Nanoleaf lancerer ny smart home belysning - Lines LED Light Bars

Nanoleaf, er en af de store producenter inden for smart-home-belysning. De har netop lanceret Nanoleaf Lines, som er en ny version af Nanoleafs modulære og farvejusterbare lysprodukter til hjemmet, kontoret og mange andre steder. Nanoleaf Lines er baggrundsbelyste LED-lyslinjer eller lysstænger med en ny formfaktor, som kombinerer ultramoderne design og teknologi med intelligent og farvejusterbar smart-home-belysning.

(Image credit: Nanoleaf)

Lys-linjerne kan forbindes i 60 graders vinkler

Nanoleaf er den første virksomhed, som lancerede modulær og farvejusterbar smart-home-belysning, som løbende kan udbygges med flere og flere lyspaneler, der også kan kombineres i forskellige designs. Lyspanelerne kan styres via apps eller stemmeassistenter, og det er muligt at sammensætte et væld af forskellige rutiner og stemninger.

Nu har Nanoleaf lanceret Lines. Med det nye design på virksomhedens modulopbyggede lyspaneler – i form af ultralette lysstænger eller ’linjer’ – skal det være muligt for brugerne at skabe helt nye designs. Lines består af aflange lyspaneler, der kan forbindes med hinanden i vinkler på 60 grader og derved skabe slanke, lineære mønstre, store geometriske former og endda loftdesigns. Lyspanelerne kan monteres med de brugervenlige monteringsplader, som følger med hver Lines Mounting Connector. Monteringen foregår med klæbepuder, så de kan monteres uden at du først skal bore huller i væggen.

Hver lysstang har to farvezoner, så du kan skabe lyssætning med to farver på én gang. Den diffuse belysningsteknologi blander og mixer forskellige farvenuancer sammen, mens RGBW-baggrundsbelysningen kan kaste et ’glødende’ lys tilbage på væg eller loft.

Lines styres over WiFi med Nannoleaf-app’en, via stemmekommandoer eller manuelt med den fysiske controller. Lines er også kompatibel med Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa og Samsung SmartThings og IFTTT-integrationer.

(Image credit: Nanoleaf)

Lysscener i massevis

Lines kan skabe dynamiske lysscener, som passer til indholdet på din PC-skærm eller den musik, du lytter til – uanset om du ser en film, gamer eller lytter til din favorit playliste. Lines leveres med 19 forudindstillede lys-scener, herunder 7 rytmescener med musikvisualiseringsteknologi. Du kan også udforske tusindvis af nye scener i Nanoleaf-app’en eller uploade dine egne ved hjælp af Scene Creator-funktionen.

Du kan endda smække Nanoleaf Lines op i loftet (Image credit: Nanoleaf)

Rhythm Music Visualizer og Screen Mirror teknologi

Med Nanoleaf Lines kan Rytmefunktionen tilpasse lyset med dine yndlingssange i realtid for at skabe dynamiske farvevisualiseringer, når de to zoner på hver lysstang ’danser’ med til beats og melodier. Hver Rhythm Motion (med 22 at vælge imellem) er unikt tilpasset hver sin musikgenre og komplementerer alt fra tunge bas-beats til bløde melodiske instrumenter.

Lines kan også sætte ekstra kulør på dine film- og spilaftener med Nanoleafs Screen Mirror-funktionen, der synkroniserer lyset med farverne og animationerne på din pc-skærm.

Pris og tilgængelighed

Nanoleaf Lines Starter Kit med 9 elementer leveres for 1.499,- kroner. Nanoleaf Lines Starter Kit 15 Pack: 2.249,- kr. Nanoleaf Lines Expansion 3 Pack 449,- kr. Produkterne kan sælges på go.nanoleaf.me samt elgiganten.dk.

Nanoleaf er bare et af de mange smart home produkter, der har ramt butikkerne herhjemme i de seneste år, og flere og flere køber smarte produkter til hjemme.

Læs mere om de mange smart home produkter her: Alt til dit smart home