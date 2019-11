Anmeldelse: Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite leverer et strejf af iPhone X design-magi til en tredjedel af prisen, men med en begrænset kompatibilitet og en ydeevne under gennemsnittet kommer den alligevel til at virke en tand for dyr.

Hvis Huawei P20 og Huawei P20 Pro var designet til at blande sig med smartphone-adelen, så passer Huawei P20 Lite bedre ind sammen med den almindelige middelklasse.

Til en pris omkring 2.500 kroner, koster P20 Lite omkring det halve af Huawei P20 og vil have en telefon som Moto Z2 Play som en direkte konkurrent.

Ligesom denne mellemklasse-telefon, er Huawei’s model et forsøg på, at opsuge lidt af den glamour og elegance, der risler ned fra de dyrere telefoner i serien. Til trods for den lavere pris, bevarer Huawei P20 den imponerende kant-til-kant skærm med det markante indhak hos sine større brødre.

Når man hertil lægger et kamera med dobbelt linse, en hurtig fingeraftrykslæser samt Android 8.0, begynder Huawei P20 Lite at ligne en mellemvægts-mester blandt den nye generation af kant-til-kant-telefoner.

Selvom det er en kompetent telefon fra en af verdens største producenter, så er der dog nogle få betydelige minusser, som gør at den måske alligevel ikke helt er god nok til prisen.

Et lille hak med stor betydning

Imponerer med hurtig ansigtsgenkendelse

Et meget gennemført design

Man kunne sige, at det vigtigste formål med en ‘Lite’-telefon, er at levere en mere skrabet udgave af den dyre model i et mere acceptabelt prisleje. Man skal kunne genkende den som en del af familien, og det skal virke gennemtænkt, hvor man har valgt at skære i features og funktioner for at få prisen ned i et passende leje.

I det store hele, lever Huawei P20 Lite op til disse kriterier, og gør det faktisk ganske overbevisende.

Der er tydeligvis lagt stor vægt på designet med den nye serie. Alle tre P20-modeller repræsenterer et skift væk fra det pæne, men kedelige design hos Huawei P10 .

Ligesom det er tendensen hos resten af smartphone-verdenen, har Huawei ladet skærmen fylde hele fronten. Huawei P20 Lite har en relativt lille ramme, minimale kanter i siderne og et indhak øverst på skærmen, hvor kamera og højttaler er placeret.

Helt i tråd med den åbenlyse inspiration, der tydeligvis er hentet hos iPhone X (mere om dette i næste sektion), kan Huawei P20 Lite bruge de kamera-sensorer, der er placeret i indhakket, til at registrere brugerens ansigt og låse telefonen op.

Selvom Face Unlock ser ud til at fungere hurtigt og præcist (også under helt mørke forhold, til forskel fra andre Face ID-udgaver), så virker den ikke lige så avanceret eller sikker som Apple’s løsning.

Et tydeligt tegn på det, er at Face Unlock er slået fra som standard, og man er nødt til at bevæge sig ind i menuerne, for at slå det til manuelt. Den måde, som funktionen lynhurtigt scanner ens ansigt på under opsætningen, tyder også på at den ikke for alvor danner et detaljeret 3D-kort over ens ansigt sådan som Face ID gør.

Man kommer dog ikke uden om, at Huawei’s løsning er imponerende hurtig til at låse telefonen op. Hvis man indstiller Huawei P20 Lite til at vågne, når man samler den op, behøver man ikke bekymre sig om at låse den op overhovedet.

Hvis man har telefonen til forretningsbrug, eller gerne vil sikre sig, at sikkerheden er i top, bør man dog nok holde sig til fingeraftrykslæseren.

Design

Skærmindhakket ser ud som på P20 (og iPhone X)

Bygget i rent glas og metal

Som vi allerede har været inde på, har Huawei taget en frisk tilgang til design med P20-serien. Det er dog svært ikke at spotte den fortsatte indflydelse, som Apple har på firmaets arbejde.

