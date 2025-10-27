Nothing Phone 3a Lite lanseras officiellt denna vecka – här är vad du kan förvänta dig

Nothing Phone 3a Lite lanseras den 29 oktober

Blir en billigare version av Nothing Phone 3a

Detta blir den första “Lite”-telefonen som Nothing lanserar

Det verkar som att Nothing inte är färdiga med sina telefonlanseringar för 2025. Den senaste modellen, Nothing Phone 3, kom i juli, och nu har företaget avslöjat att Nothing Phone 3a Lite kommer att presenteras onsdagen den 29 oktober.

Lanseringen bekräftades via sociala medier, där Nothing även delade en kort teaser av telefonens baksida. Bilden visar vad som ser ut att vara ett notifikationsljus på bakstycket, i samma stil som de glyph-ljus vi sett på tidigare Nothing-modeller.

Utifrån namnet kan vi förvänta oss en mer prisvärd och något nedtonad version av Nothing Phone 3a, som lanserades tillsammans med Nothing Phone 3a Pro i mars. Båda dessa modeller drivs av Snapdragon 7s Gen 3, som är ett stabilt chipset i mellanklassen.

Det här blir dessutom första gången Nothing lanserar en telefon med “Lite”-namnet, även om företaget redan erbjuder billigare modeller under CMF-varumärket – som exempelvis CMF Phone 2 Pro, som lanserades i april och kostar 2 990 kronor med 8 GB RAM och 256 GB lagring.

Hur "Lite" kommer den att vara?

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mElOctober 27, 2025

Nothing Phone 3a Lite har redan dykt upp i läckor i oktober, med uppgifter om 8 GB RAM och 128 GB lagring – dock utan bekräftad processor. Det låter rimligt för en modell som förväntas bli billigare än Nothing Phone 3a, som kostar runt 4 290 kronor.

Den redan släppta Nothing Phone 3a ger oss också en fingervisning om vad vi kan vänta oss. Den har en trippelkamera på 50 MP + 50 MP + 8 MP med 2x optisk zoom, samt en selfiekamera på 32 MP framtill.

Det är troligt att Nothing Phone 3a Lite får ett något enklare kamerasystem och eventuellt en nedgraderad skärm. Nothing Phone 3a har en 6,77-tumsskärm (AMOLED) med en upplösning på 1080 x 2392 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Vi kommer att få reda på allt om bara några dagar – vilket innebär att Nothing då har lanserat totalt fyra telefoner under 2025. Det officiella tillkännagivandet sker på onsdag klockan 14:00.