Samsung släpper vårnyheter med nya The Frame- och Music Studio-modeller

Ny Glare Free-teknik ska minska reflektioner och förbättra bildkvaliteten

The Frame Pro får Mini LED, AI-processor och trådlös anslutning

Music Studio-serien satsar på design och förbättrat ljud via Q-Symphony

Kort efter Design Week i Milano har Samsung nu officiellt presenterat sitt nya lifestyle-sortiment för TV och ljud i Sverige, där design och teknik återigen står i centrum. Bland nyheterna finns den uppdaterade Samsung The Frame (2026) tillsammans med helt nya modeller i Music Studio-serien, som alla är produkter som fokuserar på att smälta in sömlöst i hemmets inredning istället för att sticka ut som klumpiga teknikprylar.

Den största nyheten i årets The Frame-modeller är att Samsung ersätter tidigare Matte Display med Glare Free-teknik, samma lösning som tidigare setts i företagets mer premiuminriktade Neo QLED- och OLED-modeller. Detta ska ge en panel som är bättre på att eliminera skärmreflektioner, samtidigt som den ger en tydligare bild med bättre kontrast.

Samtidigt har installationen gjorts mer flexibel. Mindre modeller som 43 tum får nu inbyggda anslutningar, medan större storlekar som 55 och 65 tum fortsatt använder One Connect-boxen. Samtliga modeller levereras med både stativ och väggfäste för en mer diskret montering nära väggen.

Precis som tidigare får användare tillgång till Samsungs Art Store, med ett brett bibliotek av konstverk som kan visas när TV:n inte används. Ett toppval för dem som vill ha något stilrent i ljusa vardagsrum alltså.

(Image credit: Samsung)

Den nya Samsung The Frame Pro tar konceptet ett steg längre med Neo QLED Mini LED-panel, vilket ska ge högre ljusstyrka och bättre kontrast. Den får också en ny Wireless One Connect-lösning, som gör att anslutningar kan placeras separat upp till tio meter från skärmen.

På insidan är den utrustad med Samsungs NQ4 AI Gen3-processor, som analyserar och optimerar både bild och ljud i realtid. Den nya modellen har också fått högre bildfrekvens än tidigare, vilket gör den mer lämpad för snabba sport- och gamingupplevelser – perfekt till sommarens fotbolls VM!

Nya Music Studio-modellerna

(Image credit: Samsung)

Samsung presenterade också de nya modellerna Samsung Music Studio 5 och Samsung Music Studio 7, som ska komplettera TV-sortimentet. Fokus ligger återigen på att kombinera en stilren design med prestanda i toppklass. Högtalarna är designade i samarbete med designern Erwan Bouroullec och vi är ärligt talat inte helt sålda på designen här .. men det är ju en smaksak.

Pris och lansering i Sverige

De nya modellerna börjar säljas i Sverige från den 11 maj och de rekommenderade priserna kommer att ligga på följande:

The Frame 55 tum: 14 990 kr

The Frame 65 tum: 22 990 kr

The Frame Pro 55 tum: 15 990 kr

The Frame Pro 65 tum: 24 990 kr

Music Studio: 5 990 kr

TechRadar-teamet kommer säkerligen att ta in testsamples av åtminstone några av produkterna, så om du är nyfiken på djupgående recensioner kan du hålla utkik på sidan framöver.