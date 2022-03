Anmeldelse: Sony HT-A7000 Dolby Atmos Soundbar

Sony HT-A7000 har måske en meget høj pris, men den lover en lang holdbarhed takket være dens to HDMI 2.1-porte og understøttelse af alle de store rumlige lydformater. Til denne pris ville vi ønske, at den kom med surround- og subwoofer units, men dem med utroligt dybe lommer kan få dette for en højere pris.

Et minuts gennemgang

Sony HT-A7000 kommer med en stamtavle. Den følger Sony HT-ST5000 som virksomhedens nye de facto flagskibssoundbar, og den bærer et særpræg.

Det, der hjælper med at hæve HT-A7000 over sine konkurrenter, er dens integrerede opløftende højttalere, der hjælper den med at understøtte ægte Dolby Atmos og DTS:X, med et drys af Sonys nye 360 Reality Audio format også.

Der er flere ting til denne pris - såsom de to HDMI 2.1-porte, der giver dig mulighed for at tilslutte både din PS5 og Xbox Series X til soundbaren.

Til denne pris ville vi ønske, at noget af ekstraudstyret var inkluderet, og at højdekanalerne producerede et mere overbevisende lydbillede, men det, der tilbydes, er en kraftfuld, rumfyldende soundbar.

Pris og udgivelsesdato

Sony HT-A7000 Soundbar fik sin debut i slutningen af 2021, og erstattede effektivt den ældre Sony HT-ST5000-model, der længe havde en plads på vores bedste soundbar-liste.

Med hensyn til pris kan du får den for 10.999.- og det er kun for soundbaren. Hvis du vil tilføje en subwoofer og baghøjttalere, vil det koste dig en del ekstra afhængigt af hvilken af Sonys to subwoofere du vælger at bruge.

For en soundbar er det mange penge - især hvis du planlægger at købe alt det ekstraudstyr, der følger med. Samlet set er det ikke en frygtelig pris, hvis dette bliver dit eneste soundbar-køb i det næste årti, men de fleste ønsker en mere fleksibel mulighed til denne pris.

Design

Med en længde på omkring 51 tommer og tre tommer høj, er HT-A7000 en ret stor soundbar. Det er lige den rigtige størrelse til at passe under et Sony X95J-tv eller et af Sonys nye OLED-tv, men det kan meget nemt blokere IR-sensoren på et tv fra andre producenter eller kollidere med benene.

Kort sagt, det er en lang soundbar og sandsynligvis ikke den bedste partner til enhver skærm under 55 tommer.

Den gode nyhed er, at store soundbars ofte pakker store drivere inde i dem - og det er absolut tilfældet her. Inde i HT-A7000 er der to opløftende højttalere til overhead-lyd, to beam diskanthøjttalere og fem fronthøjttalere og en subwoofer, der er ansvarlig for at håndtere bassen til en samlet effekt på 500W.

Der en blanding af teksturer og materialer, der dækker disse højttalere. På fronten er et metalgitter, der dækker drivere og en lille LED-skærm, mens du på toppen har et stofnet for at dække drivere. Der er også en blank finish på toppen, hvor du finder kontrolknapperne.

LED-skærmen fungerer bestemt godt, når du blot ændrer lydstyrken, men den er ikke den mest hjælpsomme til at vise dig, hvilket format du arbejder med: andre soundbars skifter til en bestemt farve, når de registrerer et Atmos-signal eller viser det på front LED. A7000 gør ingen af delene.

Den medfølgende fjernbetjening er ligetil at bruge, selvom du vil være i stand til at bruge dit tv's fjernbetjening, hvis du tilslutter soundbaren via HDMI til dit tv eller AV-modtager, hvilket vi varmt anbefaler.

Funktioner

Hvis du har et tv med en eARC-port, skulle du næsten ikke have problemer med at opsætte HT-A7000. Det er virkelig lige så nemt som at tilslutte strømkablet og køre et HDMI-kabel mellem tv'et og soundbaren.

Når det er sagt, hvis du ønsker en mere dybdegående opsætning og kalibreringsproces, gør Sony det relativt enkelt ved at indbygge en grundlæggende brugergrænseflade i selve soundbaren.

Det mest grundlæggende trin, du kan tage for at forbedre lydkvaliteten af soundbaren, er at køre en grundlæggende rumkalibrering test. Dette tager kun 20 sekunder, og det vil hjælpe soundbaren til at vide, hvor langt væk fra vægge den er, og hvilke kanaler der har brug for ekstra strøm.

Du kan manuelt justere disse indstillinger for dig selv i den enkle brugergrænseflade, Sony tilbyder, men de fleste mennesker burde have det fint med kun den automatiske kalibrering.

