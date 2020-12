Julegaver til ham: 4 geniale gaver

Er du på jagt efter den perfekte julegave? (Image credit: Future) Du kan bruge rigtig mange timer på at finde julegaver, men vi har gjort det nemt for dig. Vi samler de bedste priser på de bedste julegaver her

Tiden for julegaveindkøb er over os igen, og hvad gør du med julegaver til ham? I stedet for endeløse frustrationer kan du vælge noget på vores guide i denne artikel, og på den måde gøre ham glad uden at have brugt et utal af timer på det.

Det skal være hyggeligt at købe julegaver til ham. Derfor har vi sammensat dette guide til dig.

Glædelig jul!

Julegave til ham: Oculus Rift S

(Image credit: Facebook)

Oculus Rift S er et virtual reality-briller, han sætter til computeren, og så kan han ellers spille som var han en del af selve spillet. Med brillerne på ser han spillet til alle sider, og han skal endda lave de samme bevægelser

Julegave til ham: Raspberry Pi 4 Model B

(Image credit: Raspberry Pi Foundation)

Raspberry Pi er en lillebitte komponent, der kan programmeres til næsten hvad som helst. Den kan f.eks. bruges til at lave et smart-TV, til at lave et gammeldags arkadespil, til at holde styr på toiletkøer og meget andet. En perfekt gave, hvis han elsker at nørde med teknologi.

Videoen herunder er fra 2016. Der er kommet nye modeller til siden, men den giver en god introduktion til, hvad Raspberry Pi er

Julegave til ham: iRobot Braava 390T

(Image credit: iRobot)

En fantastisk hulegave til ham, der bare ikke orker at gøre rent. Det her er en robot, der både fejer og vasker gulvet. Derudover kan den styres med en app og med stemmen. Smarte navigationskuber hjælper den med at holde styr på, hvor den har været og hvilken vej den skal.

Julegave til ham: Jabra Elite 75t

(Image credit: Jabra)

Ægte trådløs lyd med hele fire indbyggede mikrofoner og op til 7,5 timers batteritid og støjreduktion. Via app'en kan han styre, hvordan de lyder og bl.a. slukke for støjreduktionen.