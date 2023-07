Guild Wars 2 wird erwachsen: Die neueste Erweiterung orientiert sich an Elden Ring und Dungeons and Dragons

Alles hat so seine Zeit und manchmal ... manchmal muss eben doch ein Neuanfang her. Doch was bedeutet es überhaupt, einen Neuanfang zu wagen? Diese Frage stand auch im Mittelpunkt der neuesten Erweiterung zu Guild Wars 2, Secrets of the Obscure, welche bereits am 22. August an den Start geht.

Die 10-jährige Saga, auf die das MMORPG inzwischen zurückblickt, wird hierdurch beerbt und seit nunmehr einer Dekade der fortlaufenden Entwicklung an Guild Wars 2 wollen Narrative Director Bobby Stein sowie Narrative Lead Indigo Boock sich einer neuen Herausforderung stellen.

Im Gespräch lassen die beiden erkennen, dass man das Ende des Drachenzyklus in Guild Wars nun auch als Chance für einen "direkten Schwenk" hin zu einem neuen Gebiet wie auch gänzlich neuen Erzählstrang wahrnehme. Allerdings muss einem auch bewusst sein, welch große Verantwortung hiermit einhergeht. Schließlich ist Guild Wars 2, mal abseits von Titeln wie Final Fantasy XIV, einer der wenigen Online-Ableger, die großen Wert auf ihre fortlaufende Narrative legten – ganz im Sinne der besten Rollenspiele. Mit Secrets of the Obscure möchte man hiermit aber natürlich nicht brechen, sondern einfach neue Gefilde erkunden und neuen Quellen der Inspiration auskosten.

"Das passiert, wenn man einen Haufen Dungeons & Dragons-Nerds in einen Raum steckt", witzelt Boock. "Wir werden Dämonen und Zauberer spielen und es wird sehr übertrieben sein, aber es passt trotzdem zur These des Spiels, dass wir weiterentwickeln müssen, um in einer Welt nach den Drachen wieder Fuß zu fassen."

Genau um diese "These" wird Secrets of the Obscure indessen aufgebaut sein: Eine neue Identität für die Bevölkerung von Guild Wars 2, eine neue Richtung für die Welt wie auch die Spieler, selbst eine neue Erfahrung für die Entwickler. "Wir müssen herausfinden, wo wir stehen und wer wir in einer Welt nach den Drachen sind."

Von den Besten lernen

Eines der großen Vorbilder für die neue Erweiterung war FromSoftware-Hit Elden Ring (Image credit: FromSoftware Inc.)

Boock und Stein machen kein Geheimnis daraus, dass für Secrets of the Obscure neue, frische Inspirationsquellen hinzugezogen werden mussten.

Für Stein war eine "zusätzliche Ebene" des Storytellings unabdingbar, um der "sehr reichhaltigen" Überlieferung bis hierhin gerecht zu werden. "Für all diejenigen, die sich wirklich für solcherlei Dinge interessieren, wollen wir entsprechende Elemente in die Welt einfließen lassen, sei es in Form von Tagebüchern oder aber Nebengesprächen."

Boock führt diesen Punkt fort und nennt als eines der relevantesten Vorbilder die Soulsborne-Ableger von FromSoftware.

"Es gibt viel mehr Möglichkeiten, die wir künftig nutzen können. Und die Erzählweise des Dark-Souls-Chefs, viele visuelle Mittel zur Erzählung zu nutzen, war für uns ungemein wichtig." Stein bekräftigt das Gesagte und nennt Dark Souls wie auch Elden Ring als wichtige Orientierungspfeiler beim Versuch einen "reichen Wandteppich der Welt" zu weben.

Auch Einflüsse aus dem Dungeons & Dragons-Franchise können wir uns erhoffen. (Image credit: Wizards of the Coast)

Elden Rings Erzählform ist bekanntermaßen sehr detailliert, auch wenn eigentlich kaum gesprochen wird. Viel mehr wird aber über die Umgebung kommuniziert, was es auch dem Spieler selbst erlaubt, die Geschichte der Welt in einem eigenen Tempo zu erforschen.

