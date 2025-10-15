Senaste iOS 26.1-betan avslöjar 3 nya funktioner som kommer till iPhone – inklusive en omdöpt Apple TV-app

iOS 26.1 beta 3 är nu tillgänglig

Apple TV-appen får ny logga i samband med sin rebranding

Nya spår av tredjeparts-AI-integrationer och en ny inställning för Local Capture

Den senaste iOS 26.1-betan har nu släppts, och även om den inte bjuder på några stora nyheter jämfört med den tidigare versionen finns det tre tydliga förändringar värda att nämna.

Först ut är att Apple TV-appen fått en ny logga, vilket 9to5Mac var först med att upptäcka. Den nya ikonen har mer färg än den tidigare och är en del av Apples nya varumärkesprofil, där tjänsten numera heter Apple TV istället för Apple TV+.

Enligt Apple handlar förändringen om att ge tjänsten ”en mer livfull identitet”, och även om vi än så länge bara ser det i form av en uppdaterad ikon lär den nya designen så småningom sprida sig till fler delar av gränssnittet och marknadsföringen.

Den omdesignade Apple TV-logon. (Image credit: Apple / 9to5Mac)

Fler AI-alternativ på gång

Utöver det finns det i koden för iOS 26.1 beta 3, enligt X-användaren @aaronp613, tecken på att Apple snart kan lägga till stöd för fler tredjeparts-AI-tjänster utöver ChatGPT.

Just nu kan användare koppla ChatGPT till Siri för att få hjälp med frågor som Siri inte själv klarar av, men om du föredrar till exempel Googles Gemini finns det inga alternativ – ännu.

I den nya betan har dock vissa formuleringar ändrats, från ”Report a concern related to ChatGPT” till ”Report a concern related to a Third Party”. Det tyder på att fler AI-integrationer snart kan aktiveras i Siri.

With iOS 26.1 beta 3, Apple is getting closer to allowing additional 3rd party AI-integration. Apple has replaced "Report a concern related to ChatGPT" to "Report a concern related to a Third Party" pic.twitter.com/25zW9WLeNhOctober 13, 2025

Apple pratade redan 2024 om att vilja öppna upp för flera AI-leverantörer, men det här textspåret är det tydligaste tecknet hittills på att funktionen faktiskt är på väg.

Den tredje nyheten är en ny sektion för Local Capture i inställningsmenyn, upptäckt av X-användaren @zollotech. Där kan användaren nu välja var inspelade Local Capture-filer ska sparas och även begränsa inspelningarna till enbart ljud.

Local Capture är funktionen som låter dig spela in ljud och video lokalt under ett videosamtal, vilket kan vara användbart för exempelvis mötesanteckningar eller intervjuer.

In iOS 26.2 Beta 3. New local capture option under settings—> general. pic.twitter.com/HTWaAnPOpLOctober 13, 2025

I tidigare betaversioner av iOS 26.1 har Apple också lagt till funktioner som gör det svårare att sova genom alarm, samt nya gestkontroller i Apple Music.

Den färdiga versionen av iOS 26.1 väntas släppas inom kort, så även om du kan ladda ner betan redan nu kan det vara värt att vänta på den stabila versionen.