Entwicklerstudios konnten mit Geheimtipps in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals überraschen.

Damit du die Crème de la Crème im Indie-Segment nicht versäumst, haben wir dir auch dazu eine Topliste zusammengestellt. Unbedingt einmal einen Blick riskieren!