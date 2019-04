Samsung stormer frem på Telias mobil-top 10

Danskerne har givet Samsungs Galaxy S10-kollektion, der landede i butikkerne den 8. marts, en særdeles varm velkomst.

Det afslører Telias nye opgørelse over de 10 de mest solgte telefoner i den forgangne måned, hvor topmodellen Samsung Galaxy S10 Plus er stormet direkte ind på hitlistens førsteplads og Samsung Galaxy S10 tilmed snupper en flot tredjeplads.

Galaxy S10 Plus har dermed trængt Huawei P20 Lite væk fra førerpositionen og ned på en andenplads, mens Galaxy S10 har overtaget sin plads fra Huawei Mate 20 Pro, der er nu er røget helt ud.

Til gengæld kan den kinesiske producent så glæde sig over, at Huawei Mate 20 Lite er rykket et par pladser op fra sidste måneds placering som nummer 10, og at Huawei P20 Pro er hoppet direkte ind på en sjetteplads efter en måneds fravær fra listen.

(Nederst på siden kan du se hele toplisten samt den tilsvarende liste for februar.)

Apple mister en plads

Som forventet har lanceringen af Galaxy S10-kollektionen rusket op i magtbalancen mellem Samsung, Huawei og Apple på listen i forhold til måneden før, og umiddelbart ser det ud til, at det er Apple, der er mest trængt.

På listen for februar sad Cupertino-selskabet på seks af de ti pladser, men må nu nøjes med én færre, da iPhone 7 i mellemtiden er røget helt ud i kulden.

iPhone XS og iPhone XR har formået at holde fast i deres fjerde- og femteplads, men iPhone X er rykket til et trin ned til en bundplacering – og desuden er iPhone XS Max rykket to trin ned til plads nummer 9.

Den eneste af selskabets mobiler, der har oplevet fremgang på listen, er iPhone 8, der er gået et trin op til en syvendeplads. Så alt i alt må Telias opgørelse for marts nok siges at byde på et ret beskedent resultat for Apple.