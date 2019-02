Samsungs äldre toppmodeller kommer att få det nya snygga gränssnittet One UI

Samsung avslöjade sitt sprillans nya Android 9-baserade One UI-grässnitt under sin Developer Conference förra veckan och berättade att en betaversion kommer att finnas tillgänglig på vissa Galaxy S9, S9 Plus och Note 9 den här månaden. En stabil offentlig version kommer sedan att rullas ut till samtliga användare under januari 2019.

Vid den tidpunkten nämndes det ingenting om att även äldre modeller skulle få det nya gränssnittet. I ett samtal med Android Central för några dagar sedan, bekräftade dock den sydkoreanska teknikjätten att deras toppmodeller från 2017 (Galaxy S8, S8 Plus och Note 8) också skulle få uppdateringen.

Även om detta är goda nyheter för alla som använder någon av de äldre modellerna, har vi fortfarande inte fått höra något om ett bekräftat utgivningsdatum ännu. Det finns en möjlighet att utrullningen av One UI till de äldre modellerna kan sammanfalla med Android 9 Pie-uppdateringen, som vi hoppas på inte kommer att dröja allt för länge efter offentliggörandet av One UI i början av nästa år.

Om du vill prova på det nya gränssnittet och använder en av Samsungs toppmodeller från 2018, kan du bli en betatestare genom att ladda ned Samsung Members-applikationen från Galaxy Apps eller Google Play Store och registrera dig. Du behöver dock befinna dig i USA, Tyskland eller Korea för att kunna registrera dig.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)