Præcis ligesom sine brødre, har Huawei P20 Lite en klar inspiration fra iPhone X. Den har næsten samme størrelse og form, og selvfølgelig det traditionelle hak, der æder sig ind i den øverste kant af skærmen, som i øvrigt breder sig ud over hele forsiden af telefonen.

Selve indhakket er meget smallere end det man ser på iPhone X, uden tvivl på grund af det mindre avancerede front-kamera, som vi omtalte ovenfor. Det er dog en smule bredere end det på Essential Phone .

I en enkelt henseende, ligger P20 Lite en smule tættere på iPhone X’s design end dens større brødre, takket være udeladelsen af fingeraftryks-læseren på fronten. Pudsigt nok, er denne blevet flyttet til en mere almindelig (for Android) placering på bagsiden.

Det betyder ikke, at P20 Lite har formået at udnytte den ekstra plads specielt elegant. Der er stadigvæk en tydelig kant under skærmen, men nu med et Huawei-logo i stedet for en knap.

Når det drejer sig om almindeligt daglig brug, er fingeraftrykslæseren på bagsiden aldeles glimrende. Den lukkede os ind mange flere gange, end den lukkede os ude og er samtidig lynhurtig. Den var heller ikke lige så nøjeregnende med, hvordan man lige sætter sin finger, som visse andre mindre vellykkede telefoner fortsat er.

P20 Lite’s metalramme er ikke noget at skrive hjem om. Den har en mat finish og et par løjerlige forhøjninger, der løber rundt langs ydersiden. Vi troede faktisk, at de var lavet af plastik indtil vi mærkede deres kølighed.

Telefonen giver dog et positivt indtryk og den virker solid og behagelig at holde på, takket være de gode materialer. Det er en skam, at sideknapperne virker så plastikagtige og anonyme, men det er den slags mindre vigtige detaljer, som er med til at holde den endelige pris nede.

Og mens vi taler om at holde nede, så vejer Huawei P20 Lite blot 145g. Med en fysisk størrelse på 148,6 x 71,2 x 7,4mm, så er det virkelig en meget let og handy sag.

Skærm

Kant-til-kant skærm på 5,84 tommer

1.080 x 2.280 opløsning

Til trods for sin ringe størrelse, er det alligevel lykkedes at få en 5,84”-skærm presset ind på Huawei P20 Lite. Det resulterer i et noget uortodoks 19:9-skærmforhold.

Selv om det giver et imponerende skærmområde, når man bladrer igennem sine skærme og sine apps, så virker det ikke som om det tjener noget større praktisk formål. Mange apps er ikke optimeret til dette skærmformat, og Android er forståeligt nok længere tid om at tage skærme med indhak som denne til sig sammenlignet med iOS.

YouTube tilbyder et almindeligt rektangulært billede som standard med sorte bjælker på hver side.

Spil er heller ikke altid fuldt optimeret til denne type skærm. En af de største udgivelser i den senere tid, Final Fantasy XV: Pocket Edition, viste mærkelige visuelle artefakter, når man kørte spillet i fuld skærm.

Skærmen i sig selv er dog kompetent og flot at se på. Det er en LTPS TFT, hvilket betyder, at den er skarp og præcis, men uden den samme kontrast og de samme strålende farver som en AMOLED.

En mere tydelig ulempe ved ikke at have en AMOLED-skærm, ser man hvis man ikke bryder sig om indhakket i toppen af skærmen, og vælger at dække den med menuen Indstillinger. Hos Huawei P20 Pro, som er udstyret med en AMOLED, vil denne indstilling stort set få indhakket til at forsvinde. På Lite-udgaven (og med P20) kan man tydeligt se, at de blot er ‘sorte’ områder af skærmen på hver side af indhakket.

En anden ting, som P20 Lite-skærmen har tilfælles med P20, er opløsningen. Mens de dyreste Android-telefoner ofte leverer QHD-opløsninger, så har Huawei P20 en opløsning på 1.080 x 2.240, uden at det vel at mærke har givet nogen som helst problemer. P20 Lite har en opløsning på 1.080 x 2.280 og den er også rigeligt skarp til stort set alle opgaver.