Nu måste nya bilar i Sverige ha en kamera riktad mot föraren – här är EU:s nya säkerhetskrav

EU:s allmänna säkerhetsförordning utökas

System som varnar vid distraktion måste finnas i nya bilar

Integritetsförespråkare uttrycker redan oro över hur data kan hanteras

Från och med den här veckan måste alla nya fordon som registreras inom EU utrustas med ett avancerat system för att upptäcka distraktion hos föraren, så kallat Advanced Driver Distraction Warning, ADDW. Det krävs för att fordonen ska uppfylla EU:s nya och strängare säkerhetslagstiftning.

Även om Europas vägar hör till de säkraste i världen uppgav EU-kommissionen i sitt tillkännagivande att antalet döda och skadade i trafikolyckor fortfarande är för högt. Därför utökas den allmänna säkerhetsförordningen med flera nya krav.

Bland de nya kraven finns avancerade autobromssystem som kan upptäcka fotgängare och cyklister, förbättrad sikt framåt samt kamerabaserad teknik som känner av om föraren blir distraherad och varnar med ljudsignaler när uppmärksamheten behöver riktas tillbaka mot vägen.

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Många nya bilar har redan den här tekniken. Den använder vanligtvis en liten kamera som sitter bakom ratten eller ovanför infotainmentsystemet i mitten av instrumentpanelen.

Systemet är ständigt aktivt och övervakar förarens ögon och ansiktsuttryck. Det ingriper om det upptäcker att föraren tittar bort från vägen för länge.

(Image credit: DS Automobiles)

Dagens system varierar mellan olika biltillverkare. Vissa ger ifrån sig ljudsignaler och visar säkerhetsmeddelanden på skärmen, medan andra även kan stänga av den adaptiva farthållaren och andra automatiserade funktioner om föraren bedöms vara distraherad.

Kritiker har redan reagerat på beslutet. Publikationen European Conservative beskriver EU-kommissionens åtgärd som ännu ett irriterande exempel på överreglering från EU, samtidigt som man menar att det fortfarande saknas tydlig information om hur datan ska hanteras.

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ADDW-systemen ska fungera i ett slutet system, där all data behandlas lokalt i bilen och aldrig laddas upp till någon extern server.

Sedan april 2018 måste dock alla nygodkända personbilar och lätta transportbilar inom EU även ha nödsystemet eCall, som automatiskt kontaktar räddningstjänsten vid en allvarlig olycka.

I kombination med att konsultföretaget McKinsey förutspår att 95 procent av alla fordon kommer att vara uppkopplade mot internet år 2030 är det därför inte helt långsökt att tänka sig att data från förarövervakningen i framtiden skulle kunna lämna bilen.

Analys: En mardröm för den personliga integriteten?

(Image credit: Volkswagen)

En granskning från Mozilla 2023 undersökte integritetspolicyn hos 25 biltillverkare och kom fram till att samtliga misslyckades med att leva upp till organisationens egna krav på integritet och säkerhet. Mozilla drog slutsatsen att bilar var "den sämsta produktkategorin vi någonsin har granskat ur ett integritetsperspektiv."

Under 2024 inledde Texas justitieminister en utredning av flera biltillverkare efter uppgifter om att de samlat in stora mängder förardata och sålt den vidare till tredje part.

Som European Conservative påpekar råder det fortfarande stor oklarhet kring hur EU ser på hanteringen av förardata. Det öppnar för spekulationer om att information från dessa system i framtiden skulle kunna användas för att påverka försäkringspremier eller fungera som bevismaterial i rättsprocesser.

Utöver integritetsfrågorna kan ADDW-tekniken också bli ett irritationsmoment om den är dåligt implementerad.

Vi har tappat räkningen på hur många gånger ett sådant system har varnat oss för att vara uppmärksam när vi egentligen bara försökt hitta en enkel funktion bland en djungel av menyer på bilens pekskärm.

Å ena sidan har Euro NCAP sagt att man vill komma åt irriterande säkerhetssystem som stör föraren i onödan. Å andra sidan kräver EU samtidigt att biltillverkarna blir allt mer beroende av just den här typen av teknik. För bilförare är det minst sagt en förvirrande tid.