iPhone 14 Pro kan vara början på en tråkig trend

Läckor och rykten tyder på att iPhone 14 (opens in new tab) Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) kommer att vara riktigt spännande mobiler, men att standardmodellen iPhone 14 kan vara nedslående, inte bara för att den troligen har en föråldrad design, utan för att den kanske inte ens får ett ny chipset.

Detta kanske inte heller blir någon engångsföreteelse, då en källa hävdar att iPhone 15 också kan få ett äldre chipset.

Det är enligt ett inlägg av en läcka på Weibo (opens in new tab) – ett kinesiskt socialt nätverk. Inlägget upptäcktes av GizChina (opens in new tab) och det står att iPhone 15 kommer att få A16-chippet som vi förväntar oss att få se i iPhone 14 Pro-serien, medan iPhone 15 Pro kommer att få ett nytt A17-chipset.

Nästa års standardmodell i den iPhone-serien skulle sannolikt ha ett nyare chipset än den kommande iPhone 14 – som enligt rykten kommer att använda likadana A15-chipset som användes i iPhone 13 (opens in new tab)-serien – men skulle fortfarande vara ett år efter Apples bästa mobilprocessor.

Källan sade inget om denna trend kommer att fortsätta bortom iPhone 15, men vi har tidigare hört från Ming-Chi Kuo (opens in new tab) (en analytiker med en bra historik vad gäller Apple-information) att detta är planerat att bli det nya tillvägagångssättet.

Eftersom detta bara är rykten för tillfället, rekommenderar vi att du tar det med en nypa salt. Men det faktum att vi fått höra samma sak från två läckor nu, får det hela att verka ganska troligt.

Det är dock fortfarande väldigt tidigt att prata om iPhone 15, än mindre om efterföljande iPhones, så även om detta är Apples nuvarande plan kan det alltid komma att ändras. Vi hoppas faktiskt på det, eftersom även standardmodellerna är avancerade och dyra mobiler, så det hade blivit svårt att motivera dem med gammal hårdvara.

Synd, men ingen katastrof

Även om detta är nedslående nyheter, är det faktiskt osannolikt att det kommer att bli något större problem, eftersom Apples mobila chipset redan överträffar sina konkurrenter med god marginal.

Så även om iPhone 14 och iPhone 15 lanseras med lite äldre Apple-hårdvara, finns det fortfarande en god chans att de kommer att prestera jämförbart med mobiler som använder toppchipset från företag som Qualcomm och Samsung.

Dessutom ger de bästa chippen som finns på marknaden idag mer kraft än vad de flesta användare faktiskt behöver, så skillnaden kommer förmodligen inte ens bli märkbar vid vardaglig användning.

Men även om skillnaden för det mesta bara finns på papper, kan det göra standardmodellerna av iPhone mycket mindre tilltalande för potentiella köpare. Men det är kanske hela poängen, om Apple vill försöka öka populariteten för Pro-serien. Oavsett resonemang skulle vi dock tro att detta också kan resultera i att vissa Apple-fans bestämmer sig för att kolla in de bästa Android-mobilerna (opens in new tab) istället.