Anmeldelse: Flic 2

Flic 2 er en smart og nem løsning på et nyt problem. Nogle gange er en knap bare nemmere og bedre end at bruge stemmen, og grundet sin store alsidighed, kan du med Flic styre næsten hvad som helst, så længe det blot har adgang til dit trådløse netværk. Desværre får du først rigtig fuld fornøjelse ud af de små knapper, når du investerer i den valgfrie hub, som er temmelig dyr.

Vore svenske naboer har med Flic 2 skabt et genialt lille produkt, som nu syv år efter firmaet bag blev stiftet, går ind i en ny generation med Flic og Flic Hub Long Range. Forskellen på den nye Flic 2 og den oprindelige Flic-knap er først og fremmest lavere batteriforbrug, længere rækkevidde, samt at de små knapper nu også kan bruges uden for Flics egen app..

Pris og tilgængelighed

Flic 2 blev oprindeligt udbudt via Indigogo, hvor Shorcut Labs har samlet mere end 5 millioner kroner ind til deres nye knap. Skønt nogle forhandlere, som eksempelvis Proshop, sælger de tidligere versioner af Flic til ca. 156 kroner stykket for en enkelt knap, kan den nye Flic 2 indtil videre kun købes direkte fra producenten selv.

Det nye Flic 2 Starter Kit med en Flic Hub LR og tre Flic 2-knapper koster 160 dollars, imens du også kan købe sæt med seks eller 15 knapper til henholdsvis 250 og 450 dollars. Det anbefales at købe et startkit med Flic Hub, da man herved får bedst udnytte af de små knapper.

Design og opsætning

Ideen bag Flic er meget simpel. Med en lille programmerbar knap, kan du styre alle hjemmets smarte enheder med et enkelt (eller to) tryk. Jo flere knapper - jo flere muligheder får du. Hver knap er godt 3cm i diameter og har tre interaktionsmuligheder. Ét tryk, to tryk eller et langt tryk. Du forbinder knapperne til omverdenen via Bluetooth 5.0 og et indbygget og udskifteligt batteri holder knappen kørende i op til tre år. Indbygget i knapperne er desuden 3 farve-LEDpærer. Som noget nyt i Flic 2, kan du via klistermærker ændre designet på hver enkelt knap.

Flic benytter en åben platform og det er muligt for udviklere at bygge apps til Flic 2. Har du evnerne, kan du derfor programmere Flic 2 til præcis det du har brug for. Der er dog allerede masser af apps, der understøtter Flic og du kan eksempelvis nu styre både lys, varme, lyd, elektriske låse og mere mere.

Som en ny funktion kan du desuden programmere knapperne så de udfører flere funktioner på én gang, så du eksempelvis kan indstille din morgenrutine og starte denne ved et enkelt tryk på en knap.

Hvor du i den oprindelige Flic-knap var låst til den medfølgende app, er Flic 2 blevet mere åben og fleksibel. I praksis betyder dette, at du ikke behøver en internetforbindelse og kan tilslutte Flic 2 direkte til din telefon, en robot eller et sikkerhedssystem.

The small rubber feet for the Button (Image credit: Shortcut Labs)

Du behøver ikke den særlig Flic Hub, som nu fås i en version med længere rækkevidde, men vi anbefaler den kraftigt, da den øger anvendeligheden betragteligt. Har du ikke en hub tilsluttet dit netværk, går forbindelsen til knapperne og dit øvrige smarte grej i stedet igennem din smartphone. Er denne ikke lige i nærheden, er knapperne ikke noget værd, og kæresten kan eksempelvis ikke slukke lyset, hvis du er ude og gå med hunden. Denne problematik er du ude over, hvis du investerer i hubben, som altid har forbindelse til dig netværk.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Selve opsætningen af Flic 2 er legende let. Vores testkit bestod af en hub og fire knapper, så vi tisluttede først hubben til routeren via et kabel. Du tilslutter nu hver enkelt knap til hubben ved først at trykke på”Add Flic to hub” i Flic-appen. Hold knappen inde i 10 sekunder, og der nu dannet forbindelse. Du kan herefter trykke på knappen igen, for at få de tre indstillingsmuligheder frem og tilknytte produkter eller apps. Det er meget intuitivt og de fleste burde være kørende inden for få minutter.

Daglig brug

Flic 2 er et af den type produkter som man først rigtig ser anvendeligheden i, når man får brugt dem i det daglige. De mange stemmeassistenter er måske smarte, men man bliver lidt træt af at skulle tale til dem i længden, og i mange situationer gider man bare ikke hæve stemmen. Flic løser let de samme opgaver og kan takket være tape på bagsiden placeres hvor der er brug for dem. Den lange batterilevetid betyder desuden, at du ikke kommer til at bekymre dig om strømmen i det næste lange stykke tid. Placér eventuelt en knap ved hoveddøren. Med et tryk kan du tænde flere strategisk valgte lamper, når du kommer hjem. På samme måder, kan du med et enkelt tryk slukke alle pærer, dit sonos-anlæg og evt. skrue ned for varmen, når du forlader hjemmet. Mulighederne er mange og afhænger kun af din fantasi og dine øvrige dimser i hjemmet.

Især rutinerne er en smart tilføjelse. Er du vant til at tænde radioen, lys og kaffemaskine om morgenen som noget af det første? Hvorfor ikke gøre det hele med et tryk på en knap. Flic 2 binder det hele sammen og viser dig netop hvorfor det er smart, at alt er forbundet til dit internet.

Et lille tip: Nogle/mange er forståeligt nok bekymrede for sikkerheden i forhold til at give alle hjemmets smart home-enheder adgang til internettet. Opret et gæstelogin, og giv alle disse enheder adgang til denne i stedet for dit primære netværk. Herved kan du lettere styre hvad dine enheder har adgang til og ikke mindst om og hvem der kan få adgang til dem udefra.

Endelig dom

Hvis du som jeg er blevet lidt træt af stemmestyring og ærlig talt ikke gider bede Siri, Alexa eller Google om at slukke lyset inden du går ud ad døren, eller når du skal sove om aftenen, så er de små Flic-knapper ganske geniale. Prisen er rimelig og tilpasningsmulighederne er gode. Som jeg erfarede efter et stykke tid med Flic uden brug af hubben, kan jeg dog dårligt anbefale at bruge Flic 2 uden denne. Her bliver du for afhængig af, om din telefon lige er i nærheden, hvilket reducerer anvendeligheden betragteligt. Køb derfor et startkit og begynd at få fuldt udbytte af dine smarte pærer, termostater og andet gøgl. Det bliver du glad for i længden.