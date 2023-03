Pixel Buds Pro udfordrer AirPods Pro 2 med en opdatering til rumlig lyd

På trods af nogle stærke funktioner kan man roligt sige, at Googles førsteklasses trådløse øretelefoner er fløjet lidt under radaren. Men en ny opdatering, der tilføjer rumlig lyd (Åbner i nyt vindue) med understøttelse af head tracking til Pixel Buds Pro, kan være nok til at få brugerne får øjnene op for de fremragende øretelefoner.

Buds Pro har allerede støjreduktion, wear detection (så de pauser, når du tager dem af) og multipunkt-teknologi med automatisk lydskift. Men en ny firmwareopdatering bringer dem nu tættere på konkurrenter som Apple Airpods Pro 2 (Åbner i nyt vindue) og Samsung Galaxy Buds 2 ved at give adgang til 3D-lyd.

Funktionen skal skabe en mere medrivende lyd ved at tilføje en surround-lydeffekt til lyden i stedet for den sædvanlige to-kanals lyd, som vi er blevet vant til, mens dynamisk head tracking betyder, at lyden tilpasser sig hovedbevægelser, så lyden f.eks. virker som om den kommer fra ét bestemt sted i lokalet, selv om du drejer hovedet.

Opdateringen er allerede blevet rullet ud til brugerne, men du skal parre dine Pixel Buds Pro med enten en Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 (Åbner i nyt vindue) eller Pixel 7 Pro (Åbner i nyt vindue) for at installere den nye firmwareopdatering. For at kunne opgradere dine Buds Pro skal du også have den nyeste version af Android på din mobiltelefon.

Når du har gjort det, skal du gå til Indstillinger, derefter Lyd og vibrationer og slå indstillingen Spatial Audio til. På listen over tilsluttede enheder på din mobiltelefon skal du vælge dine Pixel Buds Pro, trykke på indstillings-ikonet og derefter aktivere Head Tracking.

Hvis du vil teste effekten, skal du se eller lytte til en indholdskilde med 5.1+ surroundlyd, f.eks. en film eller et tv-program på Netflix, Disney Plus eller HBO Max. Google anbefaler også, at din mobiltelefon ligger eller står på en flad overflade, mens du lytter, for at få optimal head tracking.

Desværre ser den nye funktion ikke ud til at være tilgængelig for mærkets billigere hovedtelefoner som Pixel Buds A-serien, da opdateringen af spatial audio tilsyneladende kun er begrænset til Pro-modellen, i hvert fald indtil videre.

3D-lyd er dejligt, men det løser ikke hovedtelefonernes største udfordring

Selv om der måske endnu ikke er så mange brugere herhjemme, der tilhører Pixel-økosystemet, og som dermed kan udnytte opdateringen, er det stadig et velkomment træk fra Google at frigive en helt ny funktion til deres Buds Pro, især for dem, der nyder at se serier og film på deres mobiler. Der er ingen tvivl om, at det kan være med til at bidrage til Pixel-seriens popularitet.

Men på trods af denne opdatering tror vi stadig, at Pixel Buds Pro kommer til at arbejde lidt af en hård kamp i forhold til salget, da der er så meget stærk konkurrence fra bedre trådløse øretelefoner. Denne opdatering retter heller ikke nogle af hovedtelefonernes største fejl.

Deres noget dæmpede lyd, sammen med en ikke helt perfekt pasform, kan resultere i, at mange vælger andre alternativer. Hvis du vil have nogle alternativer, kan du tjekke vores topliste over de bedste trådløse øretelefoner (Åbner i nyt vindue).