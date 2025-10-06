Fler specifikationer och bilder på OnePlus 15 har läckt inför den officiella lanseringen

Fler detaljer om OnePlus 15 har dykt upp

Vi har även fått se läckta bilder på telefonen

Enheten kan lanseras senare i månaden

Vi vet att OnePlus 15 är på väg – kanske redan senare denna månad – och vi har redan fått en officiell förhandstitt på designen. Nu avslöjar en ny läcka ännu fler specifikationer och bilder på flaggskeppet.

Läckan kommer från @TechKard (via GSMArena) och dök först upp på kinesiska sociala medier-plattformen Weibo. Det är såklart omöjligt att säga med säkerhet om uppgifterna är korrekta, men de stämmer väl överens med tidigare rykten.

Enligt läckan får vi en 6,78-tums OLED-skärm med en uppdateringsfrekvens på upp till 165 Hz och ljusstyrka på upp till 1 800 nits. Allt drivs av Snapdragon 8 Elite Gen 5, något OnePlus redan bekräftat.

Specifikationslistan nämner också ett 7 300 mAh-batteri med 120 W trådbunden laddning och 50 W trådlös laddning, samt en trippelkamera på 50 MP + 50 MP + 50 MP på baksidan och IP69-klassning för skydd mot vatten och damm.

Den nuvarande modellen

Med andra ord ser det här ut att bli en rejäl uppgradering jämfört med OnePlus 13, den telefon som OnePlus 15 ska ersätta – och som vi gav 4,5 av 5 stjärnor i vår djupgående recension av OnePlus 13.

Den nuvarande modellen (lanserad i oktober 2024) har en 6,82-tumsskärm med uppdateringsfrekvens upp till 120 Hz, drivs av Snapdragon 8 Elite, och erbjuder IP69-klassning, ett 6 000 mAh-batteri samt laddningshastigheter på 100 W trådbundet och 50 W trådlöst.

Även OnePlus 13 har en trippelkamera på 50 MP + 50 MP + 50 MP, vilket matchar vad som ryktas för OnePlus 15, men det är möjligt att OnePlus uppdaterar sensorerna även om megapixlarna förblir desamma.

Utöver dessa specifikationer har vi även fått se nya bilder på enheten – och telefonen visas i samma Sand Storm-färg som vi sett i bilderna på OnePlus officiella sociala mediekanaler.