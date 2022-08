HBO Max slås ihop med Discovery Plus

Det var i mars som vi först fick höra om en sammanslagning mellan HBO Max (opens in new tab) och Discovery Plus, då WarnerMedia (som äger HBO Max) och Discovery Inc tillsammans skapade Warner Bros Discovery. Dettas följdes snabbt upp av rapporter om att stora delar av personalen sagts upp från HBO Max-teamet, samtidigt som en lång lista över filmer (opens in new tab) och serier (opens in new tab) försvann från streamingtjänstens bibliotek och planerade projekt som storbudget-filmen Batgirl (opens in new tab) lades ned helt.

Under sin tid på den fullspäckade marknaden av streamingtjänster har HBO Max blivit ett populärt alternativ hos de svenska tittarna, till stor del tack vare sitt billiga pris och sammanslagningen med Discovery Plus har resulterat i oro och många frågor från användarna. Efter en kvartalsrapport från Discovery har vi äntligen fått lite mer klarhet i det hela.

Utbud och priser

När sammanslagningen först blev känd fick vi höra rykten om att de två streamingtjänsternas innehåll skulle slås samman för att skapa en enorm megakonkurrent, där allt innehåll skulle samlas under en enda betalningsplan (opens in new tab). Med så mycket innehåll hade detta med stor sannolikhet blivit ett dyrt alternativ, något som fans av HBO Max’ billiga betalplan förmodligen inte varit så nöjda över. Discovery Plus har dessutom ett stort sport-utbud, något som fans av filmer och serier kanske inte är ett dugg intresserade av och tvärtom.

Men enligt den nya kvartalsrapporten från Discovery, ser det nu ut som att det kommer att finnas flera olika betalplaner (opens in new tab) att välja mellan, där det dyraste alternativet kommer att inkludera filmer, serier, sport och live-innehåll.

Vad gäller priser har vi ännu inte fått någon information, men HBO Max kostar för närvarande 89 kronor i månaden medan Discovery Plus ligger på 79-349 kronor i månaden beroende på vilken nivå du väljer. HBO Max tillsammans med det billigaste priset för Discovery Plus ger oss en summa på 168 kronor. Om sammanslagningen även kommer att innebära en simpel sammanslagning av priserna är såklart oklart, men om du för närvarande prenumererar på HBO Max kan du åtminstone räkna med en prishöjning.

Så här kan de olika nivåerna se ut. (Image credit: Discovery)

När sker sammanslagningen?

Enligt kvartalsrapporten från Discovery kommer sammanslagningen att börja rullas ut på den amerikanska marknaden under sommaren 2023, för att sedan komma till Europa i början av 2024. Här nedanför kan du se den planerade tidslinjen för utrullningen.

I den här ordningen kommer utrullningen att ske. (Image credit: Discovery)

Om allt detta stämmer verkar det alltså som att nuvarande HBO Max-abonnenter kommer att kunna njuta av sina favorit TV-serier (opens in new tab) och filmer (opens in new tab) ett tag till innan tjänsten slås samman med Discovery Plus. Men under året som kommer får man nog räkna med att fler titlar kommer att försvinna från streamingtjänsten och vi kan förmodligen inte räkna med att få se särskilt många nya storprojekt heller.

Men oroa dig inte, den efterlängtade prequelserien till Game of Thrones, House of the Dragon (opens in new tab), kommer fortfarande att få sin planerade premiär på streamingtjänsten den 21 augusti.