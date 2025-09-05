Jag testade Panasonics och LG:s bästa OLED TV:s sida vid sida – trots samma panel blev resultaten förvånande

LG och Panasonic är två av de största märkena på OLED-TV-marknaden, men till skillnad från konkurrenter som Samsung, Sony och Philips har deras modeller ofta mycket gemensamt – ända ner till att de använder samma OLED-paneler.

LG G4 och Panasonic Z95A, två av de bästa OLED-TV-apparaterna som lanserades 2024, använde båda mikro-lins-matris (MLA) OLED-paneler tillverkade av LG. Under 2025 är det en liknande historia då både LG G5 och Panasonic Z95B använder LG:s nya Primary Tandem RGB OLED-panel (även kallad fyrstackad OLED). Det borde alltså innebära att bilden är likadan på båda, eller hur?

Som vi upptäckt när vi testat flera av de bästa TV-apparaterna sida vid sida, så betyder inte samma panel alltid samma resultat. Till exempel använder både Samsung S95F och Sony Bravia 8 II Samsungs QD-OLED-paneler, men när vi testade dem bredvid varandra fick vi väldigt olika resultat.

LG G5 och Panasonic Z95B var en del i vårt senaste OLED-test med fyra modeller och en panel av testare, där även S95F och Bravia 8 II ingick. Men vi tyckte att det skulle vara intressant att även jämföra LG och Panasonic enbart mot varandra.

Ljusstyrka

Image 1 of 2 I Filmmaker Mode har LG G5 (höger) tydligt fördelen sett till ljusstyrkan jämfört med Panasonic Z95B (höger). (Image credit: Future) But adjust the Z95B's brightness, and it gets much closer to the G5 (Image credit: Future)

Med båda modellerna inställda på standardinställningen Filmmaker Mode blev det tydligt att G5 hade en enorm fördel när det gäller ljusstyrka – ett oväntat resultat med tanke på att båda använder samma panel. När vi visade demomaterial från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray i HDR10-format såg scener med snö mycket ljusare och mer levande ut på G5, med betydligt klarare vitt och mer intensiva höjdpunkter. Z95B:s bild såg fortfarande mycket korrekt ut, men blek i jämförelse.

När vi lät båda vara kvar i Filmmaker Mode mätte vi Z95B-modellens maximala HDR-ljusstyrka på ett 10% vitt fönstermönster till 1 028 nits, avsevärt lägre än G5-modellens 2 268 nits på samma mönster.

Efter en snabb koll i Z95B-modellens bildinställningar upptäckte vi att dess Luminance Level (ljusstyrka) var satt till 70/100 som standard, medan G5-modellens var satt till 100/100. När vi ökade Z95B-modellens ljusstyrka till 100 nådde den 2 355 nits, vilket gjorde den till den ljusstarkaste OLED vi hittills mätt i det här testet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

När vi återgick till samma Spears & Munsil-material med ljusstyrkan på Z95B höjd till 100, fick snöscenerna nu betydligt mer bländande vitt. Den såg väldigt lik G5 ut, med den enda skillnaden att färgtemperaturen skilde sig något. Vi tyckte dock att Z95B, trots ljusboost, tappade lite av den bildexakthet vi tidigare noterat.

Färg och kontrast

Med Dolby Vision-källor, som Wicked (på bilden), har Panasonic Z95B (vänster) och LG G5 (höger) mycket liknande färger. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Både Z95B och G5 hade utmärkta färger i vår jämförelse. När vi tittade på mer Spears & Munsil-material i HDR10-format såg en papegojas gula och gröna fjädrar levande ut på båda TV-apparaterna och ett fält med röda blommor var skarpt och detaljrikt med gott om kraft i färgerna. Återigen gjorde G5-modellens ljusstyrka i standardinställningar att färgerna fick mer “pop”, men när Z95B-modellens ljusstyrka ökades till 100 hamnade den på en liknande nivå. Z95B visade dock rikare och djupare färger tack vare sin starkare kontrast och mer raffinerade svärta.

När vi bytte till Wicked på 4K Blu-ray i Dolby Vision var standardinställningen för ljusstyrka 100/100 både i Dolby Vision Dark-läget på Z95B och Dolby Vision Filmmaker Mode på G5. Detta gjorde att färgerna på båda TV-apparaterna såg mycket lika ut. Elphabas gröna hud och de rosa blommorna och blå detaljerna på väggen i scenen The Wizard & I hade samma intensiva, livliga färger och de såg också verklighetstrogna ut.

