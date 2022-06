Två nya mystiska Garmin-klockor är på väg för att ta sig an Apple Watch

Garmin håller för närvarande på med två nya smartklockor, enligt ett par nyligen publicerade officiella dokument. Vi har inte fått höra något om vad de nya enheterna kan vara ännu, men dokumenten som publicerades den 10 juni av US Federal Communications Commission (FCC) beskriver ett par nya smartklockor.

Detta upptäcktes för första gången av Advnture och nyheten kommer kort efter Garmins senaste storlansering av Forerunner 955 och Forerunner 255.

Alla enheter med stöd för trådlös kommunikation måste registreras hos FCC och klara dess kvalitetskontrolltester innan de får börja säljas i USA. Detta innebär att FCC har en lista över alla nya kommunikationsenheter som är planerade att dyka upp på amerikanska butikshyllor inom en snar framtid, även om de inte publicerar datum, bilder eller specifika detaljer om dessa enheter.

Men vi kan ta en närmare titt på dokumenten och göra några välgrundade gissningar. Några av de mindre detaljerna om applikationerna, som extremt liknande serienummer (04390 och A4390), kan tyda på att dessa klockor är en del av samma serie av enheter, precis som de nya Forerunner-modellerna, och kommer att lanseras samtidigt.

Vi skrev nyligen om Apples steg mot mer avancerade löpning- och triathlon-orienterade mätningar med watchOS9 och tar därmed ett stort kliv in på traditionellt Garmin-territorium. Vi tror dock inte att dessa nya enheter på något sätt är ett svar på Apples senaste drag, eftersom klockorna måste ha varit under utveckling ett tag för att först nu ha klarat testerna hos FCC.

Det betyder dock att Garmin kommer att vara redo att svara med en ny serie av enheter, om Apple Watch 8 (som förmodligen kommer att lanseras i september) fortsätter att röra sig i den här riktningen.

Vad är det för enhet?

Vår bästa gissning? Garmin Forerunner 955- och Forerunner 255-modellerna kom tre år efter 945 och 245, som släpptes under 2019. Vet du vad mer som släpptes 2019? Garmin Vivoactive 4.

Om Garmin fortsätter att följa denna treåriga uppdateringscykel, kommer Vivoactive 5 att tillkännages under samma släppfönster som Apple Watch och skulle kunna presenteras som en något billigare konkurrent.

Nu när Apple börjat röra sig in mot triathlon-territorium har Garmin fördelen av åratal av erfarenhet med produkter för både idrottare, äventyrare och avslappnade löpare. När det kommer till specialiserade GPS-klockor är Garmin svåra att slå. Apple Watch, i alla dess iterationer, är mer en vardagsklocka som främjar en hälsosam livsstil. En efterlängtad uppdatering av en av Garmins mest populära klockor i mellanklassen kan vara precis rätt produkt för att göra hål i Apples segel.

Men detta är såklart bara gissningar för tillfället och det kan mycket väl handla om en annan smartklocka eller till och med en billig pulsklocka som Garmin har arbetat på - och en lansering i september kanske inte ens är planerad. Men det verkar åtminstone säkert att Garmin har något nytt på gång.