Dieser Fight Stick für Nintendo Switch macht 2D Beat'em Ups zum Traum

Es ist so einfach, den eShop der Nintendo Switch zu verachten. Von der horrenden Eingabeverzögerung bis hin zu den unübersichtlichen Sonderangeboten ist der Nintendo eShop ein Schaufenster, das eine Überholung dringend nötig hat. Das bedeutet leider, dass du oft ganz schön suchen musst, um die versteckten Schätze zu entdecken. Aber verborgene Schätze gibt es durchaus, viele davon in den heiligen Hallen der Arcade-Vergangenheit.

Hier kommen Publisher wie SNK und Capcom ins Spiel, die ihre alten Kataloge im Nintendo eShop archiviert haben, und zufällig sind viele dieser Klassiker Kampfspiele. Noch nie war es so einfach, legendäre Kampfspiele wie Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade oder die Capcom Fighting Collection für den Preis deines Mittagessens zu bekommen.

Noch besser: Eines der besten Nintendo Switch-Zubehörteile ist ideal, um diese Spiele zu erkunden – entweder zum ersten Mal oder als zurückkehrender Veteran. Und das ist der fantastische 8BitDo Arcade Stick. Hier haben wir eine Lösung, die bequemer und günstiger ist, als eine riesige Arcade-Maschine zu besitzen.

Nintendo Switch & Fight Sticks – Klappt das?

(Image credit: Capcom)

Der Fraport 8BitDo Arcade Stick hebt sich durch seine schicke Retro-Ästhetik sofort von der Masse ab. Das gewagte NES-ähnliche Design ist ein Grund, warum einer der besten Fight Sticks auf dem Markt ist. Aber selbstverständlich ist die Ästhetik allein kein Grund zum Feiern, wenn der Stick selbst nicht von hervorragender Qualität wäre.

Der Preis des Sticks liegt mit 84,99 Euro im mittleren Bereich, aber wie bei vielen anderen Controllern hat 8BitDo auch hier nicht an der Verarbeitung gespart. Der Arcade-Stick fühlt sich trotz seines relativ günstigen Preises hochwertig an und hat ein angenehmes Gewicht, so dass er leicht auf deinem Schoß oder auf einer harten, flachen Oberfläche liegt.

Aber was macht den 8BitDo Arcade Stick für Nintendo Switch so besonders? Schließlich gibt es viele universelle Fight Sticks, wie den Mayflash F500, die mit einer Vielzahl von Plattformen kompatibel sind, darunter auch Nintendos Handheld-Hybrid.

Die entscheidende Sache ist, dass es nicht wirklich viele Fight Sticks gibt, die speziell für die Switch entwickelt wurden. Und obwohl der von 8BitDo auch auf dem PC funktioniert, bekommst du hier ein Produkt, das speziell für die Switch konzipiert wurde und die Tastenbelegung der Switch nachahmt. Das bedeutet, dass der Stick auch für klassische Arcade-Titel und alle Spiele, die keinen zweiten Analogstick benötigen, hervorragend geeignet ist.

Außerdem sind das Pad und sein Gegenstück, der 8BitDo Arcade Stick für Xbox, vollständig anpassbar. Sofern du einen Schraubenzieher hast, kannst du den Fight Stick öffnen und die Standardkomponenten z. B. durch hochwertige Sanwa-Module ersetzen, wenn du die Hardware und das Know-how hast, sie auszutauschen. Wenn dir der Standard-Retro-Look nicht gefällt, gibt es im Internet auch jede Menge individuelle Designs für den Stick. Zum Beispiel gibt eines mit Pikachu/Naruto-Crossover-Skin, das perfekt zu einem Nintendo-Stick passt.

Kampfspiele – Sowas gibt es auf der Switch?

(Image credit: Atlus)

Es gibt einen Grund, warum du nicht viele Fight Sticks für die Switch siehst: Viele der besten Kampfspiele der letzten Jahre sind einfach nicht für die Plattform erschienen. Spiele wie Street Fighter 6 und das kommende Tekken 8 liegen weit über dem, was Nintendos Konsole bewältigen kann.

Aber wie bereits erwähnt, gibt es auf der Nintendo Switch eine ganze Reihe von Portierungen klassischer Kampfspiele, die vor allem in Spielhallen erhältlich waren und sich daher perfekt für den 8BitDo Arcade Stick eignen. Ultra Street Fighter 2 zum Beispiel hat immer noch eine kleine, aber engagierte Online-Community.

Und es ist nicht das einzige Spiel. Guilty Gear XX Accent Core Plus R ist die endgültige Version von Arc System Work's 2D-Kampfspiel, komplett mit Rollback-Netcode für weitgehend nahtlose Online-Kämpfe. Das kürzlich erschienene Melty Blood: Type Lumina ist ebenfalls für die Switch erhältlich und wird weiterhin regelmäßig mit kostenlosen Updates versorgt. Zu den anderen aktuellen Kämpfen auf der Switch gehören Persona 4 Arena Ultimax und BlazBlue Cross Tag Battle. Wenn du also weißt, wo du suchen musst, gibt es auf dem System eine Menge zu spielen.

In naher Zukunft steht Nintendo wahrscheinlich kurz davor, seine Hardware der nächsten Generation vorzustellen. Egal, ob es sich dabei um einen Switch-Nachfolger oder etwas ganz Neues handelt, es wird darüber gesprochen, dass die höhere Leistung eine größere Auswahl an Kampfspielen für das noch nicht angekündigte System ermöglicht.

Das bedeutet, dass es noch mehr Gründe geben wird, einen Fight Stick für eine Nintendo-Plattform zu besitzen. Und wenn die aktuelle Hardware von 8BitDo nicht mit der zukünftigen Konsole kompatibel ist, wäre es kein Wunder, wenn die Marke einen neuen und verbesserten Stick für das System produzieren würde.

Der 8BitDo Arcade Stick ist ein hervorragender Controller für mehr als nur Kampfspiele. Viele der besten Nintendo Switch-Spiele werden sich mit ihm genauso gut anfühlen wie mit einem der besten Nintendo Switch-Controller.