Også denne brugergrænseflade er, hvor du kan vælge andre kilder til lyd. Soundbaren understøtter naturligvis HDMI, men også 3,5 mm auxiliary, Bluetooth-lyd, USB-enheder, Spotify, Chromecast, Amazon Alexa og 360 Reality Audio via Deezer, Tidal og Amazon Music. Det er et meget bredt udvalg af kilder og giver dig mulighed for at have en vis fleksibilitet med hensyn til, hvad du vil forbinde.

Når vi taler om musik, inkluderede Sony også sin DSEE Extreme-opskaleringsteknologi i soundbaren, der hjælper med at gendanne detaljer tabt i den trådløse transmissionsproces. Det er noget, vi har set i virksomhedens flagskib WH-1000M4 hovedtelefoner, men ikke i en soundbar.

Ydeevne

I sig selv er Sony HT-A7000 i stand til at producere en 7.1.2-kanals lyd. Selvom det lyder som meget lydoutput - og det er det bestemt - er det for det meste fokuseret omkring mellemområdet, hvis du ikke går ind og manuelt ændrer EQ'en.

Ud af boksen, uden yderligere hardware tilsluttet, vil du høre en robust og klar dialog. Under hele vores test, uanset kilden, var vi i stand til tydeligt at se dialogen, selv når vi ændrede tv'ets lydtilstand til noget mere dynamisk, som f.eks. Cinema-lydtilstanden på et Sony tv.

De dobbelte bashøjttalere foran på soundbaren giver en smule stemning - især når du skruer lydstyrken op over 60%-mærket - men det erstatter på ingen måde, hvad en diskret subwoofer kan. Det samme kan siges om de opløftende højttalere og drivere, der er ansvarlige for surroundsound, der fremstår lidt svagere, end hvad vi gerne ville have.

Vi har også bemærket, at soundbaren slukkede en eller to gange i løbet af vores to ugers testperiode. Det ville ske uden nogen grund og ville i et øjeblik få lyden til at stoppe, før den startede igen.

Med hensyn til stereobilleder og lydbillede er der meget at kunne lide ved HT-A7000 - det er en meget musikalsk talentfuld soundbar. Ved at teste noget 360 Reality Audio-musik, får du en ægte rumfyldende lyd med en klar idé om, hvor alle instrumenterne er placeret.

Når vi tændte Spotify, var vi imponerede over styrken fra soundbaren og igen den robuste mellemtone. Diskanter kunne have været lidt klarere, og bassen - selvom den var let at høre - havde bare ikke den samme dybde, som en separat sub kan give.

Samlet set føler vi, at de fleste vil være tilfredse med den lydkvalitet, som soundbaren giver - men der er åbenlyst plads til forbedringer, uanset hvad Sony designer næste gang.

Skal du købe Sony HT-A7000 Soundbar?

Køb den hvis…

Du vil have en full-range soundbar, der kan afspille Dolby Atmos indhold

Mens højdekanalerne godt kunne tåle at være en smule stærkere, er A7000 generelt en kraftfuld soundbar, der rammer de fleste af de rigtige toner. Den giver dig lidt af det hele lige ud af boksen, og så kan du altid tilføje mere pift til bas- eller surroundkanalerne ved at købe ekstra hardware.

Du har to HDMI 2.1-enheder, og du vil gemme nogle porte

Et af de største problemer, vi har hørt om nogle tv'er, der kun understøtter en eller to HDMI 2.1-porte, er, at en af dem hører til eARC-porten på tv'et. HT-A7000 giver dig mulighed for effektivt at bruge den ene eARC-port som yderligere to HDMI 2.1-porte - hvilket er en stor fordel for folk, der har to (eller flere) HDMI 2.1-enheder, der skal tilsluttes.

Køb den ikke hvis…

Du vil have et komplet system i en enkelt boks

Hvis du ønsker et komplet system med en subwoofer og surround enheder i en enkelt boks, er HT-A7000 desværre ikke noget for dig. Ja, disse ting kan købes separat, men de er relativt dyre sammenlignet med nogle HTIB-systemer fra andre producenter.

Du vil have den fulde Dolby Atmos-effekt fra en soundbar

Vi har vidst i årevis, at det har været svært at få en fuld surround-lydeffekt fra en soundbar. Efterhånden som flere producenter har fundet ud af, hvordan man gør det takket være rumkalibrering funktioner, har vi nu nået det punkt, hvor vi ser det samme ske med opløftende Atmos højttalere. De er gode - men de er bare ikke det samme som diskrete højttalere.