Där TV-apparaterna skilde sig åt var att Z95B-modellens djupare svärta fick färgerna att se djärvare och mer detaljrika ut, medan de såg ljusare och mer kraftfulla ut på G5. Detta var tydligt i Glindas rosa kläder och de gröna tonerna i Smaragdstaden i Wicked.

Både Panasonic Z95B (vänster) och LG G5 (höger) levererar utmärkt kontrast och svärtor, men Z95B såg mer exakt ut vid visning av The Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Som du kan förvänta dig av två förstklassiga OLED-TV-apparater är både svärta och kontrast utmärkta. När vi tittade på Alien: Romulus i Dolby Vision på 4K Blu-ray visade rymdscenerna och de mörka tunnlarna i skeppet på fyllig svärta på båda TV-apparaterna, med en superb kontrast mellan mörka skuggor och ljusa högdagrar från stjärnor, lampor och ficklampor. Z95B hade övertaget här tack vare sin djupare svärta, men båda såg fantastiska ut.

När vi bytte till The Batman i Dolby Vision på 4K Blu-ray använde vi den inledande brottsplatssekvensen som vi ofta använder för kontrasttest. För den här filmen behövde vi se den i dämpad belysning eller helt mörkt, eftersom både Z95B och G5 hade svårt med takbelysningen i vår testmiljö.

Intressant nog visade båda modellerna utmärkt svärta och kontrast, där ficklamporna som detektiverna bar balanserades väl mot de mörka omgivningarna. Men vi lade märke till att i totalt mörker var svärtan något mer upplyft på G5. Z95B-modellens djupare svärta gav starkare kontrast, även om det uppstod en viss förlust av skuggdetaljer – specifikt Batmans öga och loggan på hans bröst när han tittade mot kameran. Av de två drogs vi mer till Z95B, då den kändes mer trogen filmen.

Prisvärdhet

Både Z95B (vänster) och G5 (höger) är båda lysande OLED-TV-apparater, men vilken som är det bästa valet för dig beror lite på personlig preferens och pris. (Image credit: Future)

Det är rättvist att säga att en nackdel med Panasonics flaggskepps-OLED-TV-apparater de senaste åren har varit priset, som ofta legat långt över konkurrenterna vid lansering. I år är Panasonic dock mer aggressiva med prissättningen. En 55-tumsmodell av Z95B går att köpa för cirka 33 000 kronor, medan en 55-tumsmodell av LG G5 kostar runt 29 990 kronor. En 65-tumsmodell av Z95B finns tillgänglig för cirka 44 000 kronor medan en 65-tumsmodell av LG G5 kostar runt 39 990 kronor.

En faktor som kan väga över till Z95B-modellens fördel mellan dessa två TV-apparater är ljudet. Panasonics TV-apparater är alltid bland de bästa när det gäller ljud, och Z95B är inget undantag.

När vi såg Batmobile-jaktscenen i The Batman stod Z95B i en klass för sig jämfört med G5 när det gällde det inbyggda ljudet. Z95B-modellens kraftfullare ljud och djupare bas fångade bättre motorvrålet från Batmobilen och smällen från bilkollisioner och explosioner. Dialogen var tydlig på båda modellerna, men Z95B gav bättre klarhet. Med Z95B kan du utan problem titta utan en av de bästa soundbar-högtalarna – en faktor som sparar pengar – medan en soundbar är mer rekommenderad med G5.

Där G5 har övertaget är på spel­funktioner, där den ligger i topp bland de bästa gaming-TV-apparaterna och erbjuder 4K 165Hz-stöd på fyra HDMI 2.1-portar. LG:s webOS 25 smart-TV-gränssnitt är också ett av de bästa vi använt och ger en överlägsen helhetsupplevelse jämfört med Z95B-modellens Fire TV-gränssnitt.

Båda dessa är OLED-TV i toppklass och båda är med i diskussionen om årets TV. Men baserat på den här jämförelsen föll vårt val mer på Panasonic Z95B. Dess standardinställning för ljusstyrka i Filmmaker Mode kan vara märklig, men när den väl justerats upplevde vi att dess bild var mer tilltalande än LG G5.