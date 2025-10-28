Som telefonexpert säger jag: vänta med att köpa en ny iPhone tills Black Friday-rean börjar

Black Friday närmar sig och kommer med stor sannolikhet att bjuda på fina rabatter på iPhone 16-serien.

Med Black Friday runt hörnet – och flera tidiga erbjudanden som sannolikt dyker upp redan inom kort – tycker jag att det är ett utmärkt tillfälle att hålla ögonen öppna efter riktigt bra iPhone-priser.

Framför allt tänker jag på iPhone 16-serien, där även iPhone 16e ingår. Den vanliga iPhone 16 har redan fått en prissänkning nu när iPhone 17-serien är Apples nya flaggskepp.

Även om iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max officiellt har tagits bort ur sortimentet, vågar jag – efter många års bevakning av både telefoner och reor – sätta pengar på att vi snart kommer att se dem dyka upp hos återförsäljare som Amazon, Elgiganten och Webhallen till rejält sänkta priser. Butikerna vill helt enkelt tömma sina lager under årets stora shoppinghelg.

Just nu är det svårt att hitta erbjudanden på helt nya iPhone 16-modeller, men det går att hitta välprissatta refurbished-exemplar. Du kan använda dig av vårt prisverktyg här nedanför för de bästa priserna på iPhone 16-serien i Sverige just nu.

Jag måste erkänna att jag svag för sprillans nya prylar, men när jag kliver ur teknikjournalist-bubblan inser jag att alla modeller i iPhone 16-serien fortfarande är bland de bästa telefonerna man kan köpa idag. Jag använder fortfarande min iPhone 16 Pro Max medan jag sakta men säkert börjar rikta blicken till iPhone 17 – det är dock svårt och känns dessutom lite onödigt att byta från en telefon som fungerar så otroligt stabilt och levererar precis allt jag behöver i vardagen.

Med lite smart planering och hjälp från TechRadar-teamet, som håller koll på de bästa kampanjerna, tror jag att ett köp av iPhone 16 Pro eller Pro Max under – eller till och med strax före – Black Friday och Cyber Monday kan vara ett av de smartaste teknikvalen man kan göra under året.

De erbjuder allt man kan önska sig av en toppklassig iOS-telefon: stöd för Apple Intelligence, gaming i konsolkvalitet, fantastisk fotoprestanda och video i toppklass.

Jag har sagt det förut – de senaste iPhone-modellerna har nått en nivå där det inte längre går att lägga till så mycket nytt som verkligen förändrar upplevelsen. Därför känns det vettigt att satsa på en iPhone från förra generationen, särskilt Pro-modellerna, när priset ligger rätt. Om du gått i tankarna att köpa en ny iPhone är alltså mitt tips att avvakta lite och slå till under Black Friday-rean.