Genau das ist eine der Techniken, die Stein so bewundert: "Nicht jeder wird das Spiel auf die gleiche Weise spielen ... unsere Aufgabe als Erzähler ist es allerdings, nicht nur so viel einzubauen, dass sich Spieler wohlfühlen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Spieler die Geschichte flexibel erleben können."

"Das Schöne hieran ist, dass es keinen Zwang gibt, sparsam zu sein", fuhr Stein fort, "wir haben zweifelsohne unsere Momente, in denen uns Dinge fremd oder seltsam erscheinen und man erst nach Antworten suchen muss. Letztendlich wird es aber noch immer eine sehr Guild Wars-artige Geschichte bleiben ... eine, die einem Theaterstück oder einer Fernsehserie ähnelt, aber einen deutlich ernsteren wie auch düstereren Ton einschlägt."

Und der TV-Show-Vergleich kommt nicht von irgendwoher, wie Boock ergänzt. Denn immerhin wolle man sich gekonnt an einen Mix aus "charakterorientiertem" wie auch "geschichtsorientiertem Drama" heranwagen, während die Autoren versuchen "ein Gleichgewicht" zwischen diesen Polen zu finden. Ein Mix aus Vorlagen wie Elden Ring oder aber Dungeons & Dragons? Klingt traumhaft!

Zwischen Kriegskunst und Mystik

(Image credit: NCSoft)

Ja, Secrets of the Obscure wird ungewohnt reif für eine Guild Wars 2-Erweiterung sein. "Es fühlt sich wie eine wirklich gute Entwicklung für den Titel an ... wir haben noch immer unsere Momente der Unbeschwertheit ... aber wir neigen auch häufiger zu einem ersten Ton, während wir über uralte Wesen und Rassen sprechen ... es wird eine spannende Art der Weiterentwicklung für die Geschichte sein", so Boocke.

Konkret geht es aber auch um "einen Tempowechsel" und darum, "tiefere Geheimnisse zu erforschen, mit denen man sich bisher noch nie beschäftigt hat." Eben diese neue Richtung soll zudem durch eine frische Besetzung vorangetrieben werden, womit die Geschichte interessant bleibt, während zeitgleich auf bereits bekannte (oder auch neue) historische Ereignisse Bezug genommen wird.

(Image credit: NCSoft)

Konkretes Beispiel gefällig? Einer der neuen Handlungsbogen dreht sich um das Verschwinden eines mysteriösen Zaubererturm, der bereits längere Zeit über dem Himmel einer Zone in Guild Wars 2 ersichtlich war. Unlängst haben sich Spieler gefragt, welche Bedeutung eben dieser Turm haben könnte und in der neuesten Erweiterung könnt eben dieses Mysterium gelüftet werden.



"Der Turm der Zauberer ist etwas, was das Team schon lange begeistert ... und eine der besten Möglichkeiten, die nächsten Schritte für Guild Wars 2 offenzulegen, bestand darin, auf Dinge zurückzugreifen, die eine solche Faszination erzeugen."

Die Wahl des erzählerischen Schwerpunktes gab Boock und Co. außerdem die Möglichkeit, "explosiver zu sein und nach dem [Ende des Drachenzyklus] ein wahrhaftiges Statement abzugeben; etwas Großes zu tun, um Spielern zu versichern, dass man nicht langsamer werde".

Aus erzählerischer Sicht wird Secrets of the Obscure zweifelsohne ein ehrgeiziges Projekt, aber eben auch eines, was versucht einen Titel zu modernisieren, der allmählich ein kleines Facelift nötig hätte. Und auch wenn Boock, Stein und das restliche Team noch einiges an Arbeit vor sich haben, könnte doch auch der nächste Handlungsbogen Guild Wars 2 fortlaufend als eines der beliebtesten MMOs manifestieren.

Steht dir mehr der Sinn nach Offline-Abenteuern, dürfte sich ein Blick in unseren Ratgeber für die besten Rollenspiele von selbst verstehen. Bist du hingegen eingeschworener Konsolero, legen wir dir die Guides zu den besten Xbox Series X wie auch PS5-Spielen ans Herz!