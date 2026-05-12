Android Auto får enorm AI-uppgradering med YouTube, Dolby Atmos och immersiva 3D-kartor

Android Auto får en ny design, stöd för video och bättre Gemini-integration

Widgets, immersiva 3D-kartor och YouTube är på väg till plattformen

Gemini AI integreras djupare i både Android Auto och bilar med Google built-in

Google har presenterat stora uppgraderingar för Android Auto och företaget säger att nästa generation av mjukvaran erbjuder ”en fantastisk ny upplevelse, premiumunderhållning och en mer hjälpsam Gemini”.

Utöver detta har Google arbetat tillsammans med de flesta stora biltillverkare för att förbättra upplevelsen i de över 100 modeller från 16 märken som använder infotainmentsystem baserade på operativsystemet Android Automotive.

Den mest uppenbara uppgraderingen är själva redesignen. Android Auto börjar använda Googles designspråk Material 3 Expressive, vilket innebär snyggare animationer och typografi och fler alternativ för anpassning i instrumentpanelen.

Widgets är också på väg och låter förare fästa viktig information direkt på hemskärmen. Tänk väderuppdateringar, mest använda kontakter och till och med smarthem-genvägar som garageportskontroller.

Men det största visuella lyftet är Google Maps nya ”Immersive Navigation”-läge. Google beskriver det som den största Maps-uppgraderingen på över ett decennium och funktionen lägger till detaljerade och snygga 3D-vyer av vägar, byggnader och terräng, tillsammans med förbättrad filguidning, trafikljusindikatorer och överlägg för stoppskyltar.

För förare som använder allt större infotainmentskärmar, särskilt i moderna elbilar, kan detta göra navigeringen betydligt tydligare och mer intuitiv.

Dolby Atmos flyttar in i instrumentpanelen

Efter lång väntan kommer nu videouppspelning till Android Auto, vilket gör det möjligt för parkerade förare att streama appar som YouTube i full HD och 60 fps direkt på kompatibla bilskärmar.

Märken som stöds vid lansering inkluderar BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda och Volvo.

Viktigt är att Google säger att uppspelningen inte bara stängs av så fort man börjar köra. Istället kan kompatibla appar, som Spotify och andra podcast-appar, växla från video till endast ljud, vilket passar perfekt för podcasts och längre YouTube-innehåll.

Även ljudet får ett lyft, då stöd för Dolby Atmos och rumsligt ljud kommer till kompatibla fordon och appar.

Tillsammans med de allt mer imponerande högtalarsystemen i premiumelbilar och lyxbilar kan detta förvandla laddstopp till genuina bioliknande upplevelser.

Gemini får ett rejält lyft

Gemini rullas redan ut bredare till Android Auto, men senare i år får användare med Gemini Intelligence-kompatibla telefoner tillgång till ännu djupare kontextbaserade funktioner.

Tanken är att bilassistenten ska bli proaktiv istället för reaktiv.

Googles exempel visar Gemini som automatiskt förstår ett sms från en vän som frågar efter en adress, hittar relevant information i mejl, meddelanden eller kalendern och sedan föreslår ett svar med ett enda tryck.

Systemet kommer till och med kunna hantera matbeställningar medan man kör. Google demonstrerade hur användare kunde be Gemini beställa mat via DoorDash så att upphämtning är redo när man anländer.

Dessutom får fordon med Google built-in en djupare integration mellan Gemini och själva bilen, där AI-assistenten kan få tillgång till fordonsinformation.

Det innebär att man kan fråga Gemini om bilen, exempelvis vad en varningssymbol betyder eller – som Google demonstrerade – om något får plats i bagageutrymmet.

Google Maps kommer också kunna använda bilens framåtriktade kameror, om sådana finns, för att bättre förstå bilens position i körfältet och därmed ge vägledning i realtid på ett mer exakt sätt.

Google har ännu inte gett något specifikt datum för när dessa uppgraderingar släpps och säger bara att de kommer till bilar ”under året”.