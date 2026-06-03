Okej Sonos, var är mitt TV-ljudsystem med riktiga vänster- och högerhögtalare? Sony hann före – tekniken finns redan i era produkter, så det är dags att komma ikapp

Sonos har erbjudit möjligheten att lägga till trådlösa bakhögtalare till sina soundbars i över ett decennium, vilket skapar ett effektivt och kompakt surroundsystem. Men upplägget har egentligen inte förändrats särskilt mycket från Playbar till Sonos Arc Ultra – du kan fortfarande ha en soundbar tillsammans med två bakhögtalare och en eller två subwoofers.

I flera år har Sonos mest hängivna fans bett företaget att utöka dessa möjligheter genom att låta deras trådlösa högtalare fungera som riktiga vänster- och högerkanaler i ett hemmabiosystem.

Frustrationen handlar om bredd. Premium-soundbars som Arc Ultra använder vinklade element för att få ljudet att upplevas som mycket bredare än själva soundbaren, men det finns en gräns för hur långt virtuell bredd kan ta dig jämfört med att faktiskt placera högtalare på vardera sida om TV:n, precis som i ett traditionellt femkanaligt surroundsystem med separata högtalare. Vi fick nyligen dessutom en påminnelse från en Dolby-chef om hur viktig bredden är för att återge Dolby Atmos-mixar korrekt.

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Många älskar enkelheten i ett trådlöst Sonos-system jämfört med att bygga ett system med separata högtalare och kablar, och många uppskattar också Sonos ljudprofil. Men ju längre tiden går, desto mer börjar bristen på innovation kring olika systemkonfigurationer framstå som envis snarare än genomtänkt.

Föreställ dig att du har en Sonos Beam (Gen 2) ansluten till TV:n via HDMI. Den tar emot Dolby Atmos-ljudet och skickar sedan vidare signalen till en Sonos Era 300 till vänster om TV:n och en till höger.

Dessa skulle ge verklig bredd, särskilt eftersom Era 300 har både vänster- och högerplacerade element samt framåtriktade högtalare. Beam fungerar som centerkanal för tydliga dialoger, medan Era 300-högtalarna levererar kraftfulla sidokanaler och höjdkanaler. Självklart skulle det dessutom kunna kombineras med trådlösa bakhögtalare, precis som Sonos redan erbjuder idag.

Folk väljer att köpa allt större TV-apparater, vilket kräver allt bredare ljudbild för att matcha skärmens storlek. Vi kan inte fortsätta göra soundbars större och större för att kompensera (eller visst, det kan vi, men jag är inte säker på att det egentligen gör någon glad).

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Sonos har varit perfekt positionerat för att dra nytta av detta, men ändå hann Sony före genom att presentera Sony Bravia Theatre Trio, ett trådlöst LCR-system (vänster, center, höger) som i princip är exakt det upplägg jag just beskrev, fast med högtalare från Sony.

Det som verkligen frustrerar Sonos-fansen är att tekniken redan finns där, om än inofficiellt, och många har redan testat den. Det finns ett helt Reddit-forum dedikerat till en tredjepartsapp som heter Sonosequencr, och utvecklaren är tydlig med att appen inte hackar högtalarna för att möjliggöra detta. Istället använder den teknik som redan ligger dold i Sonos system, men som Sonos aldrig fullt ut har aktiverat.

Att använda Sonosequencr innebär vissa kompromisser. Den största är att du inte kan använda Trueplay för att korrigera ljudet efter rummets akustik. I vissa fall kan det därför vara bättre att hålla sig till en traditionell Sonos-konfiguration som kompenserar för rummets reflektioner, särskilt i mindre utrymmen. I större rum kan däremot riktiga vänster- och högerhögtalare vara det bättre alternativet. Sonos skulle dessutom kunna blockera tredjepartsappen när som helst eftersom allt är helt inofficiellt.

Det förekom tidigare läckor om att Sonos planerade att möjliggöra den här typen av system med hjälp av företagets numera nedlagda streamingbox som hubb, men det blev aldrig verklighet. Tekniken som Sonosequencr använder kan dock mycket väl vara kvarlevor från det projektet eller en tidigare version av det.

Jag skrev då att jag hoppades att Sonos skulle behålla exakt den funktion jag pratar om idag, men sedan dess har vi inte sett några tecken på det. Det beror sannolikt delvis på att Sonos har spenderat det senaste året med att försöka lösa problemen med sin app och samtidigt förbereda flera produktlanseringar under året, vilket inleddes med Sonos Play.

Kanske förbereder Sonos en helt ny nivå av flexibilitet för hemmabio. När jag intervjuade vd:n Tom Conrad frågade jag honom om Dolby Atmos FlexConnect och dess möjlighet att fungera med mycket flexibla högtalarplaceringar. Han svarade:

"Vi är intresserade av hela det området, hela domänen kring hur man får ljudet från källan till högtalarna, hur högtalarna placeras i ett tredimensionellt rum och hur ljudet sedan renderas. Vi kommer att fortsätta arbeta vidare med vår produktplan."

Som svar på en fråga om TV-tillverkare som lanserar egna trådlösa högtalarsystem och därmed riskerar att konkurrera ut Sonos svarade Conrad:

"Vi var pionjärer inom trådlös ljuddistribution i vardagsrummet och vi kommer att ha våra egna saker att säga om hur det området utvecklas under de kommande kvartalen."

Det låter definitivt som att Sonos har något på gång inom hemmabio i år, och jag hoppas verkligen att företaget tar chansen att äntligen öppna upp för fler högtalarpositioner. Att Sony hann först överraskade mig verkligen, men Sonos har en viktig fördel: priset.

Sonys system kostar runt 23 000 kronor för de tre främre högtalarna.

Det Sonos-system som ligger närmast i Dolby Atmos-prestanda skulle vara en Beam (Gen 2) tillsammans med två Era 300-högtalare, precis som jag nämnde tidigare. I skrivande stund kostar den kombinationen strax över 14 000 kronor. Om du istället byter ut Era 300 mot ett par Era 100 SL sjunker priset till 8 800 kronor.

När jag tänker på vilken prestanda man potentiellt skulle kunna få från den typen av system till det priset ... ja, som jag sa, hela upplägget känns bara så självklart.