Finns det någon gratis provperiod för HBO Max?

Det är inte sällsynt att streamingtjänster erbjuder gratis provperioder för att locka nya kunder, vilket Viaplay och Paramount Plus är exempel på. När HBO Max ersatte HBO Nordic under hösten 2021 erbjöds under en period tillgång till tjänsten för halva priset permanent. Den kampanjen har nu dock upphört och HBO Max har valt att gå samma väg som de populära tjänsterna Netflix och Disney Plus, som inte erbjuder någon gratis prova på-period för nya användare.

Med detta sagt fortsätter HBO Max att expandera till nya territorier, vilket ökar chanserna att du kan få en gratis provversion av HBO Max någonstans i världen.

Oavsett om du befinner dig i Sverige eller utomlands går vi här nedan igenom hur du kan lägga vantarna på en HBO Max-prenumeration gratis, samt andra billiga sätt att få tillgång till HBO Max-innehåll och vad du kan titta på med ditt abonnemang.

Går det att prova HBO Max gratis någonstans?

I samband med lanseringen i USA 2020 erbjöds HBO Max gratis under en period, för att göra beslutet att välja tjänsten lättare för osäkra kunder.

Gratisperioden varade i 7 dagar och gav tillgång till allt från Warner Brothers 100-åriga filmarkiv till ikoniska HBO-serier som The Sopranos och produktioner från exempelvis Studio Ghibli och New Line Cinema.

I USA går det fortfarande att komma åt HBO Max gratis då den ingår när du tecknar vissa tv-abonnemang eller tjänster.

I vissa av de nya länder där HBO Max lanseras erbjuds också en inledande gratis provperiod, vilket vi sett exempelvis i Latinamerika och delar av Europa.

Men såvida du inte bosatt i någon av de länder där du kan få tag i HBO Max gratis, utan i Sverige, gör ju inte informationen ovan mycket nytta. Så, hur ser det ut för oss svenskar?

När HBO Nordic blev HBO Max i oktober 2021 erbjöds tjänsten inte gratis under en period, men väl till permanent halva priset. Den kampanjen har nu upphört och som ny kund betalar blir du tvungen att betala fullpris.

(Image credit: Warner Bros)

Vilket är det billigaste sättet att få HBO Max utan en gratis provperiod?

Liksom i många andra länder kan du som köper ett kanalpaket från någon av de stora tv-leverantörerna få med HBO Max i utbudet. Ofta erbjuds kanalpaketen till ett rabatterat pris så för dig som ändå tänkt skaffa fler tv-kanaler kan det här vara ett sätt att ta del av utbudet från HBO Max utan att betala extra för det.

Ett annat sätt att spara pengar på HBO Max är att skaffa årsabonnemanget i stället för att betala månadsvis. Om du väljer månadsabonnemanget betalar du 89 kronor per månad, i jämförelse med årsabonnemanget som kostar 699 kronor. Det innebär en besparing på 34 procent, och i slutändan är det faktiskt som att du har fått 4 månader av tjänsten helt gratis, eller som att du bara betalar lite drygt 58 kronor i månaden i stället för 89.

För dig som är säker på att du kommer titta på innehållet från HBO Max regelbundet under hela året och har 699 kronor att avvara direkt är årsabonnemanget utan tvekan det mest ekonomiska alternativet.

Vad kan jag se på HBO Max?

HBO Max är en guldgruva för serieälskare. Här finns allt som HBO någonsin har producerat, inklusive kritikerrosade succéer som The Wire, Westworld, Six Feet Under, Game of Thrones, The Sopranos och tjänsten är dessutom det exklusiva hemmet för nyare alster som Friends: The Reunion och den nya Sex and the City-serien And just like that...

Här visas också filmer från flera stora filmstudior, vilket innebär att du kan göra en djupdykning i historien och streama filmklassiker från Hollywoods guldålder (Borta med vinden, Trollkarlen från Oz), men även kolla in nya filmer som Dune och Godzilla Vs. Kong.