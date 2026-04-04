Jag är förkrossad över att Apple tagit bort min favoritfunktion i iPhone, men den kan komma tillbaka i år

Snälla Tim, kan vi inte få tillbaka Touch ID på våra iPhones?

Jag anser fortfarande att Touch ID är den bästa hårdvarufunktion Apple introducerat på iPhone och jämfört med Android-implementationerna på den tiden låg den ljusår före konkurrenterna när den lanserades 2013.

Under åren som följt har Apple tagit sin fingeravtrycksteknik till iPad och Mac. Faktum är att Apple så sent som för några veckor sedan släppte den utmärkta MacBook Neo, där konfigurationen med 512 GB erbjuder Touch ID för enkel och säker upplåsning.

För att låna en ikonisk fras från Steve Jobs: det bara fungerar.

Ändå har Apple tagit bort Touch ID från hela sitt iPhone-utbud, där Face ID i stället är det biometriska alternativet. Men allt hopp är inte ute och rykten gör mig hoppfull om att vi kan få se Touch ID återvända på åtminstone en iPhone-modell under 2026.

Från gimmick till game changer

Det är rimligt att säga att det fanns en del skepsis kring Touch ID när Apple först presenterade funktionen på iPhone 5S. Vissa fans var besvikna över att den inkluderades i stället för funktioner som en större skärm eller NFC.

Apple var inte först med att inkludera en biometrisk sensor i en telefon. Men 2013 var fingeravtrycksläsare långt ifrån vanliga bland konkurrenterna och de få telefoner som hade funktionen erbjöd antingen en krånglig implementation som var svår att använda (hej HTC One Max) eller lyckades inte få något genomslag på marknaden (minns någon Motorola Atrix?).

Så Touch ID blev något som iPhone 5S hade, men som dess största konkurrenter saknade. Vad telefoner som Galaxy S4 och HTC One däremot erbjöd var större skärmar och NFC-anslutning, något som vissa Apple-fans efterfrågade.

Touch ID debuterade på iPhone 5S. (Image credit: Getty Images)

Men uppfattningen om Touch ID förändrades snabbt när iPhone 5S började hamna i människors händer, inklusive mina. När vårt exemplar anlände till TechRadars redaktion blev jag direkt förälskad i tekniken och jag var avundsjuk på min kollega som recenserade den, eftersom jag själv fick uppdraget att skriva om iPhone 5C utan Touch ID.

Touch ID var helt enkelt logiskt. Det låg perfekt under min tumme och var enkelt att använda. Det krävdes ingen krånglig förklaring eller komplicerad installation. Det gjorde exakt vad Apple lovade och det tvingade resten av marknaden att komma ikapp.

Det stora dilemmat: ansikte eller finger

Även om jag saknar Touch ID på iPhone saknar jag inte hemknappen som funktionen satt i. Jag är helt för telefoner med helskärm och minimala ramar och fingeravtrycksläsare under skärmen dominerar Android-marknaden för att möjliggöra den designen. Numera fungerar de dessutom extremt bra.

Apples ovilja att följa den trenden och i stället hålla fast vid Face ID är ett av företagets mer överraskande beslut. Fingeravtryckstekniken är väl etablerad och det finns knappast någon kostnadsbarriär, till och med många av de bästa billiga telefonerna har en fingeravtrycksläsare under skärmen.

Missförstå mig inte: Face ID fungerar bra, är populärt bland många iPhone-användare och har sina egna fördelar. Det är särskilt praktiskt om dina fingrar är blöta, smutsiga eller täckta av handskar. Men jag tycker att det finns något tryggt i den fysiska känslan av Touch ID och dessutom kan ingen bara plocka upp din iPhone och hålla den framför ditt ansikte för att låsa upp den.

För det mesta har vi redan våra telefoner i handen och använder ett finger för att styra dem, så ur ett praktiskt perspektiv är det fortfarande logiskt att ha en fingeravtrycksläsare tillgänglig.

Många premiumtelefoner med Android erbjuder båda biometriska alternativen: fingeravtrycksläsare under skärmen och ansiktsigenkänning, vilket ger användaren valet att använda det som passar bäst. Som någon som föredrar fingeravtrycksläsare är det den väg jag väljer när jag använder Android-enheter.

Face ID har ersatt Touch ID på alla iPhone-modeller. (Image credit: Getty Images)

Apple har alltid handlat om att förenkla valmöjligheter, så att endast erbjuda Face ID på iPhone ligger i linje med företagets “vårt sätt eller inget alls”-filosofi. Jag förstår tanken, men Touch ID har inte försvunnit från Mac och iPad (inte än i alla fall), vilket visar att det är en teknik kunder är bekanta med och bekväma att använda.

Det kan dock finnas ljus i slutet av tunneln. Rykten som dök upp kring Apples 50-årsjubileum antydde starkt att vi kan få se iPhone Fold, Apples första vikbara telefon, lanseras senare i år. Och ja, den sägs komma med Touch ID.

Den comeback jag har väntat på?

I början av 2025 föreslog analytikern Ming-Chi Kuo (som har ett ganska bra facit när det gäller Apple-förutsägelser) att den vikbara iPhone-modellen skulle få Touch ID inbyggt i en sidoknapp.

Det är en vanlig placering på vikbara telefoner. Samsung Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 10 Pro Fold och Oppo Find N6 har alla sidomonterade strömknappar med integrerad fingeravtrycksläsare. Det gör att knappen alltid är tillgänglig på höger sida av telefonen, oavsett om du använder den yttre skärmen (hopfälld) eller den inre skärmen (utfälld). En fingeravtrycksläsare under skärmen (eller Face ID) skulle kräva två sensorer, en på varje skärm, vilket känns som överdrivet.

Apple är heller inte obekant med den här lösningen. På senare modeller av iPad, iPad Air och iPad Mini finns en kombination av strömknapp och Touch ID.

Visst, jag är glad över att Touch ID kanske är på väg tillbaka, men jag har haft varierande erfarenheter av sidomonterade sensorer.

Jag har en iPad Air av femte generationen och Touch ID-sensorn i strömknappen kan ibland vara lite opålitlig. Samtidigt har fingeravtrycksläsare under skärmen på flaggskeppstelefoner jag använt de senaste åren fungerat felfritt.

Senare förra året började dessutom rykten cirkulera om att den vikbara iPhone-modellen skulle kunna få en fingeravtrycksläsare i själva skärmen. Min initiala entusiasm över den möjligheten släcktes dock snabbt när Kuo snabbt gick ut och dementerade uppgifterna.

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Om iPhone Fold faktiskt återintroducerar Touch ID i iPhone-familjen senare i år ser det ut att bli en liknande implementation som den man hittar på de icke-Pro-modellerna av iPad (som nu har Face ID), där sensorn är inbyggd i strömknappen.

Så länge noggrannheten och hastigheten kan matcha dagens fingeravtrycksläsare under skärmen kommer jag att välkomna Touch ID tillbaka med öppna armar – eller snarare öppna fingrar.