Tekken 8 setzt auf einen aggressiveren Ton, der mit erfrischender Abwechslung einhergeht!

Die Veröffentlichung von Tekken 8 steht schon in wenigen Monaten bevor, wo wir doch mit dem 26. Januar 2024 inzwischen sogar ein offizielles Veröffentlichungsdatum erhalten haben.

Eben dieses wurde uns entlang der Eröffnungsnacht der diesjährigen Gamescom spendiert, während Entwickler und Publisher Bandai Namco es Fighting-Fans während der Messe sogar erlaubt erste spielbare Erfahrungen zu neuesten Ableger zu sammeln – alles entlang eines Closed Network Test-Builds direkt am Stand!

Der neueste Eintrag der IP wird für langjährige Fans und Spieler*Innen aber trotz reichlicher Neuerung zunächst weitgehend vertraut wirken. Die Bewegungen der einzelnen Charaktere sind nach weit mehr als 2 Jahrzehnten längst in Körper und Geist übergegangen und ähneln denen von Tekken 7 zum größten Teil. Zeitgleich nam Bandai Namco die Arbeit an Tekken 8 aber auch endlich zum Anlass, um einmal mehr einige Anpassungen und Balance-Updates vorzunehmen, die wohl als Service-Feature zu umfangreich gewesen wären.

Das wirklich neuartige an Tekken 8 ist aber vor allem die atemberaubende Geschwindigkeit, die der neueste Eintrag in den Konfrontationen bereithält. Egal ob nun sporadischer Spieler, Veteran oder kompletter Neueinsteiger – in jedem Fall muss man sich an diesen Tempowechsel erst einmal herantasten und in den ersten paar Runden umgewöhnen. Doch nach bereits etwas mehr als einer Stunde ist sich mein englischer Kollege Rhys Wood sicher: Das ist eine äußerst positive Sache!

Aufwärmen und durchstarten

(Image credit: Bandai Namco)

Wie erwähnt konnte Kollege Rhys den neuesten Eintrag auf der diesjährigen Gamescom gleich eine Stunde lang etwas ausführlicher testen und schwang sich mit vertrauten Rückkehrern wie Asuka, Bryan, Hwoarang, King oder Xiaoyu in die Partien.

King scheint hierbei noch immer der Grappling-Gott zu sein, den wir in den letzten Jahrzehnten kennen und lieben gelernt haben. Gegen unerfahrene Widersacher zauberst du hier auch in Tekken 8 beeindruckende Kettenangriffe auf den Bildschirm, die nicht nur phänomenal aussehen, sondern auch die Lebensanzeige deines Gegenübers schmelzen. Xiaoyu hingegen profitiert weiterhin von ihren zahlreichen Stellungen, die zum Ausweichen, Kontern oder der bloßen Verwirrung des Kontrahenten dienen können. Hwoarang hingegen ... nun ... sagen wir einfach, er wirkt zum aktuellen Zeitpunkt womöglich ein kleinen wenig zu übermächtig – mich stört das allerdings kaum, wo er doch schon immer zu einem meiner Lieblinge gezählt hat!

Das Beste an Tekken 8 ist jedoch, dass vertrauten Charaktere und Bewegungsmanöver nicht einfach nur zurückkehren, sondern auch durch neue Mechaniken sinnvoll erweitert werden!

Völlig neu in Tekken 8 ist hierbei das Heat-System, das einen Großteil der zusätzlichen Geschwindigkeit ins Spiel bringt. Du kannst den Heat-Zustand dabei einmal pro Runde für insgesamt zehn Sekunden aktivieren und der Anzeige infolgedessen beim Schwinden zusehen. Unterdessen hast du allerdings auch Rückgriffsmöglichkeiten auf eine Reihe spektakulärer Heat-Angriffe, die es dir zu jeder Sekunde erlauben, den Verlauf eine Runde noch zu deinen Gunsten zu beeinflussen.

Heat Burst kann hier beispielsweise als Aktivator verwendet werden, der zeitgleich eine Juggle-Kombo einleitet, bei der dein Gegenüber seinen Lebenspunkten folglich beim Schwinden zusehen darf. Heat Engager ist die zweite Alternative, um das System zu aktivieren und fungiert als Sprintangriff, der als Combo-Extender am Boden genutzt werden kann.

Das Highlight ist jedoch, dass dein Heat-Zustand dir nicht nur einen Vorteil bei Aktivierung gibt, sondern durch erfolgreiche Kombinationen sogar eingefroren werden kann, womit sich die Dauer deines übermächtigen Zustands erweitert und du potenziell sogar eine ganze Runde lang im Heat-Modus verweilen darfst. Entsprechend wird hiermit also direkt ein aggressiverer Spielstil belohnt, eine neue Taktik-Komponente eingeführt und infolgedessen auch gleich noch eine ganze Palette an neuen Strategien – es ist wahrlich ein weiterer Schritt nach vorn!

Dieses Gefühl, Juggles aufzubauen, dem Gegner kaum eine Atempause zu gönnen oder die Runde mit gekonntem Einsatz deiner Spezialmanöver doch noch zu drehen, ist das, was auch Kollege Rhys derart faszinierte, dass er sich kaum mehr von der Spielstation lossagen konnte.

Zeitgleich musst du aber auch als Einsteiger nicht verzagen, wo doch selbst komplette Anfänger durch die entsprechend benutzerfreundlichen Einstiegsoptionen ihre Freude haben können, sich gern einmal übermächtig fühlen und vor allem lernen, ihren Lieblingscharakter effektiver zu spielen!

Klar, mit dem neuen System geht auch ein neuer Balancing-Bereich einher, der allzeit eines wachsamen Auges bedarf, wo doch gerade die kompetetive Szene hierdurch ordentlich aufgemischt werden dürfte. Allerdings ist es eben auch ein Aspekt, der so unglaublich viel frischen Wind in die betagte IP bringt, dass man sich ein Tekken 8 schon jetzt kaum mehr ohne das Feature vorstellen mag!

In jedem Fall solltest du dir als Fighting-Fan hiervon einmal selbst ein Bild machen und gern einmal in Tekken 8 reinspielen, wenn es Anfang 2024 endlich für Xbox Series, PlayStation 5 wie auch PC erscheint!

