iPhone 15 Pro förväntas få några större uppgraderingar – och ett nytt Ultra-namn

Nu när lanseringen av iPhone 14 (opens in new tab) är förbi, kommer nästa flaggskeppsmobil från Apple att vara iPhone 15 under 2023 – och en känd källa har förutspått att iPhone 15 Pro Max-modellen kommer att få några stora uppgraderingar för att ytterligare särskilja den från grundmodellen iPhone 15.

Detta kommer från den vanligtvis pålitliga Apple-analytikern Ming-Chi Kuo (opens in new tab), som säger att "Apple kommer att skapa större skillnader mellan iPhone 15 Pro och standardmodellen iPhone 15" för att öka beställningarna för det dyrare paret av mobiler.

Kuo tillägger dessutom kommer det att bli ett större gap mellan iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max när det gäller specifikationer och funktioner än vad det är mellan iPhone 14 Pro (opens in new tab) och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Dessa större skillnader borde leda till mer försäljning och högre vinster, förutspår Kuo.

En Ultra-iPhone

I nuläget vet vi inte exakt vad dessa skillnader kommer att bli. Men detta kommer inte som någon större överraskning: det har redan dykt upp rykten om att iPhone 15-serien kommer att följa i fotspåren av iPhone 14-serien genom att ge Pro-modellerna helt nya chipset (opens in new tab), medan standardmodellerna får nöja sig med äldre varianter.

Det är fallet redan i år: iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max drivs av den nya A16 Bionic-chippet, medan iPhone 14 och iPhone 14 Plus håller sig med en justerad version av A15 Bionic-chippet som användes i alla iPhone 13 (opens in new tab)-mobiler.

Vi kanske också får se ett nytt namn nästa år: Bloombergs Mark Gurman (opens in new tab), som har en bra historik vad gäller rykten och läckor kring Apple, säger att iPhone 15 Pro Max mycket väl kan komma att kallas för iPhone 15 Ultra, för att ytterligare skilja den från resten av serien.

Apple vill alltid sälja fler iPhones

Vi har kommit en lång väg från den tiden då Apple bara lanserade en enda iPhone varje år: nu är vi vana vid att få flera modeller, i flera olika konfigurationer, medan de äldre modellerna finns kvar till försäljning som mer prisvärda alternativ. Sedan har vi även iPhone SE (opens in new tab), som återigen fick en uppdatering under 2022.

Apple hoppas på att fler valmöjligheter innebär att fler människor uppgraderar sina iPhones eller byter från Android, och med det i åtanke är det vettigt att Apple vill försöka skilja på sina enheter ännu mer under de kommande åren.

Det vi har fått se redan i år, där Pro-modellerna får en bättre processor och Dynamic Island (opens in new tab), är bara början på något nytt.

Vi tvivlar på att det kommer bli särskilt många klagomål från konsumenter om att det finns ett större urval av iPhones att välja bland i flera olika prisklasser, men det gör det samtidigt svårare att välja rätt. Processorhastighet, skärmstorlek, färgalternativ, batteritid och mer måste alla tas i beaktande.

Apple kör dessutom på samma strategi för sina smartklockor (opens in new tab) nu och har också släppt flertalet iPad-modeller under de senaste åren. Vi gör som vanligt vårt bästa med att förklara alla skillnader och kommer att täcka allt vi kan förvänta oss att se från nästa iPhone 15 fram tills dess